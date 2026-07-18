Analisis Teknis Lighter (LIT) Hari Ini Halaman Analisis Lighter menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari LIT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Lighter di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Lighter (LIT) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $2.1881 -- -0.51% +26.65% +144.50%

Indikator Teknikal Lighter

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Lighter di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 16 Netral 3 Beli 7 Moving Averages : Strong Sell Jual 12 Netral 0 Beli 2 Indikator Teknis : Netral Jual 4 Netral 3 Beli 5 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 2.1868 2.1868 R2 2.1868 2.1867 R1 2.1867 2.1867 PP 2.1867 2.1867 S1 2.1866 2.1866 S2 2.1866 2.1866 S3 2.1865 2.1866

Sinyal Pasar Lighter Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.25M $2.10 M $2.34 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.05M Pembelian Aktif 3 Hari $1.65 M Penjualan Aktif 3 Hari $1.71 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.22M Pembelian Aktif 7 Hari $5.74 M Penjualan Aktif 7 Hari $5.97 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Lighter Aliran Masuk Bersih Harga LITUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.06 M 2.20 2026-07-27 $0.21 M 2.16 2026-07-26 $0.02 M 2.10 2026-07-25 -$0.31 M 2.07 2026-07-24 -$0.80 M 2.07 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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