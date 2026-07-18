Analisis Teknis Melania Meme (MELANIA) Hari Ini Halaman Analisis Melania Meme menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari MELANIA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Melania Meme di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Melania Meme (MELANIA) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.08158 -- +2.51% +8.77% -26.13%

Indikator Teknikal Melania Meme

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Melania Meme di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Sell Jual 20 Netral 5 Beli 1 Moving Averages : Strong Sell Jual 14 Netral 0 Beli 0 Indikator Teknis : Strong Sell Jual 6 Netral 5 Beli 1 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.08158 0.08157 R2 0.08157 0.08156 R1 0.08156 0.08156 PP 0.08155 0.08155 S1 0.08154 0.08154 S2 0.08153 0.08154 S3 0.08152 0.08153

Sinyal Pasar Melania Meme Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.04M $4.06 M $4.10 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.01 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.02 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.09 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.09 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Melania Meme Aliran Masuk Bersih Harga MELANIAUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.08 2026-07-27 $0.00 M 0.08 2026-07-26 $0.00 M 0.08 2026-07-25 $0.00 M 0.08 2026-07-24 $0.00 M 0.08 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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