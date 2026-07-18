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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang ME, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang ME, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis ME (ME) Hari Ini

Analisis Teknis ME (ME) Hari Ini

Halaman Analisis ME menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ME. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis ME di bawah ini.

Perubahan Harga ME (ME)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.06351--+1.89%+6.59%-40.93%
Ketahui selengkapnya tentang Harga ME

Indikator Teknikal ME

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari ME di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Strong Buy
Jual 4
Netral 3
Beli 19
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 1Beli 13
Indikator Teknis:BeliJual 4Netral 2Beli 6
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.06339
0.06339
R2
0.06339
0.06338
R1
0.06338
0.06338
PP
0.06338
0.06338
S1
0.06337
0.06337
S2
0.06337
0.06337
S3
0.06336
0.06337

Sinyal Pasar ME

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.10M
$1.91 M
$2.01 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.03 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.03 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.11 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.12 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal ME

Aliran Masuk BersihHarga MEUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.02 M0.06
2026-07-27-$0.07 M0.06
2026-07-26-$0.09 M0.07
2026-07-25-$0.02 M0.07
2026-07-24$0.03 M0.07

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar ME (ME) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume ME secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
ME/USDT
$0.06351
$0.06351$0.06351
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 ME = 0.06351 USD

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