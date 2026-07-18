Beli KriptoPasarSpotFutures OILCXMTTabunganPusat AcaraHub Hadiah
Lainnya
Daftar
Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Nomina, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Nomina, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

Selengkapnya Tentang NOM

Info Harga NOM

Penjelasan NOM

Situs Web Resmi NOM

Tokenomi NOM

Prakiraan Harga NOM

Riwayat NOM

Panduan Membeli NOM

Konverter NOM ke Mata Uang Fiat

Spot NOM

Futures USDT-M NOM

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Analisis Teknis Nomina (NOM) Hari Ini

Analisis Teknis Nomina (NOM) Hari Ini

Halaman Analisis Nomina menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari NOM. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Nomina di bawah ini.

Perubahan Harga Nomina (NOM)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.001503---2.22%+6.21%-43.39%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Nomina

Indikator Teknikal Nomina

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Nomina di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 17
Netral 2
Beli 7
Moving Averages:Strong SellJual 13Netral 1Beli 0
Indikator Teknis:BeliJual 4Netral 1Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.001499
0.001499
R2
0.001499
0.001498
R1
0.001498
0.001498
PP
0.001498
0.001498
S1
0.001497
0.001497
S2
0.001497
0.001497
S3
0.001496
0.001497

Sinyal Pasar Nomina

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.20M
$3.29 M
$3.49 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.14 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.13 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.05M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.54 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.49 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Nomina

Aliran Masuk BersihHarga NOMUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.01 M0.00
2026-07-27$0.02 M0.00
2026-07-26$0.04 M0.00
2026-07-25-$0.01 M0.00
2026-07-24-$0.09 M0.00

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Nomina Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Nomina (NOM) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Nomina secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
NOM/USDT
$0.001503
$0.001503$0.001503
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Kalkulator NOM ke USD

Jumlah

NOM
NOM
USD
USD

1 NOM = 0.001503 USD

Analisis Teknis Kripto Lainnya

Telusuri analisis harga mata uang kripto lainnya yang sedang tren.