Tabel Konversi PolySwarm ke Dolar Belize
Tabel Konversi NCT ke BZD
Tabel Konversi BZD ke NCT
- 1 NCT0.00950837 BZD
- 5 NCT0.047542 BZD
- 10 NCT0.095084 BZD
- 50 NCT0.475419 BZD
- 100 NCT0.950837 BZD
- 1,000 NCT9.51 BZD
- 5,000 NCT47.54 BZD
- 10,000 NCT95.08 BZD
- 1 BZD105.1 NCT
- 5 BZD525.8 NCT
- 10 BZD1,051 NCT
- 50 BZD5,258 NCT
- 100 BZD10,517 NCT
- 1,000 BZD105,170 NCT
- 5,000 BZD525,852 NCT
- 10,000 BZD1,051,704 NCT
PolySwarm (NCT) saat ini diperdagangkan seharga BZ$ 0.00950837 BZD , yang mencerminkan perubahan -0.69% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai BZ$118.40K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar BZ$17.92M BZD. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman PolySwarm Harga khusus dari kami.
3.80B BZD
Suplai Peredaran
118.40K
Volume Trading 24 Jam
17.92M BZD
Kapitalisasi Pasar
-0.69%
Perubahan Harga (1 Hari)
BZ$ 0.004845
High 24 Jam
BZ$ 0.004678
Low 24 Jam
Grafik tren NCT ke BZD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi PolySwarm terhadap BZD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga PolySwarm saat ini.
Ringkasan Konversi NCT ke BZD
Per | 1 NCT = 0.00950837 BZD | 1 BZD = 105.1 NCT
Kurs untuk 1 NCT ke BZD hari ini adalah 0.00950837 BZD.
Pembelian 5 NCT akan dikenai biaya 0.047542 BZD, sedangkan 10 NCT memiliki nilai 0.095084 BZD.
1 BZD dapat di-trade dengan 105.1 NCT.
50 BZD dapat dikonversi ke 5,258 NCT, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 NCT ke BZD telah berubah sebesar -5.61% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.69%, sehingga mencapai high senilai 0.00976639 BZD dan low senilai 0.00942976 BZD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 NCT adalah 0.010849 BZD yang menunjukkan perubahan -12.36% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, NCT telah berubah sebesar -0.00610374 BZD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -39.11% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga NCT ke BZD
Dalam 24 jam terakhir, PolySwarm (NCT) telah berfluktuasi antara 0.00942976 BZD dan 0.00976639 BZD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.00934912 BZD dan high 0.010192 BZD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas NCT ke BZD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|BZ$ 0
|BZ$ 0
|BZ$ 0
|BZ$ 0.02
|Low
|BZ$ 0
|BZ$ 0
|BZ$ 0
|BZ$ 0
|Rata-rata
|BZ$ 0
|BZ$ 0
|BZ$ 0
|BZ$ 0
|Volatilitas
|+3.51%
|+8.37%
|+19.49%
|+72.00%
|Perubahan
|-0.75%
|-5.60%
|-12.35%
|-40.64%
Prakiraan Harga PolySwarm dalam BZD untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga PolySwarm dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan NCT ke BZD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga NCT untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, PolySwarm dapat mencapai sekitar BZ$0.00998379 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga NCT untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, NCT mungkin naik menjadi sekitar BZ$0.011557 BZD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga PolySwarm kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Ringkasan PolySwarm
Ringkasan Dolar Belize
Statistik Pasar NCT ke BZD
1,885,913,076
ETH
Kurs NCT ke BZD Saat Ini
Harga live PolySwarm (NCT) hari ini adalah BZ$ 0.0095063543491968185148, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NCT ke BZD saat ini adalah BZ$ 0.0095063543491968185148 per NCT.
Telusuri PolySwarm Selengkapnya di MEXC
Dolar Belize, yang sering disebut sebagai BZD, adalah mata uang resmi Belize, sebuah negara kecil di Amerika Tengah. Mata uang ini memegang peran sentral dalam perekonomian negara tersebut, berfungsi sebagai alat tukar utama untuk barang dan jasa. Sebagai mata uang nasional, Dolar Belize menjadi tulang punggung sistem moneter Belize, memfasilitasi transaksi ekonomi baik di dalam negeri maupun dengan mitra dagangnya.
Dolar Belize dikelola dan diterbitkan oleh Bank Sentral Belize, yang bertanggung jawab menjaga stabilitas dan nilai mata uang ini. Kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Bank Sentral sangat penting dalam mengendalikan permintaan dan penawaran Dolar Belize, sehingga memengaruhi tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta stabilitas keuangan secara keseluruhan di negara ini.
Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, Dolar Belize digunakan untuk semua transaksi lokal, mulai dari membeli bahan makanan hingga membayar tagihan listrik, pajak, dan gaji. Mata uang ini juga digunakan di sektor bisnis untuk menentukan harga barang dan jasa, melunasi utang, serta menghitung laba rugi. Bagi wisatawan yang berkunjung ke Belize, Dolar Belize diterima secara luas, meskipun Dolar AS juga umum digunakan karena hubungan ekonomi erat antara Belize dengan Amerika Serikat.
Meskipun Dolar Belize merupakan mata uang fiat—artinya tidak didukung oleh komoditas fisik seperti emas atau perak—nilai mata uang ini tetap terjaga berdasarkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah menjaga stabilitas ekonomi. Kepercayaan ini merupakan fondasi penting bagi setiap mata uang fiat dan sangat krusial untuk memastikan Dolar Belize terus diterima sebagai alat pembayaran.
Secara internasional, Dolar Belize diperdagangkan di pasar valuta asing, di mana nilainya fluktuatif terhadap mata uang lain. Fluktuasi ini dapat memengaruhi neraca perdagangan Belize, karena perubahan nilai tukar mempengaruhi biaya impor dan ekspor. Namun, Bank Sentral Belize telah memiliki mekanisme untuk mengelola fluktuasi tersebut dan menjaga stabilitas ekonomi.
Sebagai kesimpulan, Dolar Belize bukan hanya sekadar alat tukar; ia merupakan simbol kedaulatan ekonomi Belize sekaligus alat penting dalam pengelolaan ekonomi. Meskipun ada tantangan dalam mengelola mata uang nasional, Dolar Belize terus memainkan peran vital dalam perekonomian negara ini.
Pasangan Perdagangan NCT yang Tersedia di MEXC
Spot
NCT/USDT
|0.00
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot NCT, yang mencakup pasar tempat PolySwarm dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual NCT pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Futures
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Beli PolySwarm dengan BZD dalam 3 Langkah Mudah
Buat Akun MEXC
Daftar di situs web MEXC atau unduh Aplikasi MEXC. Selesaikan verifikasi identitas Anda untuk memulai.
Deposit BZD
Danai akun Anda dengan BZD menggunakan metode pembayaran yang diinginkan, seperti transfer bank, kartu kredit, atau perdagangan P2P.
Beli PolySwarm
Buka halaman perdagangan Spot atau Futures, cari PolySwarm, lalu selesaikan pembelian secara instan dengan BZD yang telah didepositkan.
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NCT dan BZD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
PolySwarm (NCT) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga PolySwarm
- Harga Saat Ini (USD): $0.004717
- Perubahan 7 Hari: -5.61%
- Tren 30 Hari: -12.36%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk NCT, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke BZD, harga USD NCT tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga NCT] [NCT ke USD]
Dolar Belize (BZD) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (BZD/USD): --
- Perubahan 7 Hari: --
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- BZD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah NCT yang sama.
- BZD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
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Apa yang Memengaruhi Kurs NCT ke BZD?
Kurs antara PolySwarm (NCT) dan Dolar Belize (BZD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam NCT, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs NCT ke BZD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit BZD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal BZD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan BZD. Ketika BZD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti NCT, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti PolySwarm, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap NCT dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke BZD.
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Pertanyaan Umum
Bagaimana cara menghitung kurs NCT ke BZD di Indonesia?
Kurs NCT ke BZD di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari NCT (sering kali dalam BZD) yang dikonversi ke BZD menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.
Mengapa kurs NCT ke BZD sering berubah di Indonesia?
Kurs NCT ke BZD sering berubah karena NCT dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.
Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?
Kurs NCT ke BZD di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.
Apakah kurs NCT ke BZD dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?
Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.
Mengapa kurs NCT ke BZD mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?
Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi NCT ke BZD atau sebaiknya saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.
Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi NCT ke BZD dengan lebih baik di Indonesia?
Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.
Bagaimana cara memahami tren NCT terhadap BZD seiring waktu?
Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.
Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs NCT ke BZD di Indonesia?
Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan BZD, sehingga memengaruhi kurs meskipun NCT tetap stabil.
Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs NCT ke BZD?
Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs NCT ke BZD.
Dapatkah saya membandingkan kurs NCT ke BZD dengan mata uang lainnya?
Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs NCT keBZD wajar?
Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs NCT ke BZD sepanjang hari?
Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga NCT, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.
Apakah kurs konversi NCT ke BZD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?
Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.
Dapatkah saya mengatur harga NCT ke BZD target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?
Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.
Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi NCT dan BZD di Indonesia?
Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk NCT dan BZD.
Apa perbedaan antara mengonversi NCT ke BZD dan memperdagangkannya?
Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara NCT dan BZD. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.
Apakah NCT ke BZD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Banyak investor melacak harga NCT dalam BZD atau stablecoin. NCT ke BZD berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.
Apa yang terjadi pada kurs NCT ke BZD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. BZD dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.
Bagaimana MEXC memastikan kurs NCT ke BZD yang akurat dan kompetitif?
MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.
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