Analisis Teknis LAB (LAB) Hari Ini Halaman Analisis LAB menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari LAB. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis LAB di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga LAB (LAB) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.13286 -- -9.75% -99.18% -79.95%

Indikator Teknikal LAB

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari LAB di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 13 Netral 3 Beli 10 Moving Averages : Jual Jual 9 Netral 0 Beli 5 Indikator Teknis : Netral Jual 4 Netral 3 Beli 5 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.1337 0.1335 R2 0.1335 0.1334 R1 0.1333 0.1333 PP 0.1331 0.1331 S1 0.1329 0.133 S2 0.1328 0.1329 S3 0.1326 0.1328

Sinyal Pasar LAB Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -3.96M $6.70 M $10.66 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.28M Pembelian Aktif 3 Hari $3.83 M Penjualan Aktif 3 Hari $4.11 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.15M Pembelian Aktif 7 Hari $19.37 M Penjualan Aktif 7 Hari $19.52 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal LAB Aliran Masuk Bersih Harga LABUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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