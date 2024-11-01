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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Koma Inu, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Koma Inu, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Koma Inu (KOMA) Hari Ini

Analisis Teknis Koma Inu (KOMA) Hari Ini

Halaman Analisis Koma Inu menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari KOMA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Koma Inu di bawah ini.

Perubahan Harga Koma Inu (KOMA)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.0077---7.12%+11.11%-0.39%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Koma Inu

Indikator Teknikal Koma Inu

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Koma Inu di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Strong Buy
Jual 3
Netral 1
Beli 22
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 0Beli 14
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 1Beli 8
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.00771
0.007706
R2
0.007706
0.007704
R1
0.007704
0.007703
PP
0.0077
0.0077
S1
0.007698
0.007698
S2
0.007695
0.007697
S3
0.007692
0.007695

Sinyal Pasar Koma Inu

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.52M
$5.94 M
$6.46 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.01 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.01 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.02 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.03 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Koma Inu

Aliran Masuk BersihHarga KOMAUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Koma Inu Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Koma Inu (KOMA) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Koma Inu secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
KOMA/USDT
$0.0077
$0.0077$0.0077
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 KOMA = 0.0077 USD

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