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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Everlyn AI, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Everlyn AI, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Everlyn AI (LYN) Hari Ini

Analisis Teknis Everlyn AI (LYN) Hari Ini

Halaman Analisis Everlyn AI menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari LYN. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Everlyn AI di bawah ini.

Perubahan Harga Everlyn AI (LYN)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.03533---10.33%+3.00%-59.76%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Everlyn AI

Indikator Teknikal Everlyn AI

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Everlyn AI di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 18
Netral 0
Beli 8
Moving Averages:Strong SellJual 14Netral 0Beli 0
Indikator Teknis:BeliJual 4Netral 0Beli 8
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.03537
0.03536
R2
0.03536
0.03535
R1
0.03534
0.03534
PP
0.03533
0.03533
S1
0.03531
0.03532
S2
0.0353
0.03531
S3
0.03528
0.0353

Sinyal Pasar Everlyn AI

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.26M
$1.37 M
$1.63 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.28 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.29 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.07M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.64 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.70 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Everlyn AI

Aliran Masuk BersihHarga LYNUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Everlyn AI Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Everlyn AI (LYN) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Everlyn AI secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
LYN/USDT
$0.03532
$0.03532$0.03532
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 LYN = 0.03533 USD

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