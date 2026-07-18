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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang MORPHO, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang MORPHO, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis MORPHO (MORPHO) Hari Ini

Analisis Teknis MORPHO (MORPHO) Hari Ini

Halaman Analisis MORPHO menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari MORPHO. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis MORPHO di bawah ini.

Perubahan Harga MORPHO (MORPHO)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$1.9499---1.88%+10.69%-0.80%
Ketahui selengkapnya tentang Harga MORPHO

Indikator Teknikal MORPHO

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari MORPHO di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 7
Netral 1
Beli 18
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 0Beli 14
Indikator Teknis:JualJual 7Netral 1Beli 4
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
1.9462
1.9461
R2
1.9461
1.9461
R1
1.9461
1.9461
PP
1.946
1.946
S1
1.946
1.946
S2
1.9459
1.946
S3
1.9459
1.9459

Sinyal Pasar MORPHO

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.17M
$1.91 M
$1.74 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.03M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.34 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.37 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.16M
Pembelian Aktif 7 Hari
$2.22 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$2.38 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal MORPHO

Aliran Masuk BersihHarga MORPHOUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.03 M1.95
2026-07-27-$0.35 M1.95
2026-07-26-$1.26 M1.96
2026-07-25$1.35 M1.99
2026-07-24-$0.20 M1.95

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi MORPHO Selengkapnya

Perdagangkan Pasar MORPHO (MORPHO) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume MORPHO secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
MORPHO/USDT
$1.9498
$1.9498$1.9498
0.00%
0.00% (USDT)
MORPHO/USDC
$1.947
$1.947$1.947
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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MORPHO
USD
USD

1 MORPHO = 1.9499 USD

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