Harga live Meridian hari ini adalah 0.0541 USD. Lacak informasi harga aktual MRDN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MRDN dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Meridian

Harga Meridian(MRDN)

Harga Live 1 MRDN ke USD:

$0.0541
$0.0541$0.0541
-11.06%1D
USD
Grafik Harga Live Meridian (MRDN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:44:24 (UTC+8)

Informasi Harga Meridian (MRDN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.05393
$ 0.05393$ 0.05393
Low 24 Jam
$ 0.06258
$ 0.06258$ 0.06258
High 24 Jam

$ 0.05393
$ 0.05393$ 0.05393

$ 0.06258
$ 0.06258$ 0.06258

--
----

--
----

-0.04%

-11.06%

-49.68%

-49.68%

Harga aktual Meridian (MRDN) adalah $ 0.0541. Selama 24 jam terakhir, MRDN diperdagangkan antara low $ 0.05393 dan high $ 0.06258, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMRDN adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MRDN telah berubah sebesar -0.04% selama 1 jam terakhir, -11.06% selama 24 jam, dan -49.68% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Meridian (MRDN)

--
----

$ 55.29K
$ 55.29K$ 55.29K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BASE

Kapitalisasi Pasar Meridian saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 55.29K. Suplai beredar MRDN adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.

Riwayat Harga Meridian (MRDN) USD

Pantau perubahan harga Meridian untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0067275-11.06%
30 Days$ -0.0459-45.90%
60 Hari$ -0.0459-45.90%
90 Hari$ -0.0459-45.90%
Perubahan Harga Meridian Hari Ini

Hari ini, MRDN tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0067275 (-11.06%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Meridian 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0459 (-45.90%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Meridian 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MRDN terlihat mengalami perubahan $ -0.0459 (-45.90%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Meridian 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0459 (-45.90%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Meridian (MRDN)?

Lihat halaman Riwayat Harga Meridian sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Meridian (MRDN)

MRDN menyediakan jalur pembayaran on-chain untuk agen otonom di Base, yang memungkinkan pembayaran mikro dan penyelesaian melalui kontrak proksi sumber terbuka seperti x402.

Meridian tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Meridian Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MRDN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Meridian di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Meridian dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Meridian (USD)

Berapa nilai Meridian (MRDN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Meridian (MRDN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Meridian.

Cek prediksi harga Meridian sekarang!

Tokenomi Meridian (MRDN)

Memahami tokenomi Meridian (MRDN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MRDN sekarang!

Cara membeli Meridian (MRDN)

Ingin mengetahui cara membeli Meridian? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Meridian di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MRDN ke Mata Uang Lokal

