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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Lista DAO, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Lista DAO, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Lista DAO (LISTA) Hari Ini

Analisis Teknis Lista DAO (LISTA) Hari Ini

Halaman Analisis Lista DAO menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari LISTA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Lista DAO di bawah ini.

Perubahan Harga Lista DAO (LISTA)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.04728---1.44%+0.08%-48.45%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Lista DAO

Indikator Teknikal Lista DAO

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Lista DAO di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 15
Netral 5
Beli 6
Moving Averages:Strong SellJual 11Netral 1Beli 2
Indikator Teknis:NetralJual 4Netral 4Beli 4
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.04732
0.04728
R2
0.04728
0.04725
R1
0.04726
0.04724
PP
0.04722
0.04722
S1
0.0472
0.04719
S2
0.04716
0.04718
S3
0.04714
0.04716

Sinyal Pasar Lista DAO

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.65M
$9.16 M
$9.81 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.09 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.10 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.04M
Pembelian Aktif 7 Hari
$1.36 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$1.32 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Lista DAO

Aliran Masuk BersihHarga LISTAUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.05
2026-07-27-$0.06 M0.05
2026-07-26-$0.01 M0.05
2026-07-25-$0.14 M0.05
2026-07-24-$0.10 M0.05

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Lista DAO secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
LISTA/USDT
$0.04727
$0.04727$0.04727
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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