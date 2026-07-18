Analisis Teknis Moo Deng (MOODENG) Hari Ini Halaman Analisis Moo Deng menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari MOODENG. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Moo Deng di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Moo Deng (MOODENG) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.03715 -- -3.94% -6.17% -36.02%

Indikator Teknikal Moo Deng

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Moo Deng di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 9 Netral 1 Beli 16 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 1 Beli 13 Indikator Teknis : Jual Jual 9 Netral 0 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.03711 0.03709 R2 0.03709 0.03707 R1 0.03708 0.03707 PP 0.03706 0.03706 S1 0.03705 0.03704 S2 0.03703 0.03704 S3 0.03702 0.03703

Sinyal Pasar Moo Deng Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.86M $16.45 M $17.31 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.09 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.09 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.27 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.28 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Moo Deng Aliran Masuk Bersih Harga MOODENGUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.01 M 0.04 2026-07-27 -$0.06 M 0.04 2026-07-26 -$0.03 M 0.04 2026-07-25 $0.01 M 0.04 2026-07-24 -$0.03 M 0.04 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar Moo Deng (MOODENG) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Moo Deng secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam MOODENG / USDT $0.03711 $0.03711 $0.03711 0.00% 0.00% (USDT) Trade