Tabel Konversi Melon ke Dolar Trinidad & Tobago

Tabel Konversi MLN ke TTD

Tabel Konversi TTD ke MLN

  • 1 MLN
    8.86 TTD
  • 5 MLN
    44.29 TTD
  • 10 MLN
    88.59 TTD
  • 50 MLN
    442.94 TTD
  • 100 MLN
    885.88 TTD
  • 1,000 MLN
    8,858.81 TTD
  • 5,000 MLN
    44,294.04 TTD
  • 10,000 MLN
    88,588.08 TTD
  • 1 TTD
    0.1128 MLN
  • 5 TTD
    0.5644 MLN
  • 10 TTD
    1.128 MLN
  • 50 TTD
    5.644 MLN
  • 100 TTD
    11.28 MLN
  • 1,000 TTD
    112.8 MLN
  • 5,000 TTD
    564.4 MLN
  • 10,000 TTD
    1,128 MLN

Harga dan Statistik Pasar Melon dalam Dolar Trinidad & Tobago

Melon (MLN) saat ini diperdagangkan seharga TT$‎ 8.86 TTD , yang mencerminkan perubahan -1.95% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai TT$‎388.66K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar TT$‎29.00M TTD. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Melon Harga khusus dari kami.

22.27M TTD

Suplai Peredaran

388.66K

Volume Trading 24 Jam

29.00M TTD

Kapitalisasi Pasar

-1.95%

Perubahan Harga (1 Hari)

TT$ 1.4

High 24 Jam

TT$ 1.266

Low 24 Jam

Grafik tren MLN ke TTD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Melon terhadap TTD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Melon saat ini.

Ringkasan Konversi MLN ke TTD

Per | 1 MLN = 8.86 TTD | 1 TTD = 0.1128 MLN

  • Kurs untuk 1 MLN ke TTD hari ini adalah 8.86 TTD.

  • Pembelian 5 MLN akan dikenai biaya 44.29 TTD, sedangkan 10 MLN memiliki nilai 88.59 TTD.

  • 1 TTD dapat di-trade dengan 0.1128 MLN.

  • 50 TTD dapat dikonversi ke 5.644 MLN, tidak termasuk biaya platform atau gas.

  • Kurs konversi dari 1 MLN ke TTD telah berubah sebesar -1.59% dalam 7 hari terakhir.

  • Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -1.95%, sehingga mencapai high senilai 9.52 TTD dan low senilai 8.61 TTD.

  • Satu bulan yang lalu, nilai 1 MLN adalah 8.64 TTD yang menunjukkan perubahan +2.51% pada nilai saat ini.

  • Dalam 90 hari terakhir, MLN telah berubah sebesar -12.54 TTD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -58.63% pada nilainya.

Volatilitas Konversi dan Tren Harga MLN ke TTD

Dalam 24 jam terakhir, Melon (MLN) telah berfluktuasi antara 8.61 TTD dan 9.52 TTD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 8.54 TTD dan high 9.52 TTD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas MLN ke TTD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.

24 jam terakhir7 hari terakhir30 hari terakhir90 hari terakhir
HighTT$ 9.51TT$ 9.51TT$ 15.77TT$ 27.73
LowTT$ 8.56TT$ 8.49TT$ 8.09TT$ 8.02
Rata-rataTT$ 8.9TT$ 8.9TT$ 9.11TT$ 12.78
Volatilitas+10.40%+10.88%+88.98%+91.82%
Perubahan+1.16%-1.51%+2.60%-58.70%

Prakiraan Harga Melon dalam TTD untuk Tahun 2027 dan 2030

Prospek harga Melon dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan MLN ke TTD untuk tahun-tahun mendatang:

Prediksi Harga MLN untuk Tahun 2027

Pada tahun 2027, Melon dapat mencapai sekitar TT$‎9.3 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.

Prediksi Harga MLN untuk tahun 2030

Pada tahun 2030, MLN mungkin naik menjadi sekitar TT$‎10.77 TTD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.

Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Melon kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.

