BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Fortune Room hari ini adalah 0.00000000000000000000000009 USD. Lacak informasi harga aktual NEWFRT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NEWFRT dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Fortune Room hari ini adalah 0.00000000000000000000000009 USD. Lacak informasi harga aktual NEWFRT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NEWFRT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang NEWFRT

Info Harga NEWFRT

Penjelasan NEWFRT

Tokenomi NEWFRT

Prakiraan Harga NEWFRT

Riwayat NEWFRT

Panduan Membeli NEWFRT

Konverter NEWFRT ke Mata Uang Fiat

Spot NEWFRT

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Fortune Room

Harga Fortune Room(NEWFRT)

Harga Live 1 NEWFRT ke USD:

$0.00000000000000000000000009
$0.00000000000000000000000009$0.00000000000000000000000009
-60.00%1D
USD
Grafik Harga Live Fortune Room (NEWFRT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:46:04 (UTC+8)

Informasi Harga Fortune Room (NEWFRT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.000000000000000000000000072
$ 0.000000000000000000000000072$ 0.000000000000000000000000072
Low 24 Jam
$ 0.00000000000000000000000229
$ 0.00000000000000000000000229$ 0.00000000000000000000000229
High 24 Jam

$ 0.000000000000000000000000072
$ 0.000000000000000000000000072$ 0.000000000000000000000000072

$ 0.00000000000000000000000229
$ 0.00000000000000000000000229$ 0.00000000000000000000000229

--
----

--
----

+2.27%

-60.00%

-100.00%

-100.00%

Harga aktual Fortune Room (NEWFRT) adalah $ 0.00000000000000000000000009. Selama 24 jam terakhir, NEWFRT diperdagangkan antara low $ 0.000000000000000000000000072 dan high $ 0.00000000000000000000000229, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNEWFRT adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NEWFRT telah berubah sebesar +2.27% selama 1 jam terakhir, -60.00% selama 24 jam, dan -100.00% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Fortune Room (NEWFRT)

--
----

$ 529.93K
$ 529.93K$ 529.93K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BSC

Kapitalisasi Pasar Fortune Room saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 529.93K. Suplai beredar NEWFRT adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.

Riwayat Harga Fortune Room (NEWFRT) USD

Pantau perubahan harga Fortune Room untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000000000000000000000000135-60.00%
30 Days$ -0.00000000001119999999999991-100.00%
60 Hari$ -0.00007999999999999999999991-100.00%
90 Hari$ -0.00007999999999999999999991-100.00%
Perubahan Harga Fortune Room Hari Ini

Hari ini, NEWFRT tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000000000000000000000000135 (-60.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Fortune Room 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00000000001119999999999991 (-100.00%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Fortune Room 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, NEWFRT terlihat mengalami perubahan $ -0.00007999999999999999999991 (-100.00%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Fortune Room 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00007999999999999999999991 (-100.00%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Fortune Room (NEWFRT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Fortune Room sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Fortune Room (NEWFRT)

NEWFRT is the utility token for the Fortune Room game. It is used for participating in games, earning rewards, and future governance.

Fortune Room tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Fortune Room Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa NEWFRT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Fortune Room di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Fortune Room dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Fortune Room (USD)

Berapa nilai Fortune Room (NEWFRT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Fortune Room (NEWFRT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Fortune Room.

Cek prediksi harga Fortune Room sekarang!

Tokenomi Fortune Room (NEWFRT)

Memahami tokenomi Fortune Room (NEWFRT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NEWFRT sekarang!

