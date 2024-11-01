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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Naoris Protocol, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Naoris Protocol, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Naoris Protocol (NAORIS) Hari Ini

Analisis Teknis Naoris Protocol (NAORIS) Hari Ini

Halaman Analisis Naoris Protocol menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari NAORIS. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Naoris Protocol di bawah ini.

Perubahan Harga Naoris Protocol (NAORIS)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.03184---19.21%-22.78%-64.87%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Naoris Protocol

Indikator Teknikal Naoris Protocol

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Naoris Protocol di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 18
Netral 1
Beli 7
Moving Averages:Strong SellJual 14Netral 0Beli 0
Indikator Teknis:BeliJual 4Netral 1Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.03201
0.03199
R2
0.03199
0.03197
R1
0.03196
0.03195
PP
0.03194
0.03194
S1
0.03191
0.03192
S2
0.03189
0.0319
S3
0.03186
0.03189

Sinyal Pasar Naoris Protocol

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.08M
$4.45 M
$4.53 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.26 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.25 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$1.07 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$1.07 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Naoris Protocol

Aliran Masuk BersihHarga NAORISUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Naoris Protocol (NAORIS) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Naoris Protocol secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
NAORIS/USDT
$0.03184
$0.03184$0.03184
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 NAORIS = 0.03184 USD

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