Ringkasan Melon

Ringkasan Dolar Trinidad & Tobago

Statistik Pasar MLN ke TTD

TT$ 8.852008905569734254
TT$ 8.852008905569734254TT$ 8.852008905569734254

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3,276,927.38433402

ETH

Kurs MLN ke TTD Saat Ini

Harga live Melon (MLN) hari ini adalah TT$ 8.852008905569734254, dengan perubahan 1.95% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MLN ke TTD saat ini adalah TT$ 8.852008905569734254 per MLN.

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Harga KriptoPrediksi Harga KriptoCara Membeli Kripto

Dolar Trinidad dan Tobago, yang sering disingkat sebagai TTD, adalah mata uang resmi Trinidad dan Tobago, sebuah negara kepulauan kembar di Karibia. Mata uang ini diterbitkan dan diatur oleh Bank Sentral Trinidad dan Tobago, otoritas moneter negara tersebut. Sebagai mata uang nasional, Dolar Trinidad dan Tobago memainkan peran penting dalam aktivitas ekonomi negara ini dan banyak digunakan dalam transaksi sehari-hari.

Dolar Trinidad dan Tobago dibagi menjadi 100 sen, mirip dengan banyak mata uang lain di dunia. Mata uang ini tersedia dalam bentuk koin dan uang kertas untuk memudahkan berbagai jenis transaksi. Koin tersedia dalam pecahan 1, 5, 10, 25, dan 50 sen serta 1 dolar, sementara uang kertas diterbitkan dalam pecahan 1, 5, 10, 20, 50, dan 100 dolar.

Nilai Dolar Trinidad dan Tobago, seperti kebanyakan mata uang lainnya, ditentukan oleh berbagai faktor, termasuk inflasi, suku bunga, dan stabilitas ekonomi negara tersebut. Meskipun mata uang ini dapat dikonversi secara bebas dan digunakan dalam perdagangan internasional, nilai tukarnya dapat fluktuatif berdasarkan kondisi pasar dan indikator ekonomi, sehingga rentan terhadap risiko valuta asing.

Dalam perekonomian lokal, Dolar Trinidad dan Tobago digunakan dalam semua aspek kehidupan sehari-hari, termasuk upah, harga, dan pajak setempat. Mata uang ini juga digunakan dalam sektor keuangan untuk pinjaman, simpanan, dan investasi. Meskipun pembayaran digital dan perbankan seluler semakin populer, transaksi tunai menggunakan Dolar Trinidad dan Tobago tetap lazim, terutama di daerah pedesaan dan usaha kecil.

Meskipun Dolar Trinidad dan Tobago memegang peran vital dalam perekonomian domestik, mata uang ini tidak banyak diterima di luar negeri. Para wisatawan dan pelaku bisnis yang melakukan transaksi internasional sering kali perlu menukar mata uang asal mereka menjadi Dolar Trinidad dan Tobago. Penukaran ini dapat dilakukan di bank, kantor penukar mata uang, dan terkadang di hotel atau bandara.

Singkatnya, Dolar Trinidad dan Tobago merupakan bagian integral dari sistem ekonomi dan kehidupan sehari-hari negara tersebut. Mata uang ini berfungsi sebagai alat tukar, satuan akuntansi, dan penyimpan nilai di dalam negeri. Meskipun menghadapi tantangan akibat tren ekonomi global dan transformasi digital, Dolar Trinidad dan Tobago terus mempertahankan perannya sebagai mata uang resmi negara ini.

Pasangan Perdagangan MLN yang Tersedia di MEXC

Spot

Harga
Pasangan Perdagangan Spot Lainnya
MLN/USDT
MLN/USDT
1.30Trade

Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot MLN, yang mencakup pasar tempat Melon dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual MLN pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.

Futures

Harga
Pasangan Perdagangan Futures Lainnya
   

Jelajahi pasangan perdagangan Futures MLN dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Melon untuk perdagangan strategis.

Beli Melon dengan TTD dalam 3 Langkah Mudah

  1. Buat Akun MEXCBuat Akun MEXC

    Buat Akun MEXC

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    Buka halaman perdagangan Spot atau Futures, cari Melon, lalu selesaikan pembelian secara instan dengan TTD yang telah didepositkan.