Cara membeli Fortune Room (NEWFRT)

Ingin mengetahui cara membeli Fortune Room? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Fortune Room di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

NEWFRT ke Mata Uang Lokal

1 Fortune Room(NEWFRT) ke VND
0.00000000000000000000236835
1 Fortune Room(NEWFRT) ke AUD
A$0.0000000000000000000000001386
1 Fortune Room(NEWFRT) ke GBP
0.0000000000000000000000000684
1 Fortune Room(NEWFRT) ke EUR
0.0000000000000000000000000774
1 Fortune Room(NEWFRT) ke USD
$0.00000000000000000000000009
1 Fortune Room(NEWFRT) ke MYR
RM0.0000000000000000000000003762
1 Fortune Room(NEWFRT) ke TRY
0.0000000000000000000000037971
1 Fortune Room(NEWFRT) ke JPY
¥0.00000000000000000000001368
1 Fortune Room(NEWFRT) ke ARS
ARS$0.0000000000000000000001306233
1 Fortune Room(NEWFRT) ke RUB
0.0000000000000000000000073116
1 Fortune Room(NEWFRT) ke INR
0.0000000000000000000000079803
1 Fortune Room(NEWFRT) ke IDR
Rp0.0000000000000000000014999994
1 Fortune Room(NEWFRT) ke PHP
0.0000000000000000000000053118
1 Fortune Room(NEWFRT) ke EGP
￡E.0.000000000000000000000004257
1 Fortune Room(NEWFRT) ke BRL
R$0.0000000000000000000000004815
1 Fortune Room(NEWFRT) ke CAD
C$0.0000000000000000000000001269
1 Fortune Room(NEWFRT) ke BDT
0.0000000000000000000000109809
1 Fortune Room(NEWFRT) ke NGN
0.0000000000000000000001294956
1 Fortune Room(NEWFRT) ke COP
$0.0000000000000000000003448269
1 Fortune Room(NEWFRT) ke ZAR
R.0.0000000000000000000000015633
1 Fortune Room(NEWFRT) ke UAH
0.0000000000000000000000037854
1 Fortune Room(NEWFRT) ke TZS
T.Sh.0.00000000000000000000022113
1 Fortune Room(NEWFRT) ke VES
Bs0.00000000000000000000002043
1 Fortune Room(NEWFRT) ke CLP
$0.00000000000000000000008487
1 Fortune Room(NEWFRT) ke PKR
Rs0.0000000000000000000000254376
1 Fortune Room(NEWFRT) ke KZT
0.0000000000000000000000473427
1 Fortune Room(NEWFRT) ke THB
฿0.000000000000000000000002916
1 Fortune Room(NEWFRT) ke TWD
NT$0.0000000000000000000000027891
1 Fortune Room(NEWFRT) ke AED
د.إ0.0000000000000000000000003303
1 Fortune Room(NEWFRT) ke CHF
Fr0.000000000000000000000000072
1 Fortune Room(NEWFRT) ke HKD
HK$0.0000000000000000000000006993
1 Fortune Room(NEWFRT) ke AMD
֏0.000000000000000000000034416
1 Fortune Room(NEWFRT) ke MAD
.د.م0.000000000000000000000000837
1 Fortune Room(NEWFRT) ke MXN
$0.0000000000000000000000016713
1 Fortune Room(NEWFRT) ke SAR
ريال0.0000000000000000000000003375
1 Fortune Room(NEWFRT) ke ETB
Br0.0000000000000000000000138501
1 Fortune Room(NEWFRT) ke KES
KSh0.0000000000000000000000116244
1 Fortune Room(NEWFRT) ke JOD
د.أ0.00000000000000000000000006381
1 Fortune Room(NEWFRT) ke PLN
0.0000000000000000000000003303
1 Fortune Room(NEWFRT) ke RON
лв0.000000000000000000000000396
1 Fortune Room(NEWFRT) ke SEK
kr0.0000000000000000000000008613
1 Fortune Room(NEWFRT) ke BGN
лв0.0000000000000000000000001521
1 Fortune Room(NEWFRT) ke HUF
Ft0.0000000000000000000000300897
1 Fortune Room(NEWFRT) ke CZK
0.0000000000000000000000018954
1 Fortune Room(NEWFRT) ke KWD
د.ك0.00000000000000000000000002754
1 Fortune Room(NEWFRT) ke ILS
0.0000000000000000000000002943
1 Fortune Room(NEWFRT) ke BOB
Bs0.000000000000000000000000621
1 Fortune Room(NEWFRT) ke AZN
0.000000000000000000000000153
1 Fortune Room(NEWFRT) ke TJS
SM0.0000000000000000000000008298
1 Fortune Room(NEWFRT) ke GEL
0.0000000000000000000000002439
1 Fortune Room(NEWFRT) ke AOA
Kz0.0000000000000000000000824931
1 Fortune Room(NEWFRT) ke BHD
.د.ب0.00000000000000000000000003384
1 Fortune Room(NEWFRT) ke BMD
$0.00000000000000000000000009
