Analisis Teknis Momentum (MMT) Hari Ini Halaman Analisis Momentum menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari MMT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Momentum di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Momentum (MMT) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.1816 -- -1.90% -9.84% +34.61%

Indikator Teknikal Momentum

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Momentum di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Buy Jual 2 Netral 9 Beli 15 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 2 Beli 12 Indikator Teknis : Netral Jual 2 Netral 7 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.1814 0.1814 R2 0.1814 0.1813 R1 0.1813 0.1813 PP 0.1813 0.1813 S1 0.1812 0.1812 S2 0.1812 0.1812 S3 0.1811 0.1812

Sinyal Pasar Momentum Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.52M $4.17 M $4.69 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.04 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.04 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.16 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.17 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Momentum Aliran Masuk Bersih Harga MMTUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.01 M 0.18 2026-07-27 $0.03 M 0.18 2026-07-26 -$0.06 M 0.17 2026-07-25 $0.07 M 0.17 2026-07-24 -$0.06 M 0.18 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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