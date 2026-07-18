Analisis Teknis Midnight (NIGHT) Hari Ini Halaman Analisis Midnight menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari NIGHT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Midnight di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Midnight (NIGHT) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.01947 -- -5.35% -37.78% -42.81%

Indikator Teknikal Midnight

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Midnight di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Buy Jual 2 Netral 6 Beli 18 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 1 Beli 13 Indikator Teknis : Beli Jual 2 Netral 5 Beli 5 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.01945 0.01944 R2 0.01944 0.01944 R1 0.01944 0.01944 PP 0.01943 0.01943 S1 0.01943 0.01943 S2 0.01942 0.01943 S3 0.01942 0.01942

Sinyal Pasar Midnight Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.03M $3.36 M $3.33 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.04M Pembelian Aktif 3 Hari $0.75 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.79 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.03M Pembelian Aktif 7 Hari $6.54 M Penjualan Aktif 7 Hari $6.57 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Midnight Aliran Masuk Bersih Harga NIGHTUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.02 2026-07-27 -$0.13 M 0.02 2026-07-26 $0.08 M 0.02 2026-07-25 -$0.06 M 0.02 2026-07-24 $0.05 M 0.02 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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