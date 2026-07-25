Harga Melon(MLN)
Harga live Melon (MLN) hari ini adalah Rp 1.295, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MLN ke IDR saat ini adalah Rp 1.295 per MLN.
Melon saat ini berada di peringkat #1218 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar Rp 4.24M, dengan suplai yang beredar 3.28M MLN. Selama 24 jam terakhir, MLN diperdagangkan antara Rp 1.256 (low) dan Rp 1.317 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah Rp 4,822,231.611080933063616, sementara all-time low aset ini adalah Rp 23,790.46172123581913778.
Dalam kinerja jangka pendek, MLN bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -0.24% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai Rp 57.49K.
No.1218
2020-07-03 00:00:00
ETH
Kapitalisasi Pasar Melon saat ini adalah Rp 4.24M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah Rp 57.49K. Suplai beredar MLN adalah 3.28M, dan total suplainya sebesar 3276927.38433402. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah Rp 4.24M.
0.00%
--
-0.24%
-0.24%
Pantau perubahan harga Melon untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:
|Periode
|Perubahan (IDR)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|--
|--
|30 Days
|Rp +0.045
|+3.60%
|60 Hari
|Rp -0.612
|-32.10%
|90 Hari
|Rp -1.861
|-58.97%
Hari ini, MLN tercatat mengalami perubahan sebesar -- (--) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.
Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar Rp +0.045 (+3.60%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.
Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MLN terlihat mengalami perubahan Rp -0.612 (-32.10%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.
Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar Rp -1.861 (-58.97%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.
Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Melon (MLN)?
Lihat halaman Riwayat Harga Melon sekarang.
Analisis ini memanfaatkan model AI untuk mengevaluasi pergerakan harga Melon terkini, dinamika volume, dan sentimen pasar. Pemrosesan data secara real-time menyoroti tren yang muncul dan potensi peluang perdagangan sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan tepat waktu.
Sentimen pasar MLN secara keseluruhan saat ini: bullish, bullish 68% | bearish 32%;
|Dimensi Indikator
|Kesimpulan Model
|Proporsi/Ambang Batas
|Ringkasan Singkat
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|Momentum jangka pendek mendingin, suhu menurun.
|StochRSI
|20‑80
|Zona Netral
|Kecepatan normal, tidak ada sinyal ekstrem.
|Titik Pivot
|Pivot ≤ Harga ≤ R1
|Antara Pivot‑R1
|Baru saja meninggalkan pivot tengah, posisi cukup tinggi.
|Grup EMA
|3-4 Beli
|40-60% Netral
|MA bervariasi antara bullish dan bearish, arah tidak jelas.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Momentum bullish mulai muncul.
|Grup MA
|1-2 Beli
|20-40% Jual
|Sebagian besar MA mengarah ke bawah, susunan bearish.
|BOLL (20,2)
|Tengah < Harga ≤ Atas
|Di antara band tengah dan atas
|Relatif kuat, tetapi tidak ekstrem.
|RSI (14)
|Netral
|30‑70
|Dalam rentang normal, potensi pergerakan masih ada.
**Struktur Pasar** MLN_USDT pada timeframe 4 jam saat ini diperdagangkan pada harga 3,097 USDT, berada di atas level pusat 3,0689 dengan selisih 0,9%, dan berada dalam rentang sempit antara sumbu tengah sistem pivot dan R1 (3,2079). Kelompok MA periode 1-2 minggu serta kelompok EMA periode 3-4 minggu sama-sama menunjukkan dominasi posisi beli, sehingga harga bergerak di atas garis rata-rata multi-periode, membentuk lapisan dukungan struktural. **Kondisi Momentum** MACD mencatat sinyal golden cross, dengan momentum garis cepat beralih ke arah bullish. Indikator RSI tetap berada dalam zona netral, tanpa menunjukkan tanda-tanda overbought maupun oversold dalam jangka pendek. Indikator MACD dan RSI menunjukkan konfigurasi bullish yang searah, sementara tingkat volatilitas sedang berada dalam fase konvergensi. **Level Harga Kunci** Di sisi atas, R1 terletak pada 3,2079 (+3,6% dari harga saat ini) yang berfungsi sebagai resistensi jarak dekat, sedangkan R2 pada 3,4309 (+10,8%) menjadi titik referensi jarak jauh. Di sisi bawah, level pusat 3,0689 (-0,9%) bersama S1 pada 2,8459 (-8,1%) membentuk dua lapisan support, sementara S2 pada 2,707 (-12,6%) menjadi batas dasar struktur.
Konten ini dihasilkan oleh AI berdasarkan data pasar pada masa lalu dan saat ini. Konten tersebut hanya ditujukan sebagai informasi dan bukan merupakan saran investasi.
Pada tahun 2040, harga Melon berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai Rp --.
Melon (MLN) adalah protokol berbasis blockchain untuk manajemen aset digital di platform Ethereum. Ini memungkinkan pengguna untuk membuat, mengelola, dan berinvestasi dalam dana terdesentralisasi untuk aset digital, semuanya dalam cara yang aman dan transparan. MLN adalah token utilitas asli yang digunakan untuk berbagai fungsi dalam ekosistem Melon, termasuk membayar biaya platform dan berpartisipasi dalam keputusan tata kelola. Protokol ini menggunakan sistem "gas" unik untuk biaya, di mana biaya operasi sebanding dengan upaya komputasi yang diperlukan, bukan biaya tetap per transaksi. Desain Melon bertujuan untuk mengurangi hambatan masuk dan meningkatkan transparansi dalam manajemen aset, sehingga memudahkan pengguna untuk mengelola aset digital mereka.
Siap untuk memulai kripto dengan Melon? Pembelian MLN dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli Melon. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian Melon (MLN) Anda.
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Enzyme, formerly known as Melon Protocol, is an on-chain asset manager which allows users to deploy crypto-trading strategies via vaults. MLN is the native token of the platform and is indirectly paid as gas fees by Enzyme users in a buyback-and-burn token model.
Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Melon, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|02-11 14:20:00
|Kabar Industri Terkini
Dalam 24 jam terakhir, arus keluar bersih CEX sebesar 59.400 ETH
|02-10 18:39:21
|Data On-chain
Kemarin, ETF spot Bitcoin mencatat arus masuk bersih sebesar $144,9 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $57 juta
|02-04 11:04:00
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Turun Kembali ke 14, Pasar Tetap di Zona "Ketakutan Ekstrem"
|02-04 00:48:00
|Kabar Industri Terkini
$285 Juta Dilikuidasi di Seluruh Jaringan dalam 24 Jam Terakhir, Long dan Short Terhapus
|02-01 01:12:00
|Kabar Industri Terkini
Bitcoin tembus di bawah level terendah sebelumnya di $80.600, mencapai level terendah baru sejak 11 April 2025
|01-28 07:44:00
|Kabar Industri Terkini
Indeks Dolar Menyentuh Level Terendah Sejak Februari 2022, Pasar Kripto Melanjutkan Reli
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