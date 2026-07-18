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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Moo Deng, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Moo Deng, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Moo Deng (MOODENG) Hari Ini

Analisis Teknis Moo Deng (MOODENG) Hari Ini

Halaman Analisis Moo Deng menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari MOODENG. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Moo Deng di bawah ini.

Perubahan Harga Moo Deng (MOODENG)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.03715---3.94%-6.17%-36.02%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Moo Deng

Indikator Teknikal Moo Deng

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Moo Deng di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 9
Netral 1
Beli 16
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 1Beli 13
Indikator Teknis:JualJual 9Netral 0Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.03711
0.03709
R2
0.03709
0.03707
R1
0.03708
0.03707
PP
0.03706
0.03706
S1
0.03705
0.03704
S2
0.03703
0.03704
S3
0.03702
0.03703

Sinyal Pasar Moo Deng

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.86M
$16.45 M
$17.31 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.09 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.09 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.27 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.28 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Moo Deng

Aliran Masuk BersihHarga MOODENGUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.01 M0.04
2026-07-27-$0.06 M0.04
2026-07-26-$0.03 M0.04
2026-07-25$0.01 M0.04
2026-07-24-$0.03 M0.04

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Moo Deng Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Moo Deng (MOODENG) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Moo Deng secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
MOODENG/USDT
$0.03711
$0.03711$0.03711
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 MOODENG = 0.03715 USD

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