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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Solayer, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Solayer, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Solayer (LAYER) Hari Ini

Analisis Teknis Solayer (LAYER) Hari Ini

Halaman Analisis Solayer menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari LAYER. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Solayer di bawah ini.

Perubahan Harga Solayer (LAYER)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.06471--+0.06%-4.32%-22.33%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Solayer

Indikator Teknikal Solayer

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Solayer di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 13
Netral 4
Beli 9
Moving Averages:NetralJual 6Netral 2Beli 6
Indikator Teknis:JualJual 7Netral 2Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.06472
0.06471
R2
0.06471
0.06471
R1
0.06471
0.06471
PP
0.0647
0.0647
S1
0.0647
0.0647
S2
0.06469
0.0647
S3
0.06469
0.06469

Sinyal Pasar Solayer

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.14M
$1.76 M
$1.90 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.04 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.03 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.07 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.06 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Solayer

Aliran Masuk BersihHarga LAYERUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.06
2026-07-27-$0.09 M0.06
2026-07-26-$0.02 M0.07
2026-07-25$0.00 M0.07
2026-07-24-$0.04 M0.06

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Solayer (LAYER) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Solayer secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
LAYER/USDT
$0.06471
$0.06471$0.06471
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 LAYER = 0.06471 USD

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