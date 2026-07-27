Tabel Konversi PolySwarm ke Taka Bangladesh
Tabel Konversi NCT ke BDT
Tabel Konversi BDT ke NCT
- 1 NCT0.581648 BDT
- 5 NCT2,91 BDT
- 10 NCT5,82 BDT
- 50 NCT29,08 BDT
- 100 NCT58,16 BDT
- 1 000 NCT581,65 BDT
- 5 000 NCT2 908,24 BDT
- 10 000 NCT5 816,48 BDT
- 1 BDT1,719 NCT
- 5 BDT8,596 NCT
- 10 BDT17,19 NCT
- 50 BDT85,96 NCT
- 100 BDT171,9 NCT
- 1 000 BDT1 719 NCT
- 5 000 BDT8 596 NCT
- 10 000 BDT17 192 NCT
PolySwarm (NCT) saat ini diperdagangkan seharga Tk 0.581648 BDT , yang mencerminkan perubahan -0,50% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai Tk6,80M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar Tk1,10B BDT. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman PolySwarm Harga khusus dari kami.
232,30B BDT
Suplai Peredaran
6,80M
Volume Trading 24 Jam
1,10B BDT
Kapitalisasi Pasar
-0,50%
Perubahan Harga (1 Hari)
Tk 0,004754
High 24 Jam
Tk 0,004715
Low 24 Jam
Grafik tren NCT ke BDT di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi PolySwarm terhadap BDT. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga PolySwarm saat ini.
Ringkasan Konversi NCT ke BDT
Per | 1 NCT = 0.581648 BDT | 1 BDT = 1,719 NCT
Kurs untuk 1 NCT ke BDT hari ini adalah 0.581648 BDT.
Pembelian 5 NCT akan dikenai biaya 2,91 BDT, sedangkan 10 NCT memiliki nilai 5,82 BDT.
1 BDT dapat di-trade dengan 1,719 NCT.
50 BDT dapat dikonversi ke 85,96 NCT, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 NCT ke BDT telah berubah sebesar -4,05% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0,50%, sehingga mencapai high senilai 5 857 137 203 411 549 BDT dan low senilai 5 809 087 487 186 674 BDT.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 NCT adalah 6 597 595 650 876 913 BDT yang menunjukkan perubahan -11,84% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, NCT telah berubah sebesar -3 544 590 604 588 772 BDT, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -37,86% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga NCT ke BDT
Dalam 24 jam terakhir, PolySwarm (NCT) telah berfluktuasi antara 5 809 087 487 186 674 BDT dan 5 857 137 203 411 549 BDT, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 5 714 220 098 742 693 BDT dan high 6 229 214 493 152 879 BDT. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas NCT ke BDT secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|Tk 0
|Tk 0
|Tk 0
|Tk 1,23
|Low
|Tk 0
|Tk 0
|Tk 0
|Tk 0
|Rata-rata
|Tk 0
|Tk 0
|Tk 0
|Tk 0
|Volatilitas
|+0,82%
|+8,49%
|+19,32%
|+75,29%
|Perubahan
|-0,25%
|-4,10%
|-11,88%
|-37,87%
Prakiraan Harga PolySwarm dalam BDT untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga PolySwarm dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan NCT ke BDT untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga NCT untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, PolySwarm dapat mencapai sekitar Tk0.61073 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga NCT untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, NCT mungkin naik menjadi sekitar Tk0.706997 BDT, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga PolySwarm kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Ringkasan PolySwarm
Ringkasan Taka Bangladesh
Statistik Pasar NCT ke BDT
1 885 913 076
ETH
Kurs NCT ke BDT Saat Ini
Harga live PolySwarm (NCT) hari ini adalah Tk 0,58201758832385684108, dengan perubahan 0,44% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NCT ke BDT saat ini adalah Tk 0,58201758832385684108 per NCT.
Telusuri PolySwarm Selengkapnya di MEXC
Taka Bangladesh adalah mata uang resmi Republik Rakyat Bangladesh, sebuah negara yang terletak di Asia Selatan. Mata uang ini biasanya dilambangkan dengan simbol "৳" atau "Tk" dan diterbitkan oleh Bank Bangladesh, bank sentral negara tersebut. Istilah "taka" berasal dari kata Sanskerta "tank," yang berarti "uang."
Sebagai bagian integral dari struktur ekonomi negara, Taka memainkan peran penting dalam semua transaksi keuangan di dalam negeri. Mata uang ini digunakan dalam kehidupan ekonomi sehari-hari untuk pertukaran barang dan jasa serta merupakan alat penting bagi kelancaran perekonomian Bangladesh. Taka digunakan dalam berbagai transaksi moneter, mulai dari pembelian lokal skala kecil hingga perdagangan internasional skala besar.
