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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Melania Meme, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Melania Meme, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Melania Meme (MELANIA) Hari Ini

Analisis Teknis Melania Meme (MELANIA) Hari Ini

Halaman Analisis Melania Meme menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari MELANIA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Melania Meme di bawah ini.

Perubahan Harga Melania Meme (MELANIA)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.08158--+2.51%+8.77%-26.13%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Melania Meme

Indikator Teknikal Melania Meme

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Melania Meme di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Strong Sell
Jual 20
Netral 5
Beli 1
Moving Averages:Strong SellJual 14Netral 0Beli 0
Indikator Teknis:Strong SellJual 6Netral 5Beli 1
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.08158
0.08157
R2
0.08157
0.08156
R1
0.08156
0.08156
PP
0.08155
0.08155
S1
0.08154
0.08154
S2
0.08153
0.08154
S3
0.08152
0.08153

Sinyal Pasar Melania Meme

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.04M
$4.06 M
$4.10 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.01 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.02 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.09 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.09 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Melania Meme

Aliran Masuk BersihHarga MELANIAUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.08
2026-07-27$0.00 M0.08
2026-07-26$0.00 M0.08
2026-07-25$0.00 M0.08
2026-07-24$0.00 M0.08

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Melania Meme Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Melania Meme (MELANIA) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Melania Meme secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
MELANIA/USDT
$0.08159
$0.08159$0.08159
0.00%
0.00% (USDT)
MELANIA/USD1
$0.08174
$0.08174$0.08174
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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MELANIA
USD
USD

1 MELANIA = 0.08158 USD

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