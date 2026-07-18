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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang MYX Finance, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang MYX Finance, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis MYX Finance (MYX) Hari Ini

Analisis Teknis MYX Finance (MYX) Hari Ini

Halaman Analisis MYX Finance menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari MYX. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis MYX Finance di bawah ini.

Perubahan Harga MYX Finance (MYX)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.06986---12.22%-31.39%-75.03%
Ketahui selengkapnya tentang Harga MYX Finance

Indikator Teknikal MYX Finance

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari MYX Finance di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 12
Netral 5
Beli 9
Moving Averages:JualJual 8Netral 3Beli 3
Indikator Teknis:BeliJual 4Netral 2Beli 6
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.07014
0.07013
R2
0.07013
0.07012
R1
0.07012
0.07012
PP
0.07011
0.07011
S1
0.0701
0.0701
S2
0.07009
0.0701
S3
0.07008
0.07009

Sinyal Pasar MYX Finance

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-1.25M
$5.88 M
$7.13 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.02M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.70 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.72 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.03M
Pembelian Aktif 7 Hari
$3.63 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$3.67 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal MYX Finance

Aliran Masuk BersihHarga MYXUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.07
2026-07-27$0.00 M0.07
2026-07-26$0.00 M0.08
2026-07-25$0.00 M0.08
2026-07-24$0.00 M0.08

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar MYX Finance (MYX) di MEXC

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Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
MYX/USDT
$0.06986
$0.06986$0.06986
0.00%
0.00% (USDT)
MYX/USDC
$0.06963
$0.06963$0.06963
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 MYX = 0.06986 USD

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