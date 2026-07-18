Analisis Teknis Mocaverse (MOCA) Hari Ini Halaman Analisis Mocaverse menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari MOCA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Mocaverse di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Mocaverse (MOCA) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.008391 -- -3.99% -0.08% -41.57%

Indikator Teknikal Mocaverse

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Mocaverse di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 11 Netral 11 Beli 4 Moving Averages : Strong Sell Jual 8 Netral 5 Beli 1 Indikator Teknis : Netral Jual 3 Netral 6 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.00843 0.00843 R2 0.00843 0.00842 R1 0.00842 0.00842 PP 0.00842 0.00842 S1 0.00841 0.00841 S2 0.00841 0.00841 S3 0.0084 0.00841

Sinyal Pasar Mocaverse Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.72M $2.06 M $1.34 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.01 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.00 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.01 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.01 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Mocaverse Aliran Masuk Bersih Harga MOCAUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.01 M 0.01 2026-07-27 -$0.11 M 0.01 2026-07-26 -$0.02 M 0.01 2026-07-25 -$0.13 M 0.01 2026-07-24 -$0.08 M 0.01 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar Mocaverse (MOCA) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Mocaverse secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam MOCA / USDT $0.008385 $0.008385 $0.008385 0.00% 0.00% (USDT) Trade