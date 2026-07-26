Analisis Teknis CF Large Cap Index (LCAP) Hari Ini
Perubahan Harga CF Large Cap Index (LCAP)
|Harga Saat Ini
|24 Jam
|7 Hari
|30 Hari
|90 Hari
|$5.431
|--
|-1.51%
|+8.14%
|-17.20%
Aliran Modal CF Large Cap Index
|Riwayat
|Aliran Masuk Bersih
|Harga
|2026-07-26
|$0.00 M
|5.38
|2026-07-25
|$0.00 M
|5.34
|2026-07-24
|$0.00 M
|5.42
|2026-07-23
|$0.00 M
|5.45
|2026-07-22
|$0.00 M
|5.53
Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.
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