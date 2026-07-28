Analisis Teknis Meteora (MET) Hari Ini Halaman Analisis Meteora menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari MET. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Meteora di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Meteora (MET) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.1595 -- -6.89% -5.79% +4.11%

Indikator Teknikal Meteora

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Meteora di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 15 Netral 2 Beli 9 Moving Averages : Strong Sell Jual 12 Netral 0 Beli 2 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 2 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.1595 0.1594 R2 0.1594 0.1594 R1 0.1594 0.1594 PP 0.1593 0.1593 S1 0.1593 0.1593 S2 0.1592 0.1593 S3 0.1592 0.1592

Sinyal Pasar Meteora Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.88M $5.86 M $6.74 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.12 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.14 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.02M Pembelian Aktif 7 Hari $0.38 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.41 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Meteora Aliran Masuk Bersih Harga METUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.08 M 0.16 2026-07-27 -$0.17 M 0.16 2026-07-26 -$0.10 M 0.17 2026-07-25 $0.11 M 0.16 2026-07-24 -$0.17 M 0.16 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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