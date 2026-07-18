Analisis Teknis Lagrange (LA) Hari Ini Halaman Analisis Lagrange menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari LA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Lagrange di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Lagrange (LA) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.10515 -- +109.12% +63.42% -35.03%

Indikator Teknikal Lagrange

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Lagrange di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 7 Netral 2 Beli 17 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 0 Beli 14 Indikator Teknis : Jual Jual 7 Netral 2 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.10502 0.10499 R2 0.10499 0.10496 R1 0.10494 0.10494 PP 0.10491 0.10491 S1 0.10486 0.10488 S2 0.10483 0.10486 S3 0.10478 0.10483

Sinyal Pasar Lagrange Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.16M $1.31 M $1.47 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.11M Pembelian Aktif 3 Hari $2.50 M Penjualan Aktif 3 Hari $2.62 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.17M Pembelian Aktif 7 Hari $4.61 M Penjualan Aktif 7 Hari $4.77 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Lagrange Aliran Masuk Bersih Harga LAUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.20 M 0.11 2026-07-27 -$0.35 M 0.07 2026-07-26 $0.09 M 0.08 2026-07-25 -$0.38 M 0.07 2026-07-24 -$0.18 M 0.07 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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