Apa yang dimaksud dengan Nordek (NRK)

NORDEK strives to be the most business and consumer-friendly blockchain ecosystem for mainstream adoption of web3 payments.

Nordek tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Nordek Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Prediksi Harga Nordek (USD)

Berapa nilai Nordek (NRK) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Nordek (NRK) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Nordek.

Tokenomi Nordek (NRK)

Memahami tokenomi Nordek (NRK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NRK sekarang!

Cara membeli Nordek (NRK)

Ingin mengetahui cara membeli Nordek? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Nordek di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

NRK ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Nordek

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Nordek, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Nordek Berapa nilai Nordek (NRK) hari ini? Harga live NRK dalam USD adalah 0.0001161 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga NRK ke USD saat ini? $ 0.0001161 . Cobalah Harga NRK ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Nordek? Kapitalisasi pasar NRK adalah $ 73.93K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar NRK? Suplai beredar NRK adalah 636.76M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) NRK? NRK mencapai harga ATH sebesar 0.297396251776661 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) NRK? NRK mencapai harga ATL 0.000356160403878966 USD . Berapa volume perdagangan NRK? Volume perdagangan 24 jam live NRK adalah $ 54.33K USD . Akankah harga NRK naik lebih tinggi tahun ini? NRK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NRK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Nordek (NRK)

