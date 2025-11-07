BursaDEX+
Harga live Morra Games hari ini adalah 0.000488 USD. Lacak informasi harga aktual MORRA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MORRA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang MORRA

Info Harga MORRA

Penjelasan MORRA

Whitepaper MORRA

Situs Web Resmi MORRA

Tokenomi MORRA

Prakiraan Harga MORRA

Riwayat MORRA

Panduan Membeli MORRA

Konverter MORRA ke Mata Uang Fiat

Spot MORRA

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Morra Games

Harga Morra Games(MORRA)

Harga Live 1 MORRA ke USD:

$0.000488
$0.000488$0.000488
+17.87%1D
USD
Grafik Harga Live Morra Games (MORRA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:08:03 (UTC+8)

Informasi Harga Morra Games (MORRA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.000331
$ 0.000331$ 0.000331
Low 24 Jam
$ 0.000621
$ 0.000621$ 0.000621
High 24 Jam

$ 0.000331
$ 0.000331$ 0.000331

$ 0.000621
$ 0.000621$ 0.000621

$ 4,995,760.234160435
$ 4,995,760.234160435$ 4,995,760.234160435

$ 0.00000000000394797
$ 0.00000000000394797$ 0.00000000000394797

-0.82%

+17.87%

-55.64%

-55.64%

Harga aktual Morra Games (MORRA) adalah $ 0.000488. Selama 24 jam terakhir, MORRA diperdagangkan antara low $ 0.000331 dan high $ 0.000621, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMORRA adalah $ 4,995,760.234160435, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00000000000394797.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MORRA telah berubah sebesar -0.82% selama 1 jam terakhir, +17.87% selama 24 jam, dan -55.64% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Morra Games (MORRA)

No.2121

$ 177.53K
$ 177.53K$ 177.53K

$ 28.30K
$ 28.30K$ 28.30K

$ 244.00K
$ 244.00K$ 244.00K

363.80M
363.80M 363.80M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

72.75%

ETH

Kapitalisasi Pasar Morra Games saat ini adalah $ 177.53K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 28.30K. Suplai beredar MORRA adalah 363.80M, dan total suplainya sebesar 500000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 244.00K.

Riwayat Harga Morra Games (MORRA) USD

Pantau perubahan harga Morra Games untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00007398+17.87%
30 Days$ -0.000781-61.55%
60 Hari$ -0.001183-70.80%
90 Hari$ -0.001124-69.73%
Perubahan Harga Morra Games Hari Ini

Hari ini, MORRA tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00007398 (+17.87%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Morra Games 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000781 (-61.55%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Morra Games 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MORRA terlihat mengalami perubahan $ -0.001183 (-70.80%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Morra Games 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.001124 (-69.73%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Morra Games (MORRA)?

Lihat halaman Riwayat Harga Morra Games sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Morra Games (MORRA)

$MORRA is the native token of the Morra Games platform, designed to serve as the foundational currency for all interactions within the ecosystem. It facilitates governance, incentivizes player engagement, and fuels in-game economies, all while giving token holders direct participation in shaping the future of the platform. This decentralized approach makes $MORRA a key component of the growing trend toward community-controlled gaming and DAO (Decentralized Autonomous Organization) culture.

Morra Games tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Morra Games Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MORRA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Morra Games di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Morra Games dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Morra Games (USD)

Berapa nilai Morra Games (MORRA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Morra Games (MORRA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Morra Games.

Cek prediksi harga Morra Games sekarang!

Tokenomi Morra Games (MORRA)

Memahami tokenomi Morra Games (MORRA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MORRA sekarang!

