Analisis Teknis Newton Protocol (NEWT) Hari Ini Halaman Analisis Newton Protocol menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari NEWT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Newton Protocol di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Newton Protocol (NEWT) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.04213 -- -6.09% -11.09% -45.96%

Indikator Teknikal Newton Protocol

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Newton Protocol di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 9 Netral 0 Beli 17 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 0 Beli 14 Indikator Teknis : Jual Jual 9 Netral 0 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.04211 0.0421 R2 0.0421 0.04209 R1 0.04209 0.04209 PP 0.04208 0.04208 S1 0.04207 0.04207 S2 0.04206 0.04207 S3 0.04205 0.04206

Sinyal Pasar Newton Protocol Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.14M $1.91 M $2.05 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.11 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.10 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.26 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.26 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Newton Protocol Aliran Masuk Bersih Harga NEWTUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.01 M 0.04 2026-07-27 -$0.03 M 0.04 2026-07-26 $0.01 M 0.04 2026-07-25 $0.03 M 0.05 2026-07-24 $0.01 M 0.05 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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