1 Fortune Room(NEWFRT) ke DKK
kr0.0000000000000000000000005814
1 Fortune Room(NEWFRT) ke HNL
L0.0000000000000000000000023706
1 Fortune Room(NEWFRT) ke MUR
0.00000000000000000000000414
1 Fortune Room(NEWFRT) ke NAD
$0.0000000000000000000000015633
1 Fortune Room(NEWFRT) ke NOK
kr0.0000000000000000000000009171
1 Fortune Room(NEWFRT) ke NZD
$0.0000000000000000000000001593
1 Fortune Room(NEWFRT) ke PAB
B/.0.00000000000000000000000009
1 Fortune Room(NEWFRT) ke PGK
K0.000000000000000000000000378
1 Fortune Room(NEWFRT) ke QAR
ر.ق0.0000000000000000000000003276
1 Fortune Room(NEWFRT) ke RSD
дин.0.0000000000000000000000091323
1 Fortune Room(NEWFRT) ke UZS
soʻm0.0000000000000000000010843371
1 Fortune Room(NEWFRT) ke ALL
L0.0000000000000000000000075465
1 Fortune Room(NEWFRT) ke ANG
ƒ0.0000000000000000000000001611
1 Fortune Room(NEWFRT) ke AWG
ƒ0.000000000000000000000000162
1 Fortune Room(NEWFRT) ke BBD
$0.00000000000000000000000018
1 Fortune Room(NEWFRT) ke BAM
KM0.0000000000000000000000001521
1 Fortune Room(NEWFRT) ke BIF
Fr0.00000000000000000000026541
1 Fortune Room(NEWFRT) ke BND
$0.000000000000000000000000117
1 Fortune Room(NEWFRT) ke BSD
$0.00000000000000000000000009
1 Fortune Room(NEWFRT) ke JMD
$0.0000000000000000000000144315
1 Fortune Room(NEWFRT) ke KHR
0.0000000000000000000003614454
1 Fortune Room(NEWFRT) ke KMF
Fr0.0000000000000000000000378
1 Fortune Room(NEWFRT) ke LAK
0.0000000000000000000019565217
1 Fortune Room(NEWFRT) ke LKR
රු0.0000000000000000000000274383
1 Fortune Room(NEWFRT) ke MDL
L0.00000000000000000000000153
1 Fortune Room(NEWFRT) ke MGA
Ar0.000000000000000000000405405
1 Fortune Room(NEWFRT) ke MOP
P0.00000000000000000000000072
1 Fortune Room(NEWFRT) ke MVR
0.000000000000000000000001386
1 Fortune Room(NEWFRT) ke MWK
MK0.0000000000000000000001562499
1 Fortune Room(NEWFRT) ke MZN
MT0.0000000000000000000000057555
1 Fortune Room(NEWFRT) ke NPR
रु0.000000000000000000000012753
1 Fortune Room(NEWFRT) ke PYG
0.00000000000000000000063828
1 Fortune Room(NEWFRT) ke RWF
Fr0.00000000000000000000013059
1 Fortune Room(NEWFRT) ke SBD
$0.0000000000000000000000007407
1 Fortune Room(NEWFRT) ke SCR
0.0000000000000000000000013545
1 Fortune Room(NEWFRT) ke SRD
$0.000000000000000000000003465
1 Fortune Room(NEWFRT) ke SVC
$0.0000000000000000000000007866
1 Fortune Room(NEWFRT) ke SZL
L0.0000000000000000000000015624
1 Fortune Room(NEWFRT) ke TMT
m0.000000000000000000000000315
1 Fortune Room(NEWFRT) ke TND
د.ت0.00000000000000000000000026631
1 Fortune Room(NEWFRT) ke TTD
$0.0000000000000000000000006093
1 Fortune Room(NEWFRT) ke UGX
Sh0.00000000000000000000031464
1 Fortune Room(NEWFRT) ke XAF
Fr0.00000000000000000000005103
1 Fortune Room(NEWFRT) ke XCD
$0.000000000000000000000000243
1 Fortune Room(NEWFRT) ke XOF
Fr0.00000000000000000000005103
1 Fortune Room(NEWFRT) ke XPF
Fr0.00000000000000000000000927
1 Fortune Room(NEWFRT) ke BWP
P0.0000000000000000000000012105
1 Fortune Room(NEWFRT) ke BZD
$0.0000000000000000000000001809
1 Fortune Room(NEWFRT) ke CVE
$0.0000000000000000000000086256
1 Fortune Room(NEWFRT) ke DJF
Fr0.00000000000000000000001593
1 Fortune Room(NEWFRT) ke DOP
$0.0000000000000000000000057879
1 Fortune Room(NEWFRT) ke DZD
د.ج0.0000000000000000000000117504
1 Fortune Room(NEWFRT) ke FJD
$0.0000000000000000000000002052
1 Fortune Room(NEWFRT) ke GNF
Fr0.00000000000000000000078255
1 Fortune Room(NEWFRT) ke GTQ
Q0.0000000000000000000000006894
1 Fortune Room(NEWFRT) ke GYD
$0.0000000000000000000000188244
1 Fortune Room(NEWFRT) ke ISK
kr0.00000000000000000000001134