Cara membeli Morra Games (MORRA)

Ingin mengetahui cara membeli Morra Games? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Morra Games di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MORRA ke Mata Uang Lokal

1 Morra Games(MORRA) ke VND
12.84172
1 Morra Games(MORRA) ke AUD
A$0.00075152
1 Morra Games(MORRA) ke GBP
0.00037088
1 Morra Games(MORRA) ke EUR
0.00041968
1 Morra Games(MORRA) ke USD
$0.000488
1 Morra Games(MORRA) ke MYR
RM0.00203984
1 Morra Games(MORRA) ke TRY
0.0205448
1 Morra Games(MORRA) ke JPY
¥0.074664
1 Morra Games(MORRA) ke ARS
ARS$0.70826856
1 Morra Games(MORRA) ke RUB
0.03964024
1 Morra Games(MORRA) ke INR
0.04327096
1 Morra Games(MORRA) ke IDR
Rp8.13333008
1 Morra Games(MORRA) ke PHP
0.02880176
1 Morra Games(MORRA) ke EGP
￡E.0.0230824
1 Morra Games(MORRA) ke BRL
R$0.0026108
1 Morra Games(MORRA) ke CAD
C$0.00068808
1 Morra Games(MORRA) ke BDT
0.05954088
1 Morra Games(MORRA) ke NGN
0.70215392
1 Morra Games(MORRA) ke COP
$1.86972808
1 Morra Games(MORRA) ke ZAR
R.0.00848144
1 Morra Games(MORRA) ke UAH
0.02052528
1 Morra Games(MORRA) ke TZS
T.Sh.1.199016
1 Morra Games(MORRA) ke VES
Bs0.110776
1 Morra Games(MORRA) ke CLP
$0.460184
1 Morra Games(MORRA) ke PKR
Rs0.13792832
1 Morra Games(MORRA) ke KZT
0.25670264
1 Morra Games(MORRA) ke THB
฿0.01581608
1 Morra Games(MORRA) ke TWD
NT$0.01512312
1 Morra Games(MORRA) ke AED
د.إ0.00179096
1 Morra Games(MORRA) ke CHF
Fr0.0003904
1 Morra Games(MORRA) ke HKD
HK$0.00379176
1 Morra Games(MORRA) ke AMD
֏0.1866112
1 Morra Games(MORRA) ke MAD
.د.م0.0045384
1 Morra Games(MORRA) ke MXN
$0.00906704
1 Morra Games(MORRA) ke SAR
ريال0.00183
1 Morra Games(MORRA) ke ETB
Br0.07490312
1 Morra Games(MORRA) ke KES
KSh0.06303008
1 Morra Games(MORRA) ke JOD
د.أ0.000345992
1 Morra Games(MORRA) ke PLN
0.00179584
1 Morra Games(MORRA) ke RON
лв0.0021472
1 Morra Games(MORRA) ke SEK
kr0.00466528
1 Morra Games(MORRA) ke BGN
лв0.00082472
1 Morra Games(MORRA) ke HUF
Ft0.16315304
1 Morra Games(MORRA) ke CZK
0.01028704
1 Morra Games(MORRA) ke KWD
د.ك0.000149328
1 Morra Games(MORRA) ke ILS
0.00159576
1 Morra Games(MORRA) ke BOB
Bs0.0033672
1 Morra Games(MORRA) ke AZN
0.0008296
1 Morra Games(MORRA) ke TJS
SM0.00449936
1 Morra Games(MORRA) ke GEL
0.00132248
1 Morra Games(MORRA) ke AOA
Kz0.4452512
1 Morra Games(MORRA) ke BHD
.د.ب0.000183488
1 Morra Games(MORRA) ke BMD
$0.000488
1 Morra Games(MORRA) ke DKK
kr0.00315248
1 Morra Games(MORRA) ke HNL
L0.01282464
1 Morra Games(MORRA) ke MUR
0.022448
1 Morra Games(MORRA) ke NAD
$0.00847656
1 Morra Games(MORRA) ke NOK
kr0.0049776
1 Morra Games(MORRA) ke NZD
$0.00086376
1 Morra Games(MORRA) ke PAB
B/.0.000488
1 Morra Games(MORRA) ke PGK
K0.00208376
1 Morra Games(MORRA) ke QAR
ر.ق0.00177632
1 Morra Games(MORRA) ke RSD
дин.0.04955152
1 Morra Games(MORRA) ke UZS
soʻm5.80952288
1 Morra Games(MORRA) ke ALL
L0.04092856
1 Morra Games(MORRA) ke ANG
ƒ0.00087352
1 Morra Games(MORRA) ke AWG
ƒ0.0008784
1 Morra Games(MORRA) ke BBD
$0.000976
1 Morra Games(MORRA) ke BAM
KM0.00082472
1 Morra Games(MORRA) ke BIF
