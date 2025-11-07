BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Nura Labs hari ini adalah 0.00004657 USD. Lacak informasi harga aktual NURA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NURA dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Nura Labs hari ini adalah 0.00004657 USD. Lacak informasi harga aktual NURA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NURA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang NURA

Info Harga NURA

Penjelasan NURA

Situs Web Resmi NURA

Tokenomi NURA

Prakiraan Harga NURA

Riwayat NURA

Panduan Membeli NURA

Konverter NURA ke Mata Uang Fiat

Spot NURA

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Nura Labs

Harga Nura Labs(NURA)

Harga Live 1 NURA ke USD:

$0.0000465
$0.0000465$0.0000465
-0.06%1D
USD
Grafik Harga Live Nura Labs (NURA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:47:10 (UTC+8)

Informasi Harga Nura Labs (NURA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00004613
$ 0.00004613$ 0.00004613
Low 24 Jam
$ 0.00004719
$ 0.00004719$ 0.00004719
High 24 Jam

$ 0.00004613
$ 0.00004613$ 0.00004613

$ 0.00004719
$ 0.00004719$ 0.00004719

$ 0.002280932236681356
$ 0.002280932236681356$ 0.002280932236681356

$ 0.000038492494953609
$ 0.000038492494953609$ 0.000038492494953609

+0.38%

-0.06%

-5.18%

-5.18%

Harga aktual Nura Labs (NURA) adalah $ 0.00004657. Selama 24 jam terakhir, NURA diperdagangkan antara low $ 0.00004613 dan high $ 0.00004719, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNURA adalah $ 0.002280932236681356, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000038492494953609.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NURA telah berubah sebesar +0.38% selama 1 jam terakhir, -0.06% selama 24 jam, dan -5.18% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Nura Labs (NURA)

No.2591

$ 465.70K
$ 465.70K$ 465.70K

$ 54.60K
$ 54.60K$ 54.60K

$ 465.70K
$ 465.70K$ 465.70K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

100.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar Nura Labs saat ini adalah $ 465.70K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 54.60K. Suplai beredar NURA adalah 10.00B, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 465.70K.

Riwayat Harga Nura Labs (NURA) USD

Pantau perubahan harga Nura Labs untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000000279-0.06%
30 Days$ -0.00003151-40.36%
60 Hari$ -0.00004596-49.68%
90 Hari$ -0.00011823-71.75%
Perubahan Harga Nura Labs Hari Ini

Hari ini, NURA tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0000000279 (-0.06%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Nura Labs 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00003151 (-40.36%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Nura Labs 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, NURA terlihat mengalami perubahan $ -0.00004596 (-49.68%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Nura Labs 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00011823 (-71.75%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Nura Labs (NURA)?

Lihat halaman Riwayat Harga Nura Labs sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Nura Labs (NURA)

Nura Labs is a Web3 innovation studio dedicated to building intelligent, secure, and scalable infrastructure for the decentralized economy. As the creator of Nura Wallet, they combine blockchain engineering, AI automation, and seamless user experience to create tools that drive real-world utility and mass adoption.

Nura Labs tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Nura Labs Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa NURA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Nura Labs di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Nura Labs dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Nura Labs (USD)

Berapa nilai Nura Labs (NURA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Nura Labs (NURA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Nura Labs.

Cek prediksi harga Nura Labs sekarang!

Tokenomi Nura Labs (NURA)

Memahami tokenomi Nura Labs (NURA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NURA sekarang!

Cara membeli Nura Labs (NURA)

Ingin mengetahui cara membeli Nura Labs? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Nura Labs di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

