Analisis Teknis Lista DAO (LISTA) Hari Ini Halaman Analisis Lista DAO menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari LISTA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Lista DAO di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Lista DAO (LISTA) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.04728 -- -1.44% +0.08% -48.45%

Indikator Teknikal Lista DAO

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Lista DAO di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 15 Netral 5 Beli 6 Moving Averages : Strong Sell Jual 11 Netral 1 Beli 2 Indikator Teknis : Netral Jual 4 Netral 4 Beli 4 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.04732 0.04728 R2 0.04728 0.04725 R1 0.04726 0.04724 PP 0.04722 0.04722 S1 0.0472 0.04719 S2 0.04716 0.04718 S3 0.04714 0.04716

Sinyal Pasar Lista DAO Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.65M $9.16 M $9.81 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.09 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.10 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.04M Pembelian Aktif 7 Hari $1.36 M Penjualan Aktif 7 Hari $1.32 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Lista DAO Aliran Masuk Bersih Harga LISTAUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.05 2026-07-27 -$0.06 M 0.05 2026-07-26 -$0.01 M 0.05 2026-07-25 -$0.14 M 0.05 2026-07-24 -$0.10 M 0.05 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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