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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Meteora, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Meteora, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Meteora (MET) Hari Ini

Analisis Teknis Meteora (MET) Hari Ini

Halaman Analisis Meteora menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari MET. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Meteora di bawah ini.

Perubahan Harga Meteora (MET)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.1595---6.89%-5.79%+4.11%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Meteora

Indikator Teknikal Meteora

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Meteora di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 15
Netral 2
Beli 9
Moving Averages:Strong SellJual 12Netral 0Beli 2
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 2Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.1595
0.1594
R2
0.1594
0.1594
R1
0.1594
0.1594
PP
0.1593
0.1593
S1
0.1593
0.1593
S2
0.1592
0.1593
S3
0.1592
0.1592

Sinyal Pasar Meteora

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.88M
$5.86 M
$6.74 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.12 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.14 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.02M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.38 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.41 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Meteora

Aliran Masuk BersihHarga METUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.08 M0.16
2026-07-27-$0.17 M0.16
2026-07-26-$0.10 M0.17
2026-07-25$0.11 M0.16
2026-07-24-$0.17 M0.16

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Meteora Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Meteora (MET) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Meteora secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
MET/USDT
$0.1595
$0.1595$0.1595
0.00%
0.00% (USDT)
MET/USDC
$0.1598
$0.1598$0.1598
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 MET = 0.1595 USD

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