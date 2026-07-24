Tabel Konversi PolySwarm ke Franc Rwanda
Tabel Konversi NCT ke RWF
Tabel Konversi RWF ke NCT
- 1 NCT6.93 RWF
- 5 NCT34.63 RWF
- 10 NCT69.26 RWF
- 50 NCT346.28 RWF
- 100 NCT692.57 RWF
- 1,000 NCT6,925.65 RWF
- 5,000 NCT34,628.27 RWF
- 10,000 NCT69,256.55 RWF
- 1 RWF0.1443 NCT
- 5 RWF0.7219 NCT
- 10 RWF1.443 NCT
- 50 RWF7.219 NCT
- 100 RWF14.43 NCT
- 1,000 RWF144.3 NCT
- 5,000 RWF721.9 NCT
- 10,000 RWF1,443 NCT
PolySwarm (NCT) saat ini diperdagangkan seharga RF 6.93 RWF , yang mencerminkan perubahan -0.63% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai RF85.88M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar RF13.05B RWF. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman PolySwarm Harga khusus dari kami.
2.77T RWF
Suplai Peredaran
85.88M
Volume Trading 24 Jam
13.05B RWF
Kapitalisasi Pasar
-0.63%
Perubahan Harga (1 Hari)
RF 0.004845
High 24 Jam
RF 0.004678
Low 24 Jam
Grafik tren NCT ke RWF di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi PolySwarm terhadap RWF. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga PolySwarm saat ini.
Ringkasan Konversi NCT ke RWF
Per | 1 NCT = 6.93 RWF | 1 RWF = 0.1443 NCT
Kurs untuk 1 NCT ke RWF hari ini adalah 6.93 RWF.
Pembelian 5 NCT akan dikenai biaya 34.63 RWF, sedangkan 10 NCT memiliki nilai 69.26 RWF.
1 RWF dapat di-trade dengan 0.1443 NCT.
50 RWF dapat dikonversi ke 7.219 NCT, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 NCT ke RWF telah berubah sebesar -5.93% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.63%, sehingga mencapai high senilai 7.11 RWF dan low senilai 6.86 RWF.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 NCT adalah 7.93 RWF yang menunjukkan perubahan -12.64% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, NCT telah berubah sebesar -4.44 RWF, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -39.09% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga NCT ke RWF
Dalam 24 jam terakhir, PolySwarm (NCT) telah berfluktuasi antara 6.86 RWF dan 7.11 RWF, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 6.81 RWF dan high 7.42 RWF. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas NCT ke RWF secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|RF 0
|RF 0
|RF 0
|RF 14.67
|Low
|RF 0
|RF 0
|RF 0
|RF 0
|Rata-rata
|RF 0
|RF 0
|RF 0
|RF 0
|Volatilitas
|+3.50%
|+8.35%
|+19.43%
|+73.45%
|Perubahan
|-1.17%
|-5.67%
|-12.55%
|-39.38%
Prakiraan Harga PolySwarm dalam RWF untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga PolySwarm dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan NCT ke RWF untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga NCT untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, PolySwarm dapat mencapai sekitar RF7.27 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga NCT untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, NCT mungkin naik menjadi sekitar RF8.42 RWF, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga PolySwarm kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Ringkasan PolySwarm
Ringkasan Franc Rwanda
Statistik Pasar NCT ke RWF
1,885,913,076
ETH
Kurs NCT ke RWF Saat Ini
Harga live PolySwarm (NCT) hari ini adalah RF 6.9212527073290831122, dengan perubahan 0.61% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NCT ke RWF saat ini adalah RF 6.9212527073290831122 per NCT.
Telusuri PolySwarm Selengkapnya di MEXC
Franc Rwanda adalah mata uang resmi Rwanda, sebuah negara kecil yang tidak memiliki akses laut dan terletak di Afrika Timur. Sebagai mata uang fiat, Franc Rwanda memiliki nilai karena pemerintah Rwanda telah menyatakan mata uang ini sebagai alat pembayaran sah untuk segala bentuk transaksi ekonomi di dalam negeri. Ini berarti Franc Rwanda digunakan untuk berbagai transaksi sehari-hari, seperti pembelian barang dan jasa, pembayaran pajak, serta pelunasan utang.
Meskipun Franc Rwanda tidak diakui secara internasional atau diperdagangkan secara luas di pasar valuta asing, mata uang ini merupakan bagian integral dari perekonomian Rwanda. Nilainya sebagian besar dipengaruhi oleh kinerja ekonomi negara, kebijakan moneter, dan tingkat inflasi. Bank Sentral Rwanda, yang dikenal sebagai Bank Nasional Rwanda, bertanggung jawab atas pencetakan dan pengaturan Franc Rwanda, memastikan stabilitasnya serta mengelola kebijakan moneter negara tersebut.
