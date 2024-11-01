Analisis Teknis Naoris Protocol (NAORIS) Hari Ini Halaman Analisis Naoris Protocol menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari NAORIS. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Naoris Protocol di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Naoris Protocol (NAORIS) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.03184 -- -19.21% -22.78% -64.87%

Indikator Teknikal Naoris Protocol

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Naoris Protocol di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 18 Netral 1 Beli 7 Moving Averages : Strong Sell Jual 14 Netral 0 Beli 0 Indikator Teknis : Beli Jual 4 Netral 1 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.03201 0.03199 R2 0.03199 0.03197 R1 0.03196 0.03195 PP 0.03194 0.03194 S1 0.03191 0.03192 S2 0.03189 0.0319 S3 0.03186 0.03189

Sinyal Pasar Naoris Protocol Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.08M $4.45 M $4.53 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.26 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.25 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $1.07 M Penjualan Aktif 7 Hari $1.07 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Naoris Protocol Aliran Masuk Bersih Harga NAORISUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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