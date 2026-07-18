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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Mitosis, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Mitosis, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Mitosis (MITO) Hari Ini

Analisis Teknis Mitosis (MITO) Hari Ini

Halaman Analisis Mitosis menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari MITO. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Mitosis di bawah ini.

Perubahan Harga Mitosis (MITO)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.02326--+4.44%-2.40%-48.51%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Mitosis

Indikator Teknikal Mitosis

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Mitosis di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 7
Netral 2
Beli 17
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 0Beli 14
Indikator Teknis:JualJual 7Netral 2Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.02328
0.02327
R2
0.02327
0.02326
R1
0.02325
0.02326
PP
0.02324
0.02324
S1
0.02322
0.02323
S2
0.02321
0.02323
S3
0.02319
0.02321

Sinyal Pasar Mitosis

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.24M
$2.89 M
$3.13 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.01 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.01 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.33 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.33 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Mitosis

Aliran Masuk BersihHarga MITOUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.02 M0.02
2026-07-27-$0.04 M0.02
2026-07-26-$0.02 M0.02
2026-07-25-$0.05 M0.02
2026-07-24-$0.08 M0.02

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Mitosis (MITO) di MEXC

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Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
MITO/USDT
$0.02328
$0.02328$0.02328
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 MITO = 0.02326 USD

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