Mata uang fiat seperti Franc Rwanda tidak didukung oleh komoditas fisik seperti emas atau perak. Sebaliknya, nilainya berasal dari kepercayaan dan keyakinan masyarakat yang menggunakannya. Oleh karena itu, nilai Franc Rwanda sangat bergantung pada stabilitas ekonomi Rwanda serta kepercayaan warga dan pelaku usaha terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola perekonomian secara efektif.
Dalam konteks sistem keuangan global, Franc Rwanda relatif kecil. Namun, di dalam Rwanda sendiri, mata uang ini memegang peranan penting dalam memfasilitasi aktivitas ekonomi. Franc Rwanda digunakan dalam segala hal, mulai dari pembayaran upah, penetapan harga barang dan jasa, hingga tabungan dan investasi. Stabilitasnya sangat penting bagi kesejahteraan ekonomi warga dan pelaku usaha di Rwanda.
Sebagai kesimpulan, Franc Rwanda, sebagai mata uang fiat, merupakan komponen esensial dalam perekonomian Rwanda. Nilainya tidak ditentukan oleh aset fisik apa pun, melainkan oleh kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan ekonomi oleh pemerintah. Meskipun signifikansinya secara global terbatas, Franc Rwanda tetap sangat vital bagi transaksi dan stabilitas ekonomi negara tersebut.
Pasangan Perdagangan NCT yang Tersedia di MEXC
Spot
NCT/USDT
|0.00
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot NCT, yang mencakup pasar tempat PolySwarm dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual NCT pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Futures
Jelajahi pasangan perdagangan Futures NCT dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures PolySwarm untuk perdagangan strategis.
Beli PolySwarm dengan RWF dalam 3 Langkah Mudah
Buat Akun MEXC
Daftar di situs web MEXC atau unduh Aplikasi MEXC. Selesaikan verifikasi identitas Anda untuk memulai.
Deposit RWF
Danai akun Anda dengan RWF menggunakan metode pembayaran yang diinginkan, seperti transfer bank, kartu kredit, atau perdagangan P2P.
Beli PolySwarm
Buka halaman perdagangan Spot atau Futures, cari PolySwarm, lalu selesaikan pembelian secara instan dengan RWF yang telah didepositkan.
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NCT dan RWF dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
PolySwarm (NCT) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga PolySwarm
- Harga Saat Ini (USD): $0.00472
- Perubahan 7 Hari: -5.93%
- Tren 30 Hari: -12.64%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk NCT, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke RWF, harga USD NCT tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga NCT] [NCT ke USD]
Franc Rwanda (RWF) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (RWF/USD): --
- Perubahan 7 Hari: --
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- RWF yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah NCT yang sama.
- RWF yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
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Apa yang Memengaruhi Kurs NCT ke RWF?
Kurs antara PolySwarm (NCT) dan Franc Rwanda (RWF) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam NCT, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs NCT ke RWF. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit RWF memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal RWF
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan RWF. Ketika RWF melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti NCT, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti PolySwarm, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap NCT dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke RWF.
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Pertanyaan Umum
Bagaimana cara menghitung kurs NCT ke RWF di Indonesia?
Kurs NCT ke RWF di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari NCT (sering kali dalam RWF) yang dikonversi ke RWF menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.
Mengapa kurs NCT ke RWF sering berubah di Indonesia?
Kurs NCT ke RWF sering berubah karena NCT dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.
Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?
Kurs NCT ke RWF di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.
Apakah kurs NCT ke RWF dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?
Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.
Mengapa kurs NCT ke RWF mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?
Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi NCT ke RWF atau sebaiknya saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.
Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi NCT ke RWF dengan lebih baik di Indonesia?
Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.
Bagaimana cara memahami tren NCT terhadap RWF seiring waktu?
Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.
Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs NCT ke RWF di Indonesia?
Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan RWF, sehingga memengaruhi kurs meskipun NCT tetap stabil.
Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs NCT ke RWF?
Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs NCT ke RWF.
Dapatkah saya membandingkan kurs NCT ke RWF dengan mata uang lainnya?
Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs NCT keRWF wajar?
Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs NCT ke RWF sepanjang hari?
Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga NCT, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.
Apakah kurs konversi NCT ke RWF dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?
Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.
Dapatkah saya mengatur harga NCT ke RWF target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?
Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.
Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi NCT dan RWF di Indonesia?
Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk NCT dan RWF.
Apa perbedaan antara mengonversi NCT ke RWF dan memperdagangkannya?
Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara NCT dan RWF. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.
Apakah NCT ke RWF merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Banyak investor melacak harga NCT dalam RWF atau stablecoin. NCT ke RWF berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.
Apa yang terjadi pada kurs NCT ke RWF selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. RWF dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.
Bagaimana MEXC memastikan kurs NCT ke RWF yang akurat dan kompetitif?
MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.
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