Sumber Daya Fortune Room

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Fortune Room, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Fortune Room

Berapa nilai Fortune Room (NEWFRT) hari ini?
Harga live NEWFRT dalam USD adalah 0.00000000000000000000000009 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NEWFRT ke USD saat ini?
Harga NEWFRT ke USD saat ini adalah $ 0.00000000000000000000000009. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Fortune Room?
Kapitalisasi pasar NEWFRT adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NEWFRT?
Suplai beredar NEWFRT adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NEWFRT?
NEWFRT mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NEWFRT?
NEWFRT mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan NEWFRT?
Volume perdagangan 24 jam live NEWFRT adalah $ 529.93K USD.
Akankah harga NEWFRT naik lebih tinggi tahun ini?
NEWFRT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NEWFRT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:46:04 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Fortune Room (NEWFRT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator NEWFRT ke USD

Jumlah

NEWFRT
NEWFRT
USD
USD

1 NEWFRT = 0 USD

Perdagangkan NEWFRT

NEWFRT/USDT
$0.00000000000000000000000009
$0.00000000000000000000000009$0.00000000000000000000000009
-60.00%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,327.82
$101,327.82$101,327.82

-0.66%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,308.40
$3,308.40$3,308.40

+0.25%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.97
$154.97$154.97

-0.60%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0607
$1.0607$1.0607

+23.62%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,327.82
$101,327.82$101,327.82

-0.66%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,308.40
$3,308.40$3,308.40

+0.25%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.97
$154.97$154.97

-0.60%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2109
$2.2109$2.2109

-1.05%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0094
$1.0094$1.0094

-0.65%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.60
$30.60$30.60

+104.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0585
$0.0585$0.0585

+17.00%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004020
$0.0004020$0.0004020

+168.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.011602
$0.011602$0.011602

+1,060.20%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.272
$4.272$4.272

+327.20%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007885
$0.007885$0.007885

+269.49%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002451
$0.0000002451$0.0000002451

+63.40%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001819
$0.001819$0.001819

+67.18%