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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Nil Token, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Nil Token, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Nil Token (NIL) Hari Ini

Analisis Teknis Nil Token (NIL) Hari Ini

Halaman Analisis Nil Token menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari NIL. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Nil Token di bawah ini.

Perubahan Harga Nil Token (NIL)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.04248--+18.82%+26.57%+8.61%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Nil Token

Indikator Teknikal Nil Token

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Nil Token di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 8
Netral 0
Beli 18
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 0Beli 14
Indikator Teknis:JualJual 8Netral 0Beli 4
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.0428
0.04266
R2
0.04266
0.04257
R1
0.04259
0.04253
PP
0.04245
0.04245
S1
0.04238
0.04236
S2
0.04224
0.04232
S3
0.04217
0.04224

Sinyal Pasar Nil Token

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.50M
$5.28 M
$5.79 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$2.87 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$2.88 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.03M
Pembelian Aktif 7 Hari
$3.78 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$3.81 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Nil Token

Aliran Masuk BersihHarga NILUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.01 M0.04
2026-07-27$0.30 M0.04
2026-07-26-$0.01 M0.04
2026-07-25-$0.03 M0.04
2026-07-24-$0.01 M0.03

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Nil Token Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Nil Token (NIL) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Nil Token secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
NIL/USDT
$0.04248
$0.04248$0.04248
0.00%
0.00% (USDT)
NIL/USDC
$0.0424
$0.0424$0.0424
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 NIL = 0.04248 USD

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