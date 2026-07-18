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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Lagrange, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Lagrange, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Lagrange (LA) Hari Ini

Analisis Teknis Lagrange (LA) Hari Ini

Halaman Analisis Lagrange menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari LA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Lagrange di bawah ini.

Perubahan Harga Lagrange (LA)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.10515--+109.12%+63.42%-35.03%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Lagrange

Indikator Teknikal Lagrange

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Lagrange di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 7
Netral 2
Beli 17
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 0Beli 14
Indikator Teknis:JualJual 7Netral 2Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.10502
0.10499
R2
0.10499
0.10496
R1
0.10494
0.10494
PP
0.10491
0.10491
S1
0.10486
0.10488
S2
0.10483
0.10486
S3
0.10478
0.10483

Sinyal Pasar Lagrange

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.16M
$1.31 M
$1.47 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.11M
Pembelian Aktif 3 Hari
$2.50 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$2.62 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.17M
Pembelian Aktif 7 Hari
$4.61 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$4.77 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Lagrange

Aliran Masuk BersihHarga LAUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.20 M0.11
2026-07-27-$0.35 M0.07
2026-07-26$0.09 M0.08
2026-07-25-$0.38 M0.07
2026-07-24-$0.18 M0.07

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Lagrange Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Lagrange (LA) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Lagrange secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
LA/USDT
$0.10515
$0.10515$0.10515
0.00%
0.00% (USDT)
LA/USD1
$0.10523
$0.10523$0.10523
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 LA = 0.10515 USD

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