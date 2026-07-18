Analisis Teknis Nil Token (NIL) Hari Ini Halaman Analisis Nil Token menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari NIL. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Nil Token di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Nil Token (NIL) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.04248 -- +18.82% +26.57% +8.61%

Indikator Teknikal Nil Token

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Nil Token di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 8 Netral 0 Beli 18 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 0 Beli 14 Indikator Teknis : Jual Jual 8 Netral 0 Beli 4 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.0428 0.04266 R2 0.04266 0.04257 R1 0.04259 0.04253 PP 0.04245 0.04245 S1 0.04238 0.04236 S2 0.04224 0.04232 S3 0.04217 0.04224

Sinyal Pasar Nil Token Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.50M $5.28 M $5.79 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $2.87 M Penjualan Aktif 3 Hari $2.88 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.03M Pembelian Aktif 7 Hari $3.78 M Penjualan Aktif 7 Hari $3.81 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Nil Token Aliran Masuk Bersih Harga NILUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.01 M 0.04 2026-07-27 $0.30 M 0.04 2026-07-26 -$0.01 M 0.04 2026-07-25 -$0.03 M 0.04 2026-07-24 -$0.01 M 0.03 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar Nil Token (NIL) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Nil Token secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam NIL / USDT $0.04248 $0.04248 $0.04248 0.00% 0.00% (USDT) Trade NIL / USDC $0.0424 $0.0424 $0.0424 0.00% 0.00% (USDT) Trade