MLN dan TTD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan

Melon (MLN) vs. USD: Perbandingan Pasar

Ringkasan Harga Melon

  • Harga Saat Ini (USD): $1.303
  • Perubahan 7 Hari: ‎-1.59%
  • Tren 30 Hari: ‎+2.51%

Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?

Pasar kripto sangat dinamis. Harga dapat bergerak cepat karena:
  • Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
  • Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
  • Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
  • Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.

Mengapa Hal Ini Penting

Jika Anda mengonversi ke atau dari MLN, tren harga jangka pendek dapat memengaruhi jumlah yang Anda terima.
  • Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
  • Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.

USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto

Sebagian besar mata uang kripto, termasuk MLN, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.

Jadi, entah Anda mengonversikannya ke TTD, harga USD MLN tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga MLN] [MLN ke USD]

Dolar Trinidad & Tobago (TTD) vs. USD: Snapshot Pasar

Ringkasan Kurs

  • Kurs Saat Ini (TTD/USD): --
  • Perubahan 7 Hari: ‎--
  • Tren 30 Hari: ‎--

Mengapa Kurs Fluktuatif?

Kurs bergerak karena penawaran dan permintaan di pasar global. Penggerak utamanya meliputi:
  • Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
  • Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
  • Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
  • Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.

Mengapa Hal Ini Penting

Karena MLN biasanya dinilai dalam USD, pergeseran dalam TTD vs. USD memengaruhi kurs MLN ke TTD.
  • TTD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah MLN yang sama.
  • TTD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.

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Apa yang Memengaruhi Kurs MLN ke TTD?

Kurs antara Melon (MLN) dan Dolar Trinidad & Tobago (TTD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam MLN, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.

    1. Sentimen Pasar dan Berita

    Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs MLN ke TTD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.

    2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum

    Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit TTD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.

    3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal TTD

    Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan TTD. Ketika TTD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti MLN, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.

    4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi

    Untuk mata uang kripto, seperti Melon, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.

    5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar

    Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap MLN dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke TTD.

Konversikan MLN ke TTD Seketika

Gunakan konverter MLN ke TTD kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.

Pertanyaan Umum

  1. Bagaimana cara menghitung kurs MLN ke TTD di Indonesia?

    Kurs MLN ke TTD di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari MLN (sering kali dalam TTD) yang dikonversi ke TTD menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.

  2. Mengapa kurs MLN ke TTD sering berubah di Indonesia?

    Kurs MLN ke TTD sering berubah karena MLN dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.

  3. Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?

    Kurs MLN ke TTD di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.

  4. Apakah kurs MLN ke TTD dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?

    Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.

  5. Mengapa kurs MLN ke TTD mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?

    Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.

  6. Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi MLN ke TTD atau sebaiknya saya menunggu?

    Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.

  7. Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi MLN ke TTD dengan lebih baik di Indonesia?

    Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.

  8. Bagaimana cara memahami tren MLN terhadap TTD seiring waktu?

    Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.

  9. Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs MLN ke TTD di Indonesia?

    Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan TTD, sehingga memengaruhi kurs meskipun MLN tetap stabil.

  10. Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs MLN ke TTD?

    Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs MLN ke TTD.

  11. Dapatkah saya membandingkan kurs MLN ke TTD dengan mata uang lainnya?

    Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.

  12. Bagaimana saya mengetahui jika kurs MLN keTTD wajar?

    Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.

  13. Apa cara terbaik untuk memantau kurs MLN ke TTD sepanjang hari?

    Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga MLN, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.

  14. Apakah kurs konversi MLN ke TTD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?

    Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.

  15. Dapatkah saya mengatur harga MLN ke TTD target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?

    Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.

  16. Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi MLN dan TTD di Indonesia?

    Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk MLN dan TTD.

  17. Apa perbedaan antara mengonversi MLN ke TTD dan memperdagangkannya?

    Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara MLN dan TTD. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.

  18. Apakah MLN ke TTD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?

    Banyak investor melacak harga MLN dalam TTD atau stablecoin. MLN ke TTD berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.

  19. Apa yang terjadi pada kurs MLN ke TTD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?

    Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. TTD dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.

  20. Bagaimana MEXC memastikan kurs MLN ke TTD yang akurat dan kompetitif?

    MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.

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Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.