1 Meridian(MRDN) ke VND
1,423.6415
1 Meridian(MRDN) ke AUD
A$0.083314
1 Meridian(MRDN) ke GBP
0.041116
1 Meridian(MRDN) ke EUR
0.046526
1 Meridian(MRDN) ke USD
$0.0541
1 Meridian(MRDN) ke MYR
RM0.226138
1 Meridian(MRDN) ke TRY
2.282479
1 Meridian(MRDN) ke JPY
¥8.2232
1 Meridian(MRDN) ke ARS
ARS$78.519117
1 Meridian(MRDN) ke RUB
4.395084
1 Meridian(MRDN) ke INR
4.797047
1 Meridian(MRDN) ke IDR
Rp901.666306
1 Meridian(MRDN) ke PHP
3.192982
1 Meridian(MRDN) ke EGP
￡E.2.55893
1 Meridian(MRDN) ke BRL
R$0.289435
1 Meridian(MRDN) ke CAD
C$0.076281
1 Meridian(MRDN) ke BDT
6.600741
1 Meridian(MRDN) ke NGN
77.841244
1 Meridian(MRDN) ke COP
$207.279281
1 Meridian(MRDN) ke ZAR
R.0.939717
1 Meridian(MRDN) ke UAH
2.275446
1 Meridian(MRDN) ke TZS
T.Sh.132.9237
1 Meridian(MRDN) ke VES
Bs12.2807
1 Meridian(MRDN) ke CLP
$51.0163
1 Meridian(MRDN) ke PKR
Rs15.290824
1 Meridian(MRDN) ke KZT
28.458223
1 Meridian(MRDN) ke THB
฿1.75284
1 Meridian(MRDN) ke TWD
NT$1.676559
1 Meridian(MRDN) ke AED
د.إ0.198547
1 Meridian(MRDN) ke CHF
Fr0.04328
1 Meridian(MRDN) ke HKD
HK$0.420357
1 Meridian(MRDN) ke AMD
֏20.68784
1 Meridian(MRDN) ke MAD
.د.م0.50313
1 Meridian(MRDN) ke MXN
$1.004637
1 Meridian(MRDN) ke SAR
ريال0.202875
1 Meridian(MRDN) ke ETB
Br8.325449
1 Meridian(MRDN) ke KES
KSh6.987556
1 Meridian(MRDN) ke JOD
د.أ0.0383569
1 Meridian(MRDN) ke PLN
0.198547
1 Meridian(MRDN) ke RON
лв0.23804
1 Meridian(MRDN) ke SEK
kr0.517737
1 Meridian(MRDN) ke BGN
лв0.091429
1 Meridian(MRDN) ke HUF
Ft18.087253
1 Meridian(MRDN) ke CZK
1.139346
1 Meridian(MRDN) ke KWD
د.ك0.0165546
1 Meridian(MRDN) ke ILS
0.176907
1 Meridian(MRDN) ke BOB
Bs0.37329
1 Meridian(MRDN) ke AZN
0.09197
1 Meridian(MRDN) ke TJS
SM0.498802
1 Meridian(MRDN) ke GEL
0.146611
1 Meridian(MRDN) ke AOA
Kz49.587519
1 Meridian(MRDN) ke BHD
.د.ب0.0203416
1 Meridian(MRDN) ke BMD
$0.0541
1 Meridian(MRDN) ke DKK
kr0.349486
1 Meridian(MRDN) ke HNL
L1.424994
1 Meridian(MRDN) ke MUR
2.4886
1 Meridian(MRDN) ke NAD
$0.939717
1 Meridian(MRDN) ke NOK
kr0.551279
1 Meridian(MRDN) ke NZD
$0.095757
1 Meridian(MRDN) ke PAB
B/.0.0541
1 Meridian(MRDN) ke PGK
K0.22722
1 Meridian(MRDN) ke QAR
ر.ق0.196924
1 Meridian(MRDN) ke RSD
дин.5.489527
1 Meridian(MRDN) ke UZS
soʻm651.807079
1 Meridian(MRDN) ke ALL
L4.536285
1 Meridian(MRDN) ke ANG
ƒ0.096839
1 Meridian(MRDN) ke AWG
ƒ0.09738
1 Meridian(MRDN) ke BBD
$0.1082
1 Meridian(MRDN) ke BAM
KM0.091429
1 Meridian(MRDN) ke BIF
Fr159.5409
1 Meridian(MRDN) ke BND
$0.07033
1 Meridian(MRDN) ke BSD
$0.0541
1 Meridian(MRDN) ke JMD
$8.674935
1 Meridian(MRDN) ke KHR
217.268846
1 Meridian(MRDN) ke KMF
Fr22.722
1 Meridian(MRDN) ke LAK
1,176.086933
1 Meridian(MRDN) ke LKR
රු16.493467
1 Meridian(MRDN) ke MDL
L0.9197
1 Meridian(MRDN) ke MGA
Ar243.69345
1 Meridian(MRDN) ke MOP
P0.4328
1 Meridian(MRDN) ke MVR
0.83314
1 Meridian(MRDN) ke MWK
MK93.923551
1 Meridian(MRDN) ke MZN
MT3.459695
1 Meridian(MRDN) ke NPR
रु7.66597
1 Meridian(MRDN) ke PYG
383.6772
1 Meridian(MRDN) ke RWF
Fr78.4991
1 Meridian(MRDN) ke SBD
$0.445243
1 Meridian(MRDN) ke SCR
0.814205
1 Meridian(MRDN) ke SRD
$2.08285
1 Meridian(MRDN) ke SVC
$0.472834
1 Meridian(MRDN) ke SZL
L0.939176
1 Meridian(MRDN) ke TMT
m0.18935
1 Meridian(MRDN) ke TND
د.ت0.1600819
1 Meridian(MRDN) ke TTD
$0.366257
1 Meridian(MRDN) ke UGX
Sh189.1336
1 Meridian(MRDN) ke XAF
Fr30.6747
1 Meridian(MRDN) ke XCD
$0.14607
1 Meridian(MRDN) ke XOF
Fr30.6747
1 Meridian(MRDN) ke XPF
Fr5.5723
1 Meridian(MRDN) ke BWP
P0.727645
1 Meridian(MRDN) ke BZD
$0.108741
1 Meridian(MRDN) ke CVE
$5.184944
1 Meridian(MRDN) ke DJF
Fr9.5757
1 Meridian(MRDN) ke DOP
$3.479171
1 Meridian(MRDN) ke DZD
د.ج7.063296
1 Meridian(MRDN) ke FJD
$0.123348
1 Meridian(MRDN) ke GNF
Fr470.3995
1 Meridian(MRDN) ke GTQ
Q0.414406
1 Meridian(MRDN) ke GYD
$11.315556
1 Meridian(MRDN) ke ISK
kr6.8166

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Meridian, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Meridian

Berapa nilai Meridian (MRDN) hari ini?
Harga live MRDN dalam USD adalah 0.0541 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MRDN ke USD saat ini?
Harga MRDN ke USD saat ini adalah $ 0.0541. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Meridian?
Kapitalisasi pasar MRDN adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MRDN?
Suplai beredar MRDN adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MRDN?
MRDN mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MRDN?
MRDN mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan MRDN?
Volume perdagangan 24 jam live MRDN adalah $ 55.29K USD.
Akankah harga MRDN naik lebih tinggi tahun ini?
MRDN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MRDN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:44:24 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Meridian (MRDN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
