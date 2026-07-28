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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang MUBARAK, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang MUBARAK, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis MUBARAK (MUBARAK) Hari Ini

Analisis Teknis MUBARAK (MUBARAK) Hari Ini

Halaman Analisis MUBARAK menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari MUBARAK. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis MUBARAK di bawah ini.

Perubahan Harga MUBARAK (MUBARAK)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.010841---4.17%+10.11%-27.15%
Ketahui selengkapnya tentang Harga MUBARAK

Indikator Teknikal MUBARAK

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari MUBARAK di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 15
Netral 3
Beli 8
Moving Averages:Strong SellJual 12Netral 2Beli 0
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 1Beli 8
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.01082
0.01082
R2
0.01082
0.01081
R1
0.01081
0.01081
PP
0.01081
0.01081
S1
0.0108
0.0108
S2
0.0108
0.0108
S3
0.01079
0.0108

Sinyal Pasar MUBARAK

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.95M
$6.22 M
$7.16 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.04 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.04 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.11 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.11 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal MUBARAK

Aliran Masuk BersihHarga MUBARAKUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.01 M0.01
2026-07-27$0.04 M0.01
2026-07-26-$0.03 M0.01
2026-07-25-$0.01 M0.01
2026-07-24-$0.02 M0.01

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar MUBARAK (MUBARAK) di MEXC

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Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
MUBARAK/USDT
$0.010841
$0.010841$0.010841
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 MUBARAK = 0.010841 USD

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