Analisis Teknis Solayer (LAYER) Hari Ini Halaman Analisis Solayer menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari LAYER. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Solayer di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Solayer (LAYER) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.06471 -- +0.06% -4.32% -22.33%

Indikator Teknikal Solayer

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Solayer di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 13 Netral 4 Beli 9 Moving Averages : Netral Jual 6 Netral 2 Beli 6 Indikator Teknis : Jual Jual 7 Netral 2 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.06472 0.06471 R2 0.06471 0.06471 R1 0.06471 0.06471 PP 0.0647 0.0647 S1 0.0647 0.0647 S2 0.06469 0.0647 S3 0.06469 0.06469

Sinyal Pasar Solayer Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.14M $1.76 M $1.90 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.04 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.03 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.07 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.06 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Solayer Aliran Masuk Bersih Harga LAYERUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.06 2026-07-27 -$0.09 M 0.06 2026-07-26 -$0.02 M 0.07 2026-07-25 $0.00 M 0.07 2026-07-24 -$0.04 M 0.06 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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