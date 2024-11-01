Analisis Teknis Magma Finance (MAGMA) Hari Ini Halaman Analisis Magma Finance menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari MAGMA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Magma Finance di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Magma Finance (MAGMA) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.29634 -- -4.30% -36.14% +61.19%

Indikator Teknikal Magma Finance

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Magma Finance di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 10 Netral 5 Beli 11 Moving Averages : Strong Buy Jual 2 Netral 3 Beli 9 Indikator Teknis : Jual Jual 8 Netral 2 Beli 2 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.2973 0.2973 R2 0.2973 0.2972 R1 0.2972 0.2972 PP 0.2972 0.2972 S1 0.2971 0.2971 S2 0.2971 0.2971 S3 0.297 0.2971

Sinyal Pasar Magma Finance Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.28M $1.46 M $1.74 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.06 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.07 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.49 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.49 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Magma Finance Aliran Masuk Bersih Harga MAGMAUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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