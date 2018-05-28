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Perubahan Harga New Kind of Network (NKN) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.005579 -- -18.89% -2.96% -32.13%

Aliran Modal New Kind of Network Aliran Masuk Bersih Harga NKNUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.01 2026-07-27 -$0.01 M 0.01 2026-07-26 $0.00 M 0.01 2026-07-25 $0.02 M 0.01 2026-07-24 -$0.02 M 0.01 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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