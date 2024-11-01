Analisis Teknis Koma Inu (KOMA) Hari Ini Halaman Analisis Koma Inu menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari KOMA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Koma Inu di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Koma Inu (KOMA) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.0077 -- -7.12% +11.11% -0.39%

Indikator Teknikal Koma Inu

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Koma Inu di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Buy Jual 3 Netral 1 Beli 22 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 0 Beli 14 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 1 Beli 8 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.00771 0.007706 R2 0.007706 0.007704 R1 0.007704 0.007703 PP 0.0077 0.0077 S1 0.007698 0.007698 S2 0.007695 0.007697 S3 0.007692 0.007695

Sinyal Pasar Koma Inu Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.52M $5.94 M $6.46 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.01 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.01 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.02 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.03 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Koma Inu Aliran Masuk Bersih Harga KOMAUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar Koma Inu (KOMA) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Koma Inu secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam KOMA / USDT $0.0077 $0.0077 $0.0077 0.00% 0.00% (USDT) Trade