Taka Bangladesh selanjutnya dibagi menjadi unit-unit yang lebih kecil yang disebut "poisha." Terdapat 100 poisha dalam satu Taka, mirip dengan cara banyak mata uang global lainnya dibagi menjadi subunit. Koin dan uang kertas Taka mencerminkan budaya dan warisan kaya negara ini, dengan desain yang menampilkan tokoh-tokoh sejarah dan landmark-landmark terkenal.
Nilai Taka, seperti halnya mata uang lainnya, fluktuatif berdasarkan berbagai faktor, termasuk inflasi, stabilitas ekonomi, dan permintaan pasar. Bank sentral, Bank Bangladesh, bertanggung jawab menerapkan kebijakan moneter untuk memastikan stabilitas Taka dan menjaga keseimbangan ekonomi.
Di pasar keuangan global, Taka diperdagangkan terhadap mata uang-mata uang lainnya. Nilai tukar ditentukan oleh pasar valuta asing, berdasarkan indikator ekonomi dan kondisi pasar. Nilai Taka terhadap mata uang lain dapat memengaruhi neraca perdagangan negara, karena mempengaruhi harga impor dan ekspor.
Secara keseluruhan, Taka Bangladesh bukan hanya sebagai alat tukar atau ukuran nilai, tetapi juga sebagai simbol identitas nasional. Mata uang ini memainkan peran penting dalam kehidupan ekonomi Bangladesh, memfasilitasi perdagangan dan komersial baik di dalam maupun luar negeri.
Pasangan Perdagangan NCT yang Tersedia di MEXC
Spot
NCT/USDT
|0,00
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot NCT, yang mencakup pasar tempat PolySwarm dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual NCT pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Futures
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Beli PolySwarm dengan BDT dalam 3 Langkah Mudah
Buat Akun MEXC
Daftar di situs web MEXC atau unduh Aplikasi MEXC. Selesaikan verifikasi identitas Anda untuk memulai.
Deposit BDT
Danai akun Anda dengan BDT menggunakan metode pembayaran yang diinginkan, seperti transfer bank, kartu kredit, atau perdagangan P2P.
Beli PolySwarm
Buka halaman perdagangan Spot atau Futures, cari PolySwarm, lalu selesaikan pembelian secara instan dengan BDT yang telah didepositkan.
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NCT dan BDT dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
PolySwarm (NCT) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga PolySwarm
- Harga Saat Ini (USD): $0,004721
- Perubahan 7 Hari: -4,05%
- Tren 30 Hari: -11,84%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk NCT, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke BDT, harga USD NCT tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga NCT] [NCT ke USD]
Taka Bangladesh (BDT) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (BDT/USD): --
- Perubahan 7 Hari: --
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- BDT yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah NCT yang sama.
- BDT yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
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Apa yang Memengaruhi Kurs NCT ke BDT?
Kurs antara PolySwarm (NCT) dan Taka Bangladesh (BDT) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam NCT, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs NCT ke BDT. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit BDT memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal BDT
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan BDT. Ketika BDT melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti NCT, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti PolySwarm, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap NCT dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke BDT.
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Pertanyaan Umum
Bagaimana cara menghitung kurs NCT ke BDT di Indonesia?
Kurs NCT ke BDT di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari NCT (sering kali dalam BDT) yang dikonversi ke BDT menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.
Mengapa kurs NCT ke BDT sering berubah di Indonesia?
Kurs NCT ke BDT sering berubah karena NCT dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.
Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?
Kurs NCT ke BDT di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.
Apakah kurs NCT ke BDT dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?
Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.
Mengapa kurs NCT ke BDT mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?
Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi NCT ke BDT atau sebaiknya saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.
Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi NCT ke BDT dengan lebih baik di Indonesia?
Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.
Bagaimana cara memahami tren NCT terhadap BDT seiring waktu?
Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.
Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs NCT ke BDT di Indonesia?
Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan BDT, sehingga memengaruhi kurs meskipun NCT tetap stabil.
Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs NCT ke BDT?
Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs NCT ke BDT.
Dapatkah saya membandingkan kurs NCT ke BDT dengan mata uang lainnya?
Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs NCT keBDT wajar?
Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs NCT ke BDT sepanjang hari?
Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga NCT, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.
Apakah kurs konversi NCT ke BDT dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?
Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.
Dapatkah saya mengatur harga NCT ke BDT target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?
Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.
Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi NCT dan BDT di Indonesia?
Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk NCT dan BDT.
Apa perbedaan antara mengonversi NCT ke BDT dan memperdagangkannya?
Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara NCT dan BDT. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.
Apakah NCT ke BDT merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Banyak investor melacak harga NCT dalam BDT atau stablecoin. NCT ke BDT berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.
Apa yang terjadi pada kurs NCT ke BDT selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. BDT dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.
Bagaimana MEXC memastikan kurs NCT ke BDT yang akurat dan kompetitif?
MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.
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