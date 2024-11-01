Analisis Teknis Bitlight Labs (LIGHT) Hari Ini Halaman Analisis Bitlight Labs menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari LIGHT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Bitlight Labs di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Bitlight Labs (LIGHT) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.127 -- +3.25% +11.59% -19.83%

Indikator Teknikal Bitlight Labs

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Bitlight Labs di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Sell Jual 16 Netral 7 Beli 3 Moving Averages : Strong Sell Jual 9 Netral 4 Beli 1 Indikator Teknis : Jual Jual 7 Netral 3 Beli 2 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.127 0.1269 R2 0.1269 0.1269 R1 0.1269 0.1269 PP 0.1268 0.1268 S1 0.1268 0.1268 S2 0.1267 0.1268 S3 0.1267 0.1267

Sinyal Pasar Bitlight Labs Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.05M $3.61 M $3.56 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.05M Pembelian Aktif 3 Hari $1.87 M Penjualan Aktif 3 Hari $1.82 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.07M Pembelian Aktif 7 Hari $2.40 M Penjualan Aktif 7 Hari $2.32 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Bitlight Labs Aliran Masuk Bersih Harga LIGHTUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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