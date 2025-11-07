BursaDEX+
Harga live The Lion hari ini adalah 0.0002918 USD. Lacak informasi harga aktual LION ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LION dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga The Lion(LION)

Harga Live 1 LION ke USD:

$0.0002918
$0.0002918$0.0002918
-3.12%1D
USD
Grafik Harga Live The Lion (LION)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:59:19 (UTC+8)

Informasi Harga The Lion (LION) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0002669
$ 0.0002669$ 0.0002669
Low 24 Jam
$ 0.0004008
$ 0.0004008$ 0.0004008
High 24 Jam

$ 0.0002669
$ 0.0002669$ 0.0002669

$ 0.0004008
$ 0.0004008$ 0.0004008

--
----

--
----

-1.72%

-3.11%

-41.95%

-41.95%

Harga aktual The Lion (LION) adalah $ 0.0002918. Selama 24 jam terakhir, LION diperdagangkan antara low $ 0.0002669 dan high $ 0.0004008, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLION adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LION telah berubah sebesar -1.72% selama 1 jam terakhir, -3.11% selama 24 jam, dan -41.95% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar The Lion (LION)

--
----

$ 55.58K
$ 55.58K$ 55.58K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Kapitalisasi Pasar The Lion saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 55.58K. Suplai beredar LION adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.

Riwayat Harga The Lion (LION) USD

Pantau perubahan harga The Lion untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000009397-3.11%
30 Days$ -0.0017082-85.41%
60 Hari$ -0.0017082-85.41%
90 Hari$ -0.0017082-85.41%
Perubahan Harga The Lion Hari Ini

Hari ini, LION tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000009397 (-3.11%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga The Lion 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0017082 (-85.41%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga The Lion 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, LION terlihat mengalami perubahan $ -0.0017082 (-85.41%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga The Lion 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0017082 (-85.41%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari The Lion (LION)?

Lihat halaman Riwayat Harga The Lion sekarang.

Apa yang dimaksud dengan The Lion (LION)

Singa tidak peduli dengan deskripsinya

The Lion tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi The Lion Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa LION ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang The Lion di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli The Lion dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga The Lion (USD)

Berapa nilai The Lion (LION) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda The Lion (LION) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk The Lion.

Cek prediksi harga The Lion sekarang!

Tokenomi The Lion (LION)

Memahami tokenomi The Lion (LION) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LION sekarang!

Cara membeli The Lion (LION)

Ingin mengetahui cara membeli The Lion? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli The Lion di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

