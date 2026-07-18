Beli KriptoPasarSpotFutures OILCXMTTabunganPusat AcaraHub Hadiah
Lainnya
Daftar
Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Momentum, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Momentum, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

Selengkapnya Tentang MMT

Info Harga MMT

Penjelasan MMT

Whitepaper MMT

Situs Web Resmi MMT

Tokenomi MMT

Prakiraan Harga MMT

Riwayat MMT

Panduan Membeli MMT

Konverter MMT ke Mata Uang Fiat

Spot MMT

Futures USDT-M MMT

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Analisis Teknis Momentum (MMT) Hari Ini

Analisis Teknis Momentum (MMT) Hari Ini

Halaman Analisis Momentum menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari MMT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Momentum di bawah ini.

Perubahan Harga Momentum (MMT)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.1816---1.90%-9.84%+34.61%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Momentum

Indikator Teknikal Momentum

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Momentum di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Strong Buy
Jual 2
Netral 9
Beli 15
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 2Beli 12
Indikator Teknis:NetralJual 2Netral 7Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.1814
0.1814
R2
0.1814
0.1813
R1
0.1813
0.1813
PP
0.1813
0.1813
S1
0.1812
0.1812
S2
0.1812
0.1812
S3
0.1811
0.1812

Sinyal Pasar Momentum

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.52M
$4.17 M
$4.69 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.04 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.04 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.16 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.17 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Momentum

Aliran Masuk BersihHarga MMTUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.01 M0.18
2026-07-27$0.03 M0.18
2026-07-26-$0.06 M0.17
2026-07-25$0.07 M0.17
2026-07-24-$0.06 M0.18

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Momentum Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Momentum (MMT) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Momentum secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
MMT/USDT
$0.1816
$0.1816$0.1816
0.00%
0.00% (USDT)
MMT/USDC
$0.1814
$0.1814$0.1814
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Kalkulator MMT ke USD

Jumlah

MMT
MMT
USD
USD

1 MMT = 0.1816 USD

Analisis Teknis Kripto Lainnya

Telusuri analisis harga mata uang kripto lainnya yang sedang tren.