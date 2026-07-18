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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Midnight, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Midnight, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Midnight (NIGHT) Hari Ini

Analisis Teknis Midnight (NIGHT) Hari Ini

Halaman Analisis Midnight menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari NIGHT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Midnight di bawah ini.

Perubahan Harga Midnight (NIGHT)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.01947---5.35%-37.78%-42.81%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Midnight

Indikator Teknikal Midnight

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Midnight di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Strong Buy
Jual 2
Netral 6
Beli 18
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 1Beli 13
Indikator Teknis:BeliJual 2Netral 5Beli 5
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.01945
0.01944
R2
0.01944
0.01944
R1
0.01944
0.01944
PP
0.01943
0.01943
S1
0.01943
0.01943
S2
0.01942
0.01943
S3
0.01942
0.01942

Sinyal Pasar Midnight

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.03M
$3.36 M
$3.33 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.04M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.75 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.79 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.03M
Pembelian Aktif 7 Hari
$6.54 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$6.57 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Midnight

Aliran Masuk BersihHarga NIGHTUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.02
2026-07-27-$0.13 M0.02
2026-07-26$0.08 M0.02
2026-07-25-$0.06 M0.02
2026-07-24$0.05 M0.02

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Midnight Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Midnight (NIGHT) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Midnight secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
NIGHT/USDT
$0.01947
$0.01947$0.01947
0.00%
0.00% (USDT)
NIGHT/USDC
$0.01943
$0.01943$0.01943
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 NIGHT = 0.01947 USD

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