Analisis Teknis MUBARAK (MUBARAK) Hari Ini Halaman Analisis MUBARAK menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari MUBARAK. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis MUBARAK di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga MUBARAK (MUBARAK) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.010841 -- -4.17% +10.11% -27.15%

Indikator Teknikal MUBARAK

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari MUBARAK di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 15 Netral 3 Beli 8 Moving Averages : Strong Sell Jual 12 Netral 2 Beli 0 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 1 Beli 8 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.01082 0.01082 R2 0.01082 0.01081 R1 0.01081 0.01081 PP 0.01081 0.01081 S1 0.0108 0.0108 S2 0.0108 0.0108 S3 0.01079 0.0108

Sinyal Pasar MUBARAK Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.95M $6.22 M $7.16 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.04 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.04 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.11 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.11 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal MUBARAK Aliran Masuk Bersih Harga MUBARAKUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.01 M 0.01 2026-07-27 $0.04 M 0.01 2026-07-26 -$0.03 M 0.01 2026-07-25 -$0.01 M 0.01 2026-07-24 -$0.02 M 0.01 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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