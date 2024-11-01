Analisis Teknis Everlyn AI (LYN) Hari Ini Halaman Analisis Everlyn AI menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari LYN. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Everlyn AI di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Everlyn AI (LYN) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.03533 -- -10.33% +3.00% -59.76%

Indikator Teknikal Everlyn AI

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Everlyn AI di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 18 Netral 0 Beli 8 Moving Averages : Strong Sell Jual 14 Netral 0 Beli 0 Indikator Teknis : Beli Jual 4 Netral 0 Beli 8 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.03537 0.03536 R2 0.03536 0.03535 R1 0.03534 0.03534 PP 0.03533 0.03533 S1 0.03531 0.03532 S2 0.0353 0.03531 S3 0.03528 0.0353

Sinyal Pasar Everlyn AI Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.26M $1.37 M $1.63 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.28 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.29 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.07M Pembelian Aktif 7 Hari $0.64 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.70 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Everlyn AI Aliran Masuk Bersih Harga LYNUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar Everlyn AI (LYN) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Everlyn AI secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam LYN / USDT $0.03532 $0.03532 $0.03532 0.00% 0.00% (USDT) Trade