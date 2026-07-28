Analisis Teknis Lumia (LUMIA) Hari Ini Halaman Analisis Lumia menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari LUMIA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Lumia di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Lumia (LUMIA) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.0698 -- +0.14% -41.38% -62.77%

Indikator Teknikal Lumia

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Lumia di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 14 Netral 1 Beli 11 Moving Averages : Beli Jual 5 Netral 0 Beli 9 Indikator Teknis : Strong Sell Jual 9 Netral 1 Beli 2 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.06979 0.06978 R2 0.06978 0.06977 R1 0.06977 0.06977 PP 0.06976 0.06976 S1 0.06975 0.06975 S2 0.06974 0.06975 S3 0.06973 0.06974

Sinyal Pasar Lumia Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.47M $6.79 M $7.25 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.06 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.06 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.22 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.22 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Lumia Aliran Masuk Bersih Harga LUMIAUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.04 M 0.07 2026-07-27 -$0.05 M 0.07 2026-07-26 -$0.11 M 0.07 2026-07-25 -$0.18 M 0.07 2026-07-24 $0.03 M 0.07 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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