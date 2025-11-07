Apa yang dimaksud dengan Meridian (MRDN)

MRDN menyediakan jalur pembayaran on-chain untuk agen otonom di Base, yang memungkinkan pembayaran mikro dan penyelesaian melalui kontrak proksi sumber terbuka seperti x402. MRDN menyediakan jalur pembayaran on-chain untuk agen otonom di Base, yang memungkinkan pembayaran mikro dan penyelesaian melalui kontrak proksi sumber terbuka seperti x402.

Meridian tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Meridian Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa MRDN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Meridian di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Meridian dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Meridian (USD)

Berapa nilai Meridian (MRDN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Meridian (MRDN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Meridian.

Cek prediksi harga Meridian sekarang!

Tokenomi Meridian (MRDN)

Memahami tokenomi Meridian (MRDN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MRDN sekarang!

Cara membeli Meridian (MRDN)

Ingin mengetahui cara membeli Meridian? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Meridian di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MRDN ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Meridian

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Meridian, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Meridian Berapa nilai Meridian (MRDN) hari ini? Harga live MRDN dalam USD adalah 0.0541 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga MRDN ke USD saat ini? $ 0.0541 . Cobalah Harga MRDN ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Meridian? Kapitalisasi pasar MRDN adalah -- USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar MRDN? Suplai beredar MRDN adalah -- USD . Berapa harga all‑time high (ATH) MRDN? MRDN mencapai harga ATH sebesar -- USD . Berapa harga all‑time low (ATL) MRDN? MRDN mencapai harga ATL -- USD . Berapa volume perdagangan MRDN? Volume perdagangan 24 jam live MRDN adalah $ 55.29K USD . Akankah harga MRDN naik lebih tinggi tahun ini? MRDN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MRDN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Meridian (MRDN)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi