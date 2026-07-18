Analisis Teknis LINEA (LINEA) Hari Ini Halaman Analisis LINEA menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari LINEA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis LINEA di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga LINEA (LINEA) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.002527 -- +1.24% +9.91% -28.64%

Indikator Teknikal LINEA

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari LINEA di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 7 Netral 8 Beli 11 Moving Averages : Netral Jual 5 Netral 2 Beli 7 Indikator Teknis : Netral Jual 2 Netral 6 Beli 4 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.002519 0.002518 R2 0.002518 0.002518 R1 0.002518 0.002518 PP 0.002517 0.002517 S1 0.002517 0.002517 S2 0.002516 0.002517 S3 0.002516 0.002516

Sinyal Pasar LINEA Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.06M $1.35 M $1.41 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.02M Pembelian Aktif 3 Hari $0.34 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.36 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.72 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.74 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal LINEA Aliran Masuk Bersih Harga LINEAUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.07 M 0.00 2026-07-27 -$0.04 M 0.00 2026-07-26 $0.07 M 0.00 2026-07-25 $0.01 M 0.00 2026-07-24 $0.10 M 0.00 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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