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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang LINEA, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang LINEA, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis LINEA (LINEA) Hari Ini

Analisis Teknis LINEA (LINEA) Hari Ini

Halaman Analisis LINEA menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari LINEA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis LINEA di bawah ini.

Perubahan Harga LINEA (LINEA)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.002527--+1.24%+9.91%-28.64%
Ketahui selengkapnya tentang Harga LINEA

Indikator Teknikal LINEA

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari LINEA di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 7
Netral 8
Beli 11
Moving Averages:NetralJual 5Netral 2Beli 7
Indikator Teknis:NetralJual 2Netral 6Beli 4
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.002519
0.002518
R2
0.002518
0.002518
R1
0.002518
0.002518
PP
0.002517
0.002517
S1
0.002517
0.002517
S2
0.002516
0.002517
S3
0.002516
0.002516

Sinyal Pasar LINEA

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.06M
$1.35 M
$1.41 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.02M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.34 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.36 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.72 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.74 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal LINEA

Aliran Masuk BersihHarga LINEAUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.07 M0.00
2026-07-27-$0.04 M0.00
2026-07-26$0.07 M0.00
2026-07-25$0.01 M0.00
2026-07-24$0.10 M0.00

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar LINEA (LINEA) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume LINEA secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
LINEA/USDT
$0.002522
$0.002522$0.002522
0.00%
0.00% (USDT)
LINEA/USDC
$0.00252
$0.00252$0.00252
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 LINEA = 0.002527 USD

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