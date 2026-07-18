Analisis Teknis Kite AI (KITE) Hari Ini Halaman Analisis Kite AI menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari KITE. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Kite AI di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Kite AI (KITE) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.10316 -- -13.61% -24.38% -28.05%

Indikator Teknikal Kite AI

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Kite AI di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 10 Netral 2 Beli 14 Moving Averages : Strong Buy Jual 2 Netral 1 Beli 11 Indikator Teknis : Jual Jual 8 Netral 1 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.10315 0.10314 R2 0.10314 0.10313 R1 0.10313 0.10313 PP 0.10312 0.10312 S1 0.10311 0.10311 S2 0.1031 0.10311 S3 0.10309 0.1031

Sinyal Pasar Kite AI Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.13M $9.15 M $9.02 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.02M Pembelian Aktif 3 Hari $0.29 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.31 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.02M Pembelian Aktif 7 Hari $0.86 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.88 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Kite AI Aliran Masuk Bersih Harga KITEUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.01 M 0.10 2026-07-27 -$0.18 M 0.10 2026-07-26 $0.03 M 0.10 2026-07-25 -$0.04 M 0.10 2026-07-24 -$0.15 M 0.11 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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