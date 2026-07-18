Analisis Teknis MORPHO (MORPHO) Hari Ini Halaman Analisis MORPHO menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari MORPHO. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis MORPHO di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga MORPHO (MORPHO) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $1.9499 -- -1.88% +10.69% -0.80%

Indikator Teknikal MORPHO

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari MORPHO di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 7 Netral 1 Beli 18 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 0 Beli 14 Indikator Teknis : Jual Jual 7 Netral 1 Beli 4 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 1.9462 1.9461 R2 1.9461 1.9461 R1 1.9461 1.9461 PP 1.946 1.946 S1 1.946 1.946 S2 1.9459 1.946 S3 1.9459 1.9459

Sinyal Pasar MORPHO Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.17M $1.91 M $1.74 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.03M Pembelian Aktif 3 Hari $0.34 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.37 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.16M Pembelian Aktif 7 Hari $2.22 M Penjualan Aktif 7 Hari $2.38 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal MORPHO Aliran Masuk Bersih Harga MORPHOUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.03 M 1.95 2026-07-27 -$0.35 M 1.95 2026-07-26 -$1.26 M 1.96 2026-07-25 $1.35 M 1.99 2026-07-24 -$0.20 M 1.95 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar MORPHO (MORPHO) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume MORPHO secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam MORPHO / USDT $1.9498 $1.9498 $1.9498 0.00% 0.00% (USDT) Trade MORPHO / USDC $1.947 $1.947 $1.947 0.00% 0.00% (USDT) Trade