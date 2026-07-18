Analisis Teknis MYX Finance (MYX) Hari Ini Halaman Analisis MYX Finance menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari MYX. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis MYX Finance di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga MYX Finance (MYX) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.06986 -- -12.22% -31.39% -75.03%

Indikator Teknikal MYX Finance

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari MYX Finance di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 12 Netral 5 Beli 9 Moving Averages : Jual Jual 8 Netral 3 Beli 3 Indikator Teknis : Beli Jual 4 Netral 2 Beli 6 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.07014 0.07013 R2 0.07013 0.07012 R1 0.07012 0.07012 PP 0.07011 0.07011 S1 0.0701 0.0701 S2 0.07009 0.0701 S3 0.07008 0.07009

Sinyal Pasar MYX Finance Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -1.25M $5.88 M $7.13 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.02M Pembelian Aktif 3 Hari $0.70 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.72 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.03M Pembelian Aktif 7 Hari $3.63 M Penjualan Aktif 7 Hari $3.67 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal MYX Finance Aliran Masuk Bersih Harga MYXUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.07 2026-07-27 $0.00 M 0.07 2026-07-26 $0.00 M 0.08 2026-07-25 $0.00 M 0.08 2026-07-24 $0.00 M 0.08 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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