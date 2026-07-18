Analisis Teknis First Neiro on ETH (NEIROCTO) Hari Ini Halaman Analisis First Neiro on ETH menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari NEIROCTO. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis First Neiro on ETH di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga First Neiro on ETH (NEIROCTO) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.00006033 -- -0.05% -0.88% -31.82%

Indikator Teknikal First Neiro on ETH

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari First Neiro on ETH di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 16 Netral 2 Beli 8 Moving Averages : Strong Sell Jual 13 Netral 1 Beli 0 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 1 Beli 8 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.00006024 0.00006024 R2 0.00006024 0.00006023 R1 0.00006023 0.00006023 PP 0.00006023 0.00006023 S1 0.00006022 0.00006022 S2 0.00006022 0.00006022 S3 0.00006021 0.00006022

Sinyal Pasar First Neiro on ETH Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.87M $14.23 M $15.10 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.21 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.20 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.27 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.26 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal First Neiro on ETH Aliran Masuk Bersih Harga NEIROCTOUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.00 2026-07-27 $0.00 M 0.00 2026-07-26 $0.00 M 0.00 2026-07-25 $0.00 M 0.00 2026-07-24 $0.01 M 0.00 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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