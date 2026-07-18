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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Mira, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Mira, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Mira (MIRA) Hari Ini

Analisis Teknis Mira (MIRA) Hari Ini

Halaman Analisis Mira menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari MIRA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Mira di bawah ini.

Perubahan Harga Mira (MIRA)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.04054---0.98%-9.17%-52.34%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Mira

Indikator Teknikal Mira

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Mira di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 7
Netral 8
Beli 11
Moving Averages:NetralJual 5Netral 2Beli 7
Indikator Teknis:NetralJual 2Netral 6Beli 4
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.04045
0.04045
R2
0.04045
0.04044
R1
0.04044
0.04044
PP
0.04044
0.04044
S1
0.04043
0.04043
S2
0.04043
0.04043
S3
0.04042
0.04043

Sinyal Pasar Mira

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.27M
$1.43 M
$1.71 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.02M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.17 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.19 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$2.43 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$2.44 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Mira

Aliran Masuk BersihHarga MIRAUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.01 M0.04
2026-07-27-$0.05 M0.04
2026-07-26$0.09 M0.04
2026-07-25$0.10 M0.04
2026-07-24-$0.06 M0.04

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Mira Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Mira (MIRA) di MEXC

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Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
MIRA/USDT
$0.04054
$0.04054$0.04054
0.00%
0.00% (USDT)
MIRA/USDC
$0.04048
$0.04048$0.04048
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 MIRA = 0.04054 USD

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