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Harga live Melon hari ini adalah 1.295 IDR. Kapitalisasi pasar MLN adalah 4,242,818.5604174195 IDR. Lacak informasi harga aktual MLN ke IDR, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Melon hari ini adalah 1.295 IDR. Kapitalisasi pasar MLN adalah 4,242,818.5604174195 IDR. Lacak informasi harga aktual MLN ke IDR, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

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Harga Melon(MLN)

Harga Live 1 MLN ke IDR:

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1D
IDR
Grafik Harga Live Melon (MLN)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-07-25 13:27:02 (UTC+8)

Harga Melon Hari Ini

Harga live Melon (MLN) hari ini adalah Rp 1.295, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MLN ke IDR saat ini adalah Rp 1.295 per MLN.

Melon saat ini berada di peringkat #1218 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar Rp 4.24M, dengan suplai yang beredar 3.28M MLN. Selama 24 jam terakhir, MLN diperdagangkan antara Rp 1.256 (low) dan Rp 1.317 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah Rp 4,822,231.611080933063616, sementara all-time low aset ini adalah Rp 23,790.46172123581913778.

Dalam kinerja jangka pendek, MLN bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -0.24% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai Rp 57.49K.

Informasi Pasar Melon (MLN)

No.1218

Rp 4.24M
Rp 4.24MRp 4.24M

Rp 57.49K
Rp 57.49KRp 57.49K

Rp 4.24M
Rp 4.24MRp 4.24M

3.28M
3.28M 3.28M

--
----

3,276,927.38433402
3,276,927.38433402 3,276,927.38433402

2020-07-03 00:00:00

ETH

Kapitalisasi Pasar Melon saat ini adalah Rp 4.24M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah Rp 57.49K. Suplai beredar MLN adalah 3.28M, dan total suplainya sebesar 3276927.38433402. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah Rp 4.24M.

Riwayat Harga Melon IDR

Rentang perubahan harga 24 jam:
Rp 1.256
Rp 1.256Rp 1.256
Low 24 Jam
Rp 1.317
Rp 1.317Rp 1.317
High 24 Jam

Rp 1.256
Rp 1.256Rp 1.256

Rp 1.317
Rp 1.317Rp 1.317

Rp 4,822,231.611080933063616
Rp 4,822,231.611080933063616Rp 4,822,231.611080933063616

Rp 23,790.46172123581913778
Rp 23,790.46172123581913778Rp 23,790.46172123581913778

0.00%

--

-0.24%

-0.24%

Riwayat Harga Melon (MLN) IDR

Pantau perubahan harga Melon untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (IDR)Perubahan (%)
Hari ini----
30 DaysRp +0.045+3.60%
60 HariRp -0.612-32.10%
90 HariRp -1.861-58.97%
Perubahan Harga Melon Hari Ini

Hari ini, MLN tercatat mengalami perubahan sebesar -- (--) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Melon 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar Rp +0.045 (+3.60%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Melon 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MLN terlihat mengalami perubahan Rp -0.612 (-32.10%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Melon 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar Rp -1.861 (-58.97%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Melon (MLN)?

Lihat halaman Riwayat Harga Melon sekarang.

Analisis untuk Melon

Analisis ini memanfaatkan model AI untuk mengevaluasi pergerakan harga Melon terkini, dinamika volume, dan sentimen pasar. Pemrosesan data secara real-time menyoroti tren yang muncul dan potensi peluang perdagangan sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan tepat waktu.

Tren pasar Melon hari ini: bullish atau bearish?

Sentimen pasar MLN secara keseluruhan saat ini: bullish, bullish 68% | bearish 32%;

Dimensi IndikatorKesimpulan ModelProporsi/Ambang BatasRingkasan Singkat
KDJDead CrossK < DMomentum jangka pendek mendingin, suhu menurun.
StochRSI20‑80Zona NetralKecepatan normal, tidak ada sinyal ekstrem.
Titik PivotPivot ≤ Harga ≤ R1Antara Pivot‑R1Baru saja meninggalkan pivot tengah, posisi cukup tinggi.
Grup EMA3-4 Beli40-60% NetralMA bervariasi antara bullish dan bearish, arah tidak jelas.
MACDGolden CrossDIF > DEAMomentum bullish mulai muncul.
Grup MA1-2 Beli20-40% JualSebagian besar MA mengarah ke bawah, susunan bearish.
BOLL (20,2)Tengah < Harga ≤ AtasDi antara band tengah dan atasRelatif kuat, tetapi tidak ekstrem.
RSI (14)Netral30‑70Dalam rentang normal, potensi pergerakan masih ada.

