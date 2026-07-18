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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Newton Protocol, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Newton Protocol, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Newton Protocol (NEWT) Hari Ini

Analisis Teknis Newton Protocol (NEWT) Hari Ini

Halaman Analisis Newton Protocol menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari NEWT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Newton Protocol di bawah ini.

Perubahan Harga Newton Protocol (NEWT)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.04213---6.09%-11.09%-45.96%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Newton Protocol

Indikator Teknikal Newton Protocol

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Newton Protocol di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 9
Netral 0
Beli 17
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 0Beli 14
Indikator Teknis:JualJual 9Netral 0Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.04211
0.0421
R2
0.0421
0.04209
R1
0.04209
0.04209
PP
0.04208
0.04208
S1
0.04207
0.04207
S2
0.04206
0.04207
S3
0.04205
0.04206

Sinyal Pasar Newton Protocol

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.14M
$1.91 M
$2.05 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.11 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.10 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.26 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.26 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Newton Protocol

Aliran Masuk BersihHarga NEWTUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.01 M0.04
2026-07-27-$0.03 M0.04
2026-07-26$0.01 M0.04
2026-07-25$0.03 M0.05
2026-07-24$0.01 M0.05

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Newton Protocol (NEWT) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Newton Protocol secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
NEWT/USDT
$0.04213
$0.04213$0.04213
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 NEWT = 0.04213 USD

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