Analisis Teknis ME (ME) Hari Ini Halaman Analisis ME menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ME. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis ME di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga ME (ME) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.06351 -- +1.89% +6.59% -40.93%

Indikator Teknikal ME

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari ME di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Buy Jual 4 Netral 3 Beli 19 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 1 Beli 13 Indikator Teknis : Beli Jual 4 Netral 2 Beli 6 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.06339 0.06339 R2 0.06339 0.06338 R1 0.06338 0.06338 PP 0.06338 0.06338 S1 0.06337 0.06337 S2 0.06337 0.06337 S3 0.06336 0.06337

Sinyal Pasar ME Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.10M $1.91 M $2.01 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.03 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.03 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.11 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.12 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal ME Aliran Masuk Bersih Harga MEUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.02 M 0.06 2026-07-27 -$0.07 M 0.06 2026-07-26 -$0.09 M 0.07 2026-07-25 -$0.02 M 0.07 2026-07-24 $0.03 M 0.07 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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