**Struktur Pasar** MLN_USDT pada timeframe 4 jam saat ini diperdagangkan pada harga 3,097 USDT, berada di atas level pusat 3,0689 dengan selisih 0,9%, dan berada dalam rentang sempit antara sumbu tengah sistem pivot dan R1 (3,2079). Kelompok MA periode 1-2 minggu serta kelompok EMA periode 3-4 minggu sama-sama menunjukkan dominasi posisi beli, sehingga harga bergerak di atas garis rata-rata multi-periode, membentuk lapisan dukungan struktural. **Kondisi Momentum** MACD mencatat sinyal golden cross, dengan momentum garis cepat beralih ke arah bullish. Indikator RSI tetap berada dalam zona netral, tanpa menunjukkan tanda-tanda overbought maupun oversold dalam jangka pendek. Indikator MACD dan RSI menunjukkan konfigurasi bullish yang searah, sementara tingkat volatilitas sedang berada dalam fase konvergensi. **Level Harga Kunci** Di sisi atas, R1 terletak pada 3,2079 (+3,6% dari harga saat ini) yang berfungsi sebagai resistensi jarak dekat, sedangkan R2 pada 3,4309 (+10,8%) menjadi titik referensi jarak jauh. Di sisi bawah, level pusat 3,0689 (-0,9%) bersama S1 pada 2,8459 (-8,1%) membentuk dua lapisan support, sementara S2 pada 2,707 (-12,6%) menjadi batas dasar struktur.

Konten ini dihasilkan oleh AI berdasarkan data pasar pada masa lalu dan saat ini. Konten tersebut hanya ditujukan sebagai informasi dan bukan merupakan saran investasi.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga Melon?

Harga MLN (Melon Protocol) dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:

1. Adopsi dan Penggunaan: Meningkatnya jumlah manajer aset yang menggunakan platform ini mendorong permintaan
2. Tren Pasar DeFi: Kinerja keseluruhan sektor keuangan terdesentralisasi memengaruhi MLN
3. Pembaruan Protokol: Perbaikan teknis dan fitur baru berdampak pada kepercayaan investor
4. Utilitas Token: Peran MLN dalam tata kelola dan operasional platform menciptakan nilai intrinsik
5. Sentimen Pasar: Kondisi umum pasar kripto serta selera risiko investor
6. Persaingan: Kinerja relatif terhadap protokol manajemen aset lainnya
7. Lingkungan Regulasi: Perubahan regulasi DeFi memengaruhi prospek adopsi

Mengapa orang ingin tahu harga Melon hari ini?

Orang-orang ingin mengetahui harga MLN hari ini karena mereka adalah investor atau pedagang yang memantau nilai portofolio mereka, mempertimbangkan keputusan pembelian/penjualan, melacak tren pasar, atau melakukan riset terhadap peluang investasi. MLN merupakan token Melon Protocol yang digunakan dalam pengelolaan aset terdesentralisasi.

Prediksi Harga untuk Melon

Prediksi Harga Melon (MLN) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MLN pada tahun 2030 adalah Rp -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Melon (MLN) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Melon berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai Rp --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Melon yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga MLN pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Melon.

Tentang Melon

Melon (MLN) adalah protokol berbasis blockchain untuk manajemen aset digital di platform Ethereum. Ini memungkinkan pengguna untuk membuat, mengelola, dan berinvestasi dalam dana terdesentralisasi untuk aset digital, semuanya dalam cara yang aman dan transparan. MLN adalah token utilitas asli yang digunakan untuk berbagai fungsi dalam ekosistem Melon, termasuk membayar biaya platform dan berpartisipasi dalam keputusan tata kelola. Protokol ini menggunakan sistem "gas" unik untuk biaya, di mana biaya operasi sebanding dengan upaya komputasi yang diperlukan, bukan biaya tetap per transaksi. Desain Melon bertujuan untuk mengurangi hambatan masuk dan meningkatkan transparansi dalam manajemen aset, sehingga memudahkan pengguna untuk mengelola aset digital mereka.

