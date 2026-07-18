Analisis Teknis Nomina (NOM) Hari Ini Halaman Analisis Nomina menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari NOM. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Nomina di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Nomina (NOM) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.001503 -- -2.22% +6.21% -43.39%

Indikator Teknikal Nomina

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Nomina di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 17 Netral 2 Beli 7 Moving Averages : Strong Sell Jual 13 Netral 1 Beli 0 Indikator Teknis : Beli Jual 4 Netral 1 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.001499 0.001499 R2 0.001499 0.001498 R1 0.001498 0.001498 PP 0.001498 0.001498 S1 0.001497 0.001497 S2 0.001497 0.001497 S3 0.001496 0.001497

Sinyal Pasar Nomina Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.20M $3.29 M $3.49 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.14 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.13 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.05M Pembelian Aktif 7 Hari $0.54 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.49 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Nomina Aliran Masuk Bersih Harga NOMUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.01 M 0.00 2026-07-27 $0.02 M 0.00 2026-07-26 $0.04 M 0.00 2026-07-25 -$0.01 M 0.00 2026-07-24 -$0.09 M 0.00 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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