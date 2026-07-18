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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Lighter, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Lighter, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Lighter (LIT) Hari Ini

Analisis Teknis Lighter (LIT) Hari Ini

Halaman Analisis Lighter menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari LIT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Lighter di bawah ini.

Perubahan Harga Lighter (LIT)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$2.1881---0.51%+26.65%+144.50%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Lighter

Indikator Teknikal Lighter

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Lighter di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 16
Netral 3
Beli 7
Moving Averages:Strong SellJual 12Netral 0Beli 2
Indikator Teknis:NetralJual 4Netral 3Beli 5
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
2.1868
2.1868
R2
2.1868
2.1867
R1
2.1867
2.1867
PP
2.1867
2.1867
S1
2.1866
2.1866
S2
2.1866
2.1866
S3
2.1865
2.1866

Sinyal Pasar Lighter

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.25M
$2.10 M
$2.34 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.05M
Pembelian Aktif 3 Hari
$1.65 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$1.71 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.22M
Pembelian Aktif 7 Hari
$5.74 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$5.97 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Lighter

Aliran Masuk BersihHarga LITUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.06 M2.20
2026-07-27$0.21 M2.16
2026-07-26$0.02 M2.10
2026-07-25-$0.31 M2.07
2026-07-24-$0.80 M2.07

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Lighter Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Lighter (LIT) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Lighter secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
LIT/USDT
$2.1881
$2.1881$2.1881
0.00%
0.00% (USDT)
LIT/USDC
$2.1917
$2.1917$2.1917
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 LIT = 2.1881 USD

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