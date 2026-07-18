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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Movement, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Movement, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Movement (MOVE) Hari Ini

Analisis Teknis Movement (MOVE) Hari Ini

Halaman Analisis Movement menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari MOVE. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Movement di bawah ini.

Perubahan Harga Movement (MOVE)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.008845---17.73%-19.81%-50.56%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Movement

Indikator Teknikal Movement

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Movement di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 18
Netral 2
Beli 6
Moving Averages:Strong SellJual 14Netral 0Beli 0
Indikator Teknis:BeliJual 4Netral 2Beli 6
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.00887
0.00887
R2
0.00887
0.00886
R1
0.00886
0.00886
PP
0.00886
0.00886
S1
0.00885
0.00885
S2
0.00885
0.00885
S3
0.00884
0.00885

Sinyal Pasar Movement

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.00M
$1.89 M
$1.90 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.02M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.08 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.09 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.32 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.33 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Movement

Aliran Masuk BersihHarga MOVEUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.01
2026-07-27-$0.07 M0.01
2026-07-26-$0.04 M0.01
2026-07-25$0.04 M0.01
2026-07-24$0.00 M0.01

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Movement Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Movement (MOVE) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Movement secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
MOVE/USDT
$0.00884
$0.00884$0.00884
0.00%
0.00% (USDT)
MOVE/USDC
$0.008843
$0.008843$0.008843
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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MOVE
USD
USD

1 MOVE = 0.008845 USD

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