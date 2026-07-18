Analisis Teknis Mira (MIRA) Hari Ini Halaman Analisis Mira menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari MIRA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Mira di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Mira (MIRA) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.04054 -- -0.98% -9.17% -52.34%

Indikator Teknikal Mira

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Mira di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 7 Netral 8 Beli 11 Moving Averages : Netral Jual 5 Netral 2 Beli 7 Indikator Teknis : Netral Jual 2 Netral 6 Beli 4 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.04045 0.04045 R2 0.04045 0.04044 R1 0.04044 0.04044 PP 0.04044 0.04044 S1 0.04043 0.04043 S2 0.04043 0.04043 S3 0.04042 0.04043

Sinyal Pasar Mira Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.27M $1.43 M $1.71 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.02M Pembelian Aktif 3 Hari $0.17 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.19 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $2.43 M Penjualan Aktif 7 Hari $2.44 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Mira Aliran Masuk Bersih Harga MIRAUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.01 M 0.04 2026-07-27 -$0.05 M 0.04 2026-07-26 $0.09 M 0.04 2026-07-25 $0.10 M 0.04 2026-07-24 -$0.06 M 0.04 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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