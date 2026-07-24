Tabel Konversi PolySwarm ke Pound Mesir
Tabel Konversi NCT ke EGP
Tabel Konversi EGP ke NCT
- 1 NCT0.248387 EGP
- 5 NCT1.24 EGP
- 10 NCT2.48 EGP
- 50 NCT12.42 EGP
- 100 NCT24.84 EGP
- 1,000 NCT248.39 EGP
- 5,000 NCT1,241.93 EGP
- 10,000 NCT2,483.87 EGP
- 1 EGP4.0259 NCT
- 5 EGP20.12 NCT
- 10 EGP40.25 NCT
- 50 EGP201.2 NCT
- 100 EGP402.5 NCT
- 1,000 EGP4,025 NCT
- 5,000 EGP20,129 NCT
- 10,000 EGP40,259 NCT
PolySwarm (NCT) saat ini diperdagangkan seharga E£ 0.248387 EGP , yang mencerminkan perubahan -0.63% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai E£3.09M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar E£468.33M EGP. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman PolySwarm Harga khusus dari kami.
99.22B EGP
Suplai Peredaran
3.09M
Volume Trading 24 Jam
468.33M EGP
Kapitalisasi Pasar
-0.63%
Perubahan Harga (1 Hari)
E£ 0.004845
High 24 Jam
E£ 0.004678
Low 24 Jam
Grafik tren NCT ke EGP di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi PolySwarm terhadap EGP. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga PolySwarm saat ini.
Ringkasan Konversi NCT ke EGP
Per | 1 NCT = 0.248387 EGP | 1 EGP = 4.0259 NCT
Kurs untuk 1 NCT ke EGP hari ini adalah 0.248387 EGP.
Pembelian 5 NCT akan dikenai biaya 1.24 EGP, sedangkan 10 NCT memiliki nilai 2.48 EGP.
1 EGP dapat di-trade dengan 4.0259 NCT.
50 EGP dapat dikonversi ke 201.2 NCT, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 NCT ke EGP telah berubah sebesar -5.53% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.63%, sehingga mencapai high senilai 0.254965 EGP dan low senilai 0.246177 EGP.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 NCT adalah 0.283172 EGP yang menunjukkan perubahan -12.29% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, NCT telah berubah sebesar -0.159136 EGP, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -39.05% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga NCT ke EGP
Dalam 24 jam terakhir, PolySwarm (NCT) telah berfluktuasi antara 0.246177 EGP dan 0.254965 EGP, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.244072 EGP dan high 0.266069 EGP. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas NCT ke EGP secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|E£ 0
|E£ 0
|E£ 0
|E£ 0.52
|Low
|E£ 0
|E£ 0
|E£ 0
|E£ 0
|Rata-rata
|E£ 0
|E£ 0
|E£ 0
|E£ 0
|Volatilitas
|+3.51%
|+8.37%
|+19.49%
|+72.00%
|Perubahan
|-0.75%
|-5.60%
|-12.35%
|-40.64%
Prakiraan Harga PolySwarm dalam EGP untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga PolySwarm dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan NCT ke EGP untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga NCT untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, PolySwarm dapat mencapai sekitar E£0.260806 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga NCT untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, NCT mungkin naik menjadi sekitar E£0.301916 EGP, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga PolySwarm kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Ringkasan PolySwarm
Ringkasan Pound Mesir
Statistik Pasar NCT ke EGP
1,885,913,076
ETH
Kurs NCT ke EGP Saat Ini
Harga live PolySwarm (NCT) hari ini adalah E£ 0.2483868455387079008, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NCT ke EGP saat ini adalah E£ 0.2483868455387079008 per NCT.
Telusuri PolySwarm Selengkapnya di MEXC
Pound Mesir, yang sering dilambangkan sebagai EGP, adalah mata uang resmi Mesir, sebuah negara yang terletak di sudut timur laut Afrika. Mata uang fiat ini diterbitkan dan diatur oleh Bank Sentral Mesir. Pound Mesir memainkan peran penting dalam perekonomian negara tersebut, digunakan dalam segala bentuk transaksi keuangan, mulai dari pembelian barang dan jasa hingga pembayaran pajak dan biaya pemerintah.
Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, Pound Mesir digunakan untuk upah, harga, dan transaksi lokal. Selain koin, Bank Sentral Mesir menerbitkan uang kertas dalam berbagai pecahan untuk memenuhi berbagai kebutuhan ekonomi. Mata uang ini bersifat desimal, dengan satu pound dibagi menjadi 100 piastre; namun, piastre jarang digunakan saat ini karena nilainya yang sangat rendah.
Sebagai mata uang fiat, nilai Pound Mesir tidak didukung oleh komoditas fisik seperti emas atau perak, melainkan oleh kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap pemerintah serta perekonomian negara. Ini berarti nilai mata uang dapat berfluktuasi berdasarkan berbagai faktor, termasuk kinerja ekonomi, inflasi, dan stabilitas politik.
Seperti banyak mata uang nasional lainnya, Pound Mesir juga digunakan di pasar valuta asing. Mata uang ini dapat diperdagangkan dengan mata uang lain, dan nilai tukarnya dapat memengaruhi neraca perdagangan negara. Pound Mesir yang lebih kuat membuat impor menjadi lebih murah dan ekspor menjadi lebih mahal, sementara Pound Mesir yang lebih lemah memiliki dampak sebaliknya.
Di era keuangan digital, Pound Mesir juga telah masuk ke dunia transaksi online. Banyak bisnis lokal maupun internasional yang beroperasi di Mesir menerima pembayaran dalam Pound Mesir, dan mata uang ini dapat ditransfer secara elektronik atau dikonversi ke mata uang lain sesuai kebutuhan.
Kesimpulannya, Pound Mesir merupakan bagian integral dari kerangka ekonomi Mesir. Perannya melampaui sekadar alat tukar; mata uang ini juga berfungsi sebagai ukuran nilai dan penyimpan kekayaan. Oleh karena itu, pengelolaan dan stabilitas Pound Mesir sangat penting bagi perekonomian Mesir.
Pasangan Perdagangan NCT yang Tersedia di MEXC
Spot
NCT/USDT
|0.00
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot NCT, yang mencakup pasar tempat PolySwarm dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual NCT pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Futures
Jelajahi pasangan perdagangan Futures NCT dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures PolySwarm untuk perdagangan strategis.
Beli PolySwarm dengan EGP dalam 3 Langkah Mudah
Buat Akun MEXC
Daftar di situs web MEXC atau unduh Aplikasi MEXC. Selesaikan verifikasi identitas Anda untuk memulai.
Deposit EGP
Danai akun Anda dengan EGP menggunakan metode pembayaran yang diinginkan, seperti transfer bank, kartu kredit, atau perdagangan P2P.
Beli PolySwarm
Buka halaman perdagangan Spot atau Futures, cari PolySwarm, lalu selesaikan pembelian secara instan dengan EGP yang telah didepositkan.
Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki
Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC
POPULER
Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan
Baru Ditambahkan
Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading
TradingRazor
RAZOR
+656.80%
Cloudfare(Ondo)
NETON
-0.37%
Maxlinear(Ondo)
MXLON
-0.12%
GlobalFoundries
GFSON
-0.38%
FirstMajesticSilver
AGON
-0.12%
Gainer Teratas
Pump kripto teratas hari ini
TradingRazor
RAZOR
+656.80%
Velvet
VELVET
+14.62%
The Black Bull
ANSEM
+10.59%
Allora
ALLO
+10.11%
Isekai Blade
ISEK
+9.91%
NCT dan EGP dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
PolySwarm (NCT) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga PolySwarm
- Harga Saat Ini (USD): $0.00472
- Perubahan 7 Hari: -5.53%
- Tren 30 Hari: -12.29%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk NCT, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke EGP, harga USD NCT tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga NCT] [NCT ke USD]
Pound Mesir (EGP) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (EGP/USD): --
- Perubahan 7 Hari: --
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- EGP yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah NCT yang sama.