Cara membeli & berinvestasi Melon di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan Melon? Pembelian MLN dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli Melon. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian Melon (MLN) Anda.

Langkah 1

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

USDT, USDC, dan USDE memfasilitasi trading di MEXC. Anda dapat membeli USDT, USDC, dan USDE melalui transfer bank, OTC, atau trading P2P.
Langkah 3

Buka Halaman Trading Spot

Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5

Selesaikan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan Melon akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Panduan Cara Membeli Melon (MLN)

Hal yang bisa Anda lakukan dengan Melon

Dengan memiliki Melon, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda

  • Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Perdagangkan 2,800+ token dengan biaya yang sangat rendah.

    Perdagangan Futures

    Perdagangan Futures

    Berdagang dengan leverage hingga 500x dan likuiditas yang mendalam.

  • Launchpool MEXC

    Launchpool MEXC

    Stake token dan dapatkan airdrop yang luar biasa.

    Prapasar MEXC

    Prapasar MEXC

    Beli dan jual token baru sebelum masuk listing secara resmi.

Berdagang dengan Biaya Sangat Rendah di MEXC

Dengan membeli Melon (MLN) di MEXC, Anda lebih untung dari setiap uang yang dikeluarkan. Sebagai salah satu platform kripto dengan biaya terendah di pasaran, MEXC membantu Anda mengurangi biaya sejak perdagangan pertama Anda.

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Biaya perdagangan Futures:
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Selain itu, Anda dapat memperdagangkan token spot tertentu tanpa biaya apa pun melalui Festival Bebas Biaya MEXC.

Apa yang dimaksud dengan Melon (MLN)

Enzyme, formerly known as Melon Protocol, is an on-chain asset manager which allows users to deploy crypto-trading strategies via vaults. MLN is the native token of the platform and is indirectly paid as gas fees by Enzyme users in a buyback-and-burn token model.

Sumber Daya Melon

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Melon, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Melon
Explorer Blok

Kategori :

Arbitrum EcosystemDecentralized Finance (DeFi)Ethereum Ecosystem

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Melon

Halaman terakhir diperbarui: 2026-07-25 13:27:02 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Melon (MLN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
02-11 14:20:00Kabar Industri Terkini
Dalam 24 jam terakhir, arus keluar bersih CEX sebesar 59.400 ETH
02-10 18:39:21Data On-chain
Kemarin, ETF spot Bitcoin mencatat arus masuk bersih sebesar $144,9 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $57 juta
02-04 11:04:00Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Turun Kembali ke 14, Pasar Tetap di Zona "Ketakutan Ekstrem"
02-04 00:48:00Kabar Industri Terkini
$285 Juta Dilikuidasi di Seluruh Jaringan dalam 24 Jam Terakhir, Long dan Short Terhapus
02-01 01:12:00Kabar Industri Terkini
Bitcoin tembus di bawah level terendah sebelumnya di $80.600, mencapai level terendah baru sejak 11 April 2025
01-28 07:44:00Kabar Industri Terkini
Indeks Dolar Menyentuh Level Terendah Sejak Februari 2022, Pasar Kripto Melanjutkan Reli

Jelajahi Melon Selengkapnya

MLN USDT (Perdagangan Futures)

Ambil posisi long atau short pada MLN dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures MLN USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.

Perdagangkan Pasar Melon (MLN) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Melon secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
MLN/USDT
Rp23,124.9963
Rp23,124.9963Rp23,124.9963
0.00%
0.00% (USDT)

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TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

Rp0.000
Rp0.000Rp0.000

0.00%

Cloudfare(Ondo)

Cloudfare(Ondo)

NETON

Rp4,644,463.5426
Rp4,644,463.5426Rp4,644,463.5426

-2.04%

Maxlinear(Ondo)

Maxlinear(Ondo)

MXLON

Rp1,293,749.793
Rp1,293,749.793Rp1,293,749.793

-3.07%

GlobalFoundries

GlobalFoundries

GFSON

Rp978,928.4148
Rp978,928.4148Rp978,928.4148

-0.52%

FirstMajesticSilver

FirstMajesticSilver

AGON

Rp292,857.096
Rp292,857.096Rp292,857.096

-1.14%

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Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

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