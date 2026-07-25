Harga Melon Hari Ini

Harga live Melon (MLN) hari ini adalah Rp 1.295, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MLN ke IDR saat ini adalah Rp 1.295 per MLN.

Melon saat ini berada di peringkat #1218 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar Rp 4.24M, dengan suplai yang beredar 3.28M MLN. Selama 24 jam terakhir, MLN diperdagangkan antara Rp 1.256 (low) dan Rp 1.317 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah Rp 4,822,231.611080933063616, sementara all-time low aset ini adalah Rp 23,790.46172123581913778.

Dalam kinerja jangka pendek, MLN bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -0.24% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai Rp 57.49K.

Informasi Pasar Melon (MLN)

Peringkat No.1218 Kapitalisasi Pasar Rp 4.24MRp 4.24M Rp 4.24M Volume (24 Jam) Rp 57.49KRp 57.49K Rp 57.49K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh Rp 4.24MRp 4.24M Rp 4.24M Suplai Peredaran 3.28M 3.28M 3.28M Suplai Maks. ---- -- Total Suplai 3,276,927.38433402 3,276,927.38433402 3,276,927.38433402 Tanggal Penerbitan 2020-07-03 00:00:00 Blockchain Publik ETH

Kapitalisasi Pasar Melon saat ini adalah Rp 4.24M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah Rp 57.49K. Suplai beredar MLN adalah 3.28M, dan total suplainya sebesar 3276927.38433402. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah Rp 4.24M.