- EGP yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli NCT dengan EGP secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs NCT ke EGP?
Kurs antara PolySwarm (NCT) dan Pound Mesir (EGP) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam NCT, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs NCT ke EGP. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit EGP memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal EGP
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan EGP. Ketika EGP melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti NCT, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti PolySwarm, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap NCT dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke EGP.
Konversikan NCT ke EGP Seketika
Gunakan konverter NCT ke EGP kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Pertanyaan Umum
Bagaimana cara menghitung kurs NCT ke EGP di Indonesia?
Kurs NCT ke EGP di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari NCT (sering kali dalam EGP) yang dikonversi ke EGP menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.
Mengapa kurs NCT ke EGP sering berubah di Indonesia?
Kurs NCT ke EGP sering berubah karena NCT dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.
Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?
Kurs NCT ke EGP di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.
Apakah kurs NCT ke EGP dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?
Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.
Mengapa kurs NCT ke EGP mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?
Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi NCT ke EGP atau sebaiknya saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.
Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi NCT ke EGP dengan lebih baik di Indonesia?
Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.
Bagaimana cara memahami tren NCT terhadap EGP seiring waktu?
Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.
Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs NCT ke EGP di Indonesia?
Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan EGP, sehingga memengaruhi kurs meskipun NCT tetap stabil.
Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs NCT ke EGP?
Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs NCT ke EGP.
Dapatkah saya membandingkan kurs NCT ke EGP dengan mata uang lainnya?
Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs NCT keEGP wajar?
Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs NCT ke EGP sepanjang hari?
Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga NCT, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.
Apakah kurs konversi NCT ke EGP dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?
Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.
Dapatkah saya mengatur harga NCT ke EGP target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?
Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.
Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi NCT dan EGP di Indonesia?
Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk NCT dan EGP.
Apa perbedaan antara mengonversi NCT ke EGP dan memperdagangkannya?
Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara NCT dan EGP. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.
Apakah NCT ke EGP merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Banyak investor melacak harga NCT dalam EGP atau stablecoin. NCT ke EGP berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.
Apa yang terjadi pada kurs NCT ke EGP selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. EGP dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.
Bagaimana MEXC memastikan kurs NCT ke EGP yang akurat dan kompetitif?
MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.
PolySwarm Berita dan Perkembangan Pasar Terkini
Taeyong NCT Akan Merilis Album Full-Length Pertama, 'WYLD,' Pada 18 Mei
Postingan NCT's Taeyong To Release First Full-Length Album, 'WYLD,' On May 18 muncul di BitcoinEthereumNews.com. WYLD Taeyong SM Entertainment NCT's Taeyong2026/04/29
Bukan celah hukum: Kontrol ekspor AI Singapura memungkinkan Tiongkok mengakses AI AS secara legal
Teknologi AI Amerika mencapai raksasa teknologi Tiongkok melalui jalur yang tidak pernah dirancang untuk ditutup oleh kontrol ekspor AS: Singapura. Negara kota ini berada di luar2026/07/10
Arbitrum Mengumumkan Sepuluh Tim Inovatif — Dan Mengapa Ini Bukan Sekadar Hype
Program Mentoring Arbitrum menampilkan sepuluh tim yang mengembangkan produk keuangan inovatif. Pengumuman ini memiliki implikasi lebih luas bagi keuangan onchain. The2026/07/10
Jelajahi PolySwarm Selengkapnya
Harga PolySwarm
Pelajari selengkapnya tentang PolySwarm (NCT) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga PolySwarm
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar NCT untuk lebih memahami kemungkinan arah PolySwarm.
Cara Membeli PolySwarm
Ingin membeli PolySwarm? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
NCT/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan NCT/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
NCT USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada NCT dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures NCT USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi PolySwarm ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke EGP
Konversi Kripto Populer Lainnya ke Fiat
Mengapa Harus Membeli PolySwarm dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli PolySwarm.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli PolySwarm dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.