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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Lumia, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Lumia, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Lumia (LUMIA) Hari Ini

Analisis Teknis Lumia (LUMIA) Hari Ini

Halaman Analisis Lumia menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari LUMIA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Lumia di bawah ini.

Perubahan Harga Lumia (LUMIA)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.0698--+0.14%-41.38%-62.77%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Lumia

Indikator Teknikal Lumia

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Lumia di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 14
Netral 1
Beli 11
Moving Averages:BeliJual 5Netral 0Beli 9
Indikator Teknis:Strong SellJual 9Netral 1Beli 2
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.06979
0.06978
R2
0.06978
0.06977
R1
0.06977
0.06977
PP
0.06976
0.06976
S1
0.06975
0.06975
S2
0.06974
0.06975
S3
0.06973
0.06974

Sinyal Pasar Lumia

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.47M
$6.79 M
$7.25 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.06 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.06 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.22 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.22 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Lumia

Aliran Masuk BersihHarga LUMIAUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.04 M0.07
2026-07-27-$0.05 M0.07
2026-07-26-$0.11 M0.07
2026-07-25-$0.18 M0.07
2026-07-24$0.03 M0.07

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
LUMIA/USDT
$0.0698
$0.0698$0.0698
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 LUMIA = 0.0698 USD

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