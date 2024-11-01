Beli KriptoPasarSpotFutures OILCXMTTabunganPusat AcaraHub Hadiah
Lainnya
Daftar
Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang LAB, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang LAB, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

Selengkapnya Tentang LAB

Info Harga LAB

Penjelasan LAB

Whitepaper LAB

Situs Web Resmi LAB

Tokenomi LAB

Prakiraan Harga LAB

Riwayat LAB

Panduan Membeli LAB

Konverter LAB ke Mata Uang Fiat

Spot LAB

Futures USDT-M LAB

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Analisis Teknis LAB (LAB) Hari Ini

Analisis Teknis LAB (LAB) Hari Ini

Halaman Analisis LAB menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari LAB. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis LAB di bawah ini.

Perubahan Harga LAB (LAB)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.13286---9.75%-99.18%-79.95%
Ketahui selengkapnya tentang Harga LAB

Indikator Teknikal LAB

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari LAB di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 13
Netral 3
Beli 10
Moving Averages:JualJual 9Netral 0Beli 5
Indikator Teknis:NetralJual 4Netral 3Beli 5
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.1337
0.1335
R2
0.1335
0.1334
R1
0.1333
0.1333
PP
0.1331
0.1331
S1
0.1329
0.133
S2
0.1328
0.1329
S3
0.1326
0.1328

Sinyal Pasar LAB

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-3.96M
$6.70 M
$10.66 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.28M
Pembelian Aktif 3 Hari
$3.83 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$4.11 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.15M
Pembelian Aktif 7 Hari
$19.37 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$19.52 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal LAB

Aliran Masuk BersihHarga LABUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi LAB Selengkapnya

Perdagangkan Pasar LAB (LAB) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume LAB secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
LAB/USDT
$0.13319
$0.13319$0.13319
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Kalkulator LAB ke USD

Jumlah

LAB
LAB
USD
USD

1 LAB = 0.13286 USD

Analisis Teknis Kripto Lainnya

Telusuri analisis harga mata uang kripto lainnya yang sedang tren.