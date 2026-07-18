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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Kite AI, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Kite AI, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Kite AI (KITE) Hari Ini

Analisis Teknis Kite AI (KITE) Hari Ini

Halaman Analisis Kite AI menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari KITE. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Kite AI di bawah ini.

Perubahan Harga Kite AI (KITE)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.10316---13.61%-24.38%-28.05%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Kite AI

Indikator Teknikal Kite AI

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Kite AI di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 10
Netral 2
Beli 14
Moving Averages:Strong BuyJual 2Netral 1Beli 11
Indikator Teknis:JualJual 8Netral 1Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.10315
0.10314
R2
0.10314
0.10313
R1
0.10313
0.10313
PP
0.10312
0.10312
S1
0.10311
0.10311
S2
0.1031
0.10311
S3
0.10309
0.1031

Sinyal Pasar Kite AI

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.13M
$9.15 M
$9.02 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.02M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.29 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.31 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.02M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.86 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.88 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Kite AI

Aliran Masuk BersihHarga KITEUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.01 M0.10
2026-07-27-$0.18 M0.10
2026-07-26$0.03 M0.10
2026-07-25-$0.04 M0.10
2026-07-24-$0.15 M0.11

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Kite AI (KITE) di MEXC

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Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
KITE/USDT
$0.10316
$0.10316$0.10316
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 KITE = 0.10316 USD

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