Fr1.439112
1 Morra Games(MORRA) ke BND
$0.0006344
1 Morra Games(MORRA) ke BSD
$0.000488
1 Morra Games(MORRA) ke JMD
$0.0782508
1 Morra Games(MORRA) ke KHR
1.95983728
1 Morra Games(MORRA) ke KMF
Fr0.20496
1 Morra Games(MORRA) ke LAK
10.60869544
1 Morra Games(MORRA) ke LKR
රු0.14877656
1 Morra Games(MORRA) ke MDL
L0.00834968
1 Morra Games(MORRA) ke MGA
Ar2.198196
1 Morra Games(MORRA) ke MOP
P0.003904
1 Morra Games(MORRA) ke MVR
0.0075152
1 Morra Games(MORRA) ke MWK
MK0.8457528
1 Morra Games(MORRA) ke MZN
MT0.0312076
1 Morra Games(MORRA) ke NPR
रु0.0691496
1 Morra Games(MORRA) ke PYG
3.460896
1 Morra Games(MORRA) ke RWF
Fr0.708088
1 Morra Games(MORRA) ke SBD
$0.00401136
1 Morra Games(MORRA) ke SCR
0.0073444
1 Morra Games(MORRA) ke SRD
$0.018788
1 Morra Games(MORRA) ke SVC
$0.00426512
1 Morra Games(MORRA) ke SZL
L0.00847168
1 Morra Games(MORRA) ke TMT
m0.001708
1 Morra Games(MORRA) ke TND
د.ت0.001443992
1 Morra Games(MORRA) ke TTD
$0.00330376
1 Morra Games(MORRA) ke UGX
Sh1.706048
1 Morra Games(MORRA) ke XAF
Fr0.277184
1 Morra Games(MORRA) ke XCD
$0.0013176
1 Morra Games(MORRA) ke XOF
Fr0.277184
1 Morra Games(MORRA) ke XPF
Fr0.050264
1 Morra Games(MORRA) ke BWP
P0.0065636
1 Morra Games(MORRA) ke BZD
$0.00098088
1 Morra Games(MORRA) ke CVE
$0.04676992
1 Morra Games(MORRA) ke DJF
Fr0.086376
1 Morra Games(MORRA) ke DOP
$0.03138328
1 Morra Games(MORRA) ke DZD
د.ج0.06370352
1 Morra Games(MORRA) ke FJD
$0.00111264
1 Morra Games(MORRA) ke GNF
Fr4.24316
1 Morra Games(MORRA) ke GTQ
Q0.00373808
1 Morra Games(MORRA) ke GYD
$0.10207008
1 Morra Games(MORRA) ke ISK
kr0.061488

Sumber Daya Morra Games

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Morra Games, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Morra Games
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Morra Games

Berapa nilai Morra Games (MORRA) hari ini?
Harga live MORRA dalam USD adalah 0.000488 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MORRA ke USD saat ini?
Harga MORRA ke USD saat ini adalah $ 0.000488. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Morra Games?
Kapitalisasi pasar MORRA adalah $ 177.53K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MORRA?
Suplai beredar MORRA adalah 363.80M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MORRA?
MORRA mencapai harga ATH sebesar 4,995,760.234160435 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MORRA?
MORRA mencapai harga ATL 0.00000000000394797 USD.
Berapa volume perdagangan MORRA?
Volume perdagangan 24 jam live MORRA adalah $ 28.30K USD.
Akankah harga MORRA naik lebih tinggi tahun ini?
MORRA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MORRA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:08:03 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Morra Games (MORRA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator MORRA ke USD

Jumlah

MORRA
MORRA
USD
USD

1 MORRA = 0.000488 USD

Perdagangkan MORRA

MORRA/USDT
$0.000488
$0.000488$0.000488
+17.87%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