LION ke Mata Uang Lokal

1 The Lion(LION) ke VND
7.678717
1 The Lion(LION) ke AUD
A$0.000449372
1 The Lion(LION) ke GBP
0.000221768
1 The Lion(LION) ke EUR
0.000250948
1 The Lion(LION) ke USD
$0.0002918
1 The Lion(LION) ke MYR
RM0.001219724
1 The Lion(LION) ke TRY
0.01228478
1 The Lion(LION) ke JPY
¥0.0446454
1 The Lion(LION) ke ARS
ARS$0.423509766
1 The Lion(LION) ke RUB
0.023705832
1 The Lion(LION) ke INR
0.025873906
1 The Lion(LION) ke IDR
Rp4.863331388
1 The Lion(LION) ke PHP
0.017224954
1 The Lion(LION) ke EGP
￡E.0.013799222
1 The Lion(LION) ke BRL
R$0.001558212
1 The Lion(LION) ke CAD
C$0.000411438
1 The Lion(LION) ke BDT
0.035602518
1 The Lion(LION) ke NGN
0.419853512
1 The Lion(LION) ke COP
$1.118005438
1 The Lion(LION) ke ZAR
R.0.005065648
1 The Lion(LION) ke UAH
0.012273108
1 The Lion(LION) ke TZS
T.Sh.0.7169526
1 The Lion(LION) ke VES
Bs0.0650714
1 The Lion(LION) ke CLP
$0.2748756
1 The Lion(LION) ke PKR
Rs0.082474352
1 The Lion(LION) ke KZT
0.153495554
1 The Lion(LION) ke THB
฿0.00945432
1 The Lion(LION) ke TWD
NT$0.009042882
1 The Lion(LION) ke AED
د.إ0.001070906
1 The Lion(LION) ke CHF
Fr0.00023344
1 The Lion(LION) ke HKD
HK$0.002267286
1 The Lion(LION) ke AMD
֏0.11158432
1 The Lion(LION) ke MAD
.د.م0.002716658
1 The Lion(LION) ke MXN
$0.005418726
1 The Lion(LION) ke SAR
ريال0.00109425
1 The Lion(LION) ke ETB
Br0.044788382
1 The Lion(LION) ke KES
KSh0.037683052
1 The Lion(LION) ke JOD
د.أ0.0002068862
1 The Lion(LION) ke PLN
0.001073824
1 The Lion(LION) ke RON
лв0.00128392
1 The Lion(LION) ke SEK
kr0.002789608
1 The Lion(LION) ke BGN
лв0.000493142
1 The Lion(LION) ke HUF
Ft0.097557494
1 The Lion(LION) ke CZK
0.006154062
1 The Lion(LION) ke KWD
د.ك0.0000892908
1 The Lion(LION) ke ILS
0.000954186
1 The Lion(LION) ke BOB
Bs0.00201342
1 The Lion(LION) ke AZN
0.00049606
1 The Lion(LION) ke TJS
SM0.002690396
1 The Lion(LION) ke GEL
0.000790778
1 The Lion(LION) ke AOA
Kz0.26623832
1 The Lion(LION) ke BHD
.د.ب0.0001097168
1 The Lion(LION) ke BMD
$0.0002918
1 The Lion(LION) ke DKK
kr0.001885028
1 The Lion(LION) ke HNL
L0.007668504
1 The Lion(LION) ke MUR
0.0134228
1 The Lion(LION) ke NAD
$0.005068566
1 The Lion(LION) ke NOK
kr0.00297636
1 The Lion(LION) ke NZD
$0.000516486
1 The Lion(LION) ke PAB
B/.0.0002918
1 The Lion(LION) ke PGK
K0.001245986
1 The Lion(LION) ke QAR
ر.ق0.001062152
1 The Lion(LION) ke RSD
дин.0.029620618
1 The Lion(LION) ke UZS
soʻm3.473808968
1 The Lion(LION) ke ALL
L0.024473266
1 The Lion(LION) ke ANG
ƒ0.000522322
1 The Lion(LION) ke AWG
ƒ0.00052524
1 The Lion(LION) ke BBD
$0.0005836
1 The Lion(LION) ke BAM
KM0.000493142
1 The Lion(LION) ke BIF
Fr0.8605182
1 The Lion(LION) ke BND
$0.00037934
1 The Lion(LION) ke BSD
$0.0002918
1 The Lion(LION) ke JMD
$0.04679013
1 The Lion(LION) ke KHR
1.171886308
1 The Lion(LION) ke KMF
Fr0.1245986
1 The Lion(LION) ke LAK
6.343478134
1 The Lion(LION) ke LKR
රු0.088961066
1 The Lion(LION) ke MDL
L0.004992698
1 The Lion(LION) ke MGA
Ar1.3144131
1 The Lion(LION) ke MOP
P0.0023344
1 The Lion(LION) ke MVR
0.00449372
1 The Lion(LION) ke MWK
MK0.50571858
1 The Lion(LION) ke MZN
MT0.01866061
1 The Lion(LION) ke NPR
रु0.04134806
1 The Lion(LION) ke PYG
2.0694456
1 The Lion(LION) ke RWF
Fr0.4239854
1 The Lion(LION) ke SBD
$0.002398596
1 The Lion(LION) ke SCR
0.004394508
1 The Lion(LION) ke SRD
$0.0112343
1 The Lion(LION) ke SVC
$0.002550332
1 The Lion(LION) ke SZL
L0.00506273
1 The Lion(LION) ke TMT
m0.0010213
1 The Lion(LION) ke TND
د.ت0.0008634362
1 The Lion(LION) ke TTD
$0.001975486
1 The Lion(LION) ke UGX
Sh1.0201328
1 The Lion(LION) ke XAF
Fr0.1657424
1 The Lion(LION) ke XCD
$0.00078786
1 The Lion(LION) ke XOF
Fr0.1657424
1 The Lion(LION) ke XPF
Fr0.0300554
1 The Lion(LION) ke BWP
P0.00392471
1 The Lion(LION) ke BZD
$0.000586518
1 The Lion(LION) ke CVE
$0.027966112
1 The Lion(LION) ke DJF
Fr0.0519404
1 The Lion(LION) ke DOP
$0.01876274
1 The Lion(LION) ke DZD
د.ج0.038074064
1 The Lion(LION) ke FJD
$0.000665304
1 The Lion(LION) ke GNF
Fr2.537201
1 The Lion(LION) ke GTQ
Q0.002235188
1 The Lion(LION) ke GYD
$0.061032888
1 The Lion(LION) ke ISK
kr0.0367668

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai The Lion, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang The Lion

Berapa nilai The Lion (LION) hari ini?
Harga live LION dalam USD adalah 0.0002918 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LION ke USD saat ini?
Harga LION ke USD saat ini adalah $ 0.0002918. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar The Lion?
Kapitalisasi pasar LION adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LION?
Suplai beredar LION adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LION?
LION mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LION?
LION mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan LION?
Volume perdagangan 24 jam live LION adalah $ 55.58K USD.
Akankah harga LION naik lebih tinggi tahun ini?
LION mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LION untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:59:19 (UTC+8)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

