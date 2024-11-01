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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Bitlight Labs, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Bitlight Labs, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Bitlight Labs (LIGHT) Hari Ini

Analisis Teknis Bitlight Labs (LIGHT) Hari Ini

Halaman Analisis Bitlight Labs menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari LIGHT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Bitlight Labs di bawah ini.

Perubahan Harga Bitlight Labs (LIGHT)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.127--+3.25%+11.59%-19.83%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Bitlight Labs

Indikator Teknikal Bitlight Labs

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Bitlight Labs di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Strong Sell
Jual 16
Netral 7
Beli 3
Moving Averages:Strong SellJual 9Netral 4Beli 1
Indikator Teknis:JualJual 7Netral 3Beli 2
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.127
0.1269
R2
0.1269
0.1269
R1
0.1269
0.1269
PP
0.1268
0.1268
S1
0.1268
0.1268
S2
0.1267
0.1268
S3
0.1267
0.1267

Sinyal Pasar Bitlight Labs

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.05M
$3.61 M
$3.56 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.05M
Pembelian Aktif 3 Hari
$1.87 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$1.82 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.07M
Pembelian Aktif 7 Hari
$2.40 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$2.32 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Bitlight Labs

Aliran Masuk BersihHarga LIGHTUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Bitlight Labs (LIGHT) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Bitlight Labs secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
LIGHT/USDT
$0.127
$0.127$0.127
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 LIGHT = 0.127 USD

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