NURA ke Mata Uang Lokal

1 Nura Labs(NURA) ke VND
1.22548955
1 Nura Labs(NURA) ke AUD
A$0.0000717178
1 Nura Labs(NURA) ke GBP
0.0000353932
1 Nura Labs(NURA) ke EUR
0.0000400502
1 Nura Labs(NURA) ke USD
$0.00004657
1 Nura Labs(NURA) ke MYR
RM0.0001946626
1 Nura Labs(NURA) ke TRY
0.0019647883
1 Nura Labs(NURA) ke JPY
¥0.00707864
1 Nura Labs(NURA) ke ARS
ARS$0.0675903009
1 Nura Labs(NURA) ke RUB
0.0037833468
1 Nura Labs(NURA) ke INR
0.0041293619
1 Nura Labs(NURA) ke IDR
Rp0.7761663562
1 Nura Labs(NURA) ke PHP
0.0027485614
1 Nura Labs(NURA) ke EGP
￡E.0.002202761
1 Nura Labs(NURA) ke BRL
R$0.0002491495
1 Nura Labs(NURA) ke CAD
C$0.0000656637
1 Nura Labs(NURA) ke BDT
0.0056820057
1 Nura Labs(NURA) ke NGN
0.0670067788
1 Nura Labs(NURA) ke COP
$0.1784287637
1 Nura Labs(NURA) ke ZAR
R.0.0008089209
1 Nura Labs(NURA) ke UAH
0.0019587342
1 Nura Labs(NURA) ke TZS
T.Sh.0.11442249
1 Nura Labs(NURA) ke VES
Bs0.01057139
1 Nura Labs(NURA) ke CLP
$0.04391551
1 Nura Labs(NURA) ke PKR
Rs0.0131625448
1 Nura Labs(NURA) ke KZT
0.0244972171
1 Nura Labs(NURA) ke THB
฿0.001508868
1 Nura Labs(NURA) ke TWD
NT$0.0014432043
1 Nura Labs(NURA) ke AED
د.إ0.0001709119
1 Nura Labs(NURA) ke CHF
Fr0.000037256
1 Nura Labs(NURA) ke HKD
HK$0.0003618489
1 Nura Labs(NURA) ke AMD
֏0.017808368
1 Nura Labs(NURA) ke MAD
.د.م0.000433101
1 Nura Labs(NURA) ke MXN
$0.0008648049
1 Nura Labs(NURA) ke SAR
ريال0.0001746375
1 Nura Labs(NURA) ke ETB
Br0.0071666573
1 Nura Labs(NURA) ke KES
KSh0.0060149812
1 Nura Labs(NURA) ke JOD
د.أ0.00003301813
1 Nura Labs(NURA) ke PLN
0.0001709119
1 Nura Labs(NURA) ke RON
лв0.000204908
1 Nura Labs(NURA) ke SEK
kr0.0004456749
1 Nura Labs(NURA) ke BGN
лв0.0000787033
1 Nura Labs(NURA) ke HUF
Ft0.0155697481
1 Nura Labs(NURA) ke CZK
0.0009807642
1 Nura Labs(NURA) ke KWD
د.ك0.00001425042
1 Nura Labs(NURA) ke ILS
0.0001522839
1 Nura Labs(NURA) ke BOB
Bs0.000321333
1 Nura Labs(NURA) ke AZN
0.000079169
1 Nura Labs(NURA) ke TJS
SM0.0004293754
1 Nura Labs(NURA) ke GEL
0.0001262047
1 Nura Labs(NURA) ke AOA
Kz0.0426855963
1 Nura Labs(NURA) ke BHD
.د.ب0.00001751032
1 Nura Labs(NURA) ke BMD
$0.00004657
1 Nura Labs(NURA) ke DKK
kr0.0003008422
1 Nura Labs(NURA) ke HNL
L0.0012266538
1 Nura Labs(NURA) ke MUR
0.00214222
1 Nura Labs(NURA) ke NAD
$0.0008089209
1 Nura Labs(NURA) ke NOK
kr0.0004745483
1 Nura Labs(NURA) ke NZD
$0.0000824289
1 Nura Labs(NURA) ke PAB
B/.0.00004657
1 Nura Labs(NURA) ke PGK
K0.000195594
1 Nura Labs(NURA) ke QAR
ر.ق0.0001695148
1 Nura Labs(NURA) ke RSD
дин.0.0047254579
1 Nura Labs(NURA) ke UZS
soʻm0.5610842083
1 Nura Labs(NURA) ke ALL
L0.0039048945
1 Nura Labs(NURA) ke ANG
ƒ0.0000833603
1 Nura Labs(NURA) ke AWG
ƒ0.000083826
1 Nura Labs(NURA) ke BBD
$0.00009314
1 Nura Labs(NURA) ke BAM
KM0.0000787033
1 Nura Labs(NURA) ke BIF
Fr0.13733493
1 Nura Labs(NURA) ke BND
$0.000060541
1 Nura Labs(NURA) ke BSD
$0.00004657
1 Nura Labs(NURA) ke JMD
$0.0074674995
1 Nura Labs(NURA) ke KHR
0.1870279142
1 Nura Labs(NURA) ke KMF
Fr0.0195594
1 Nura Labs(NURA) ke LAK
1.0123912841
1 Nura Labs(NURA) ke LKR
රු0.0141977959
1 Nura Labs(NURA) ke MDL
L0.00079169
1 Nura Labs(NURA) ke MGA
Ar0.209774565
1 Nura Labs(NURA) ke MOP
P0.00037256
1 Nura Labs(NURA) ke MVR
0.000717178
1 Nura Labs(NURA) ke MWK
MK0.0808506427
1 Nura Labs(NURA) ke MZN
MT0.0029781515
1 Nura Labs(NURA) ke NPR
रु0.006598969
1 Nura Labs(NURA) ke PYG
0.33027444
1 Nura Labs(NURA) ke RWF
Fr0.06757307
1 Nura Labs(NURA) ke SBD
$0.0003832711
1 Nura Labs(NURA) ke SCR
0.0007008785
1 Nura Labs(NURA) ke SRD
$0.001792945
1 Nura Labs(NURA) ke SVC
$0.0004070218
1 Nura Labs(NURA) ke SZL
L0.0008084552
1 Nura Labs(NURA) ke TMT
m0.000162995
1 Nura Labs(NURA) ke TND
د.ت0.00013780063
1 Nura Labs(NURA) ke TTD
$0.0003152789
1 Nura Labs(NURA) ke UGX
Sh0.16280872
1 Nura Labs(NURA) ke XAF
Fr0.02640519
1 Nura Labs(NURA) ke XCD
$0.000125739
1 Nura Labs(NURA) ke XOF
Fr0.02640519
1 Nura Labs(NURA) ke XPF
Fr0.00479671
1 Nura Labs(NURA) ke BWP
P0.0006263665
1 Nura Labs(NURA) ke BZD
$0.0000936057
1 Nura Labs(NURA) ke CVE
$0.0044632688
1 Nura Labs(NURA) ke DJF
Fr0.00824289
1 Nura Labs(NURA) ke DOP
$0.0029949167
1 Nura Labs(NURA) ke DZD
د.ج0.0060801792
1 Nura Labs(NURA) ke FJD
$0.0001061796
1 Nura Labs(NURA) ke GNF
Fr0.40492615
1 Nura Labs(NURA) ke GTQ
Q0.0003567262
1 Nura Labs(NURA) ke GYD
$0.0097405812
1 Nura Labs(NURA) ke ISK
kr0.00586782

Sumber Daya Nura Labs

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Nura Labs, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Nura Labs
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Nura Labs

Berapa nilai Nura Labs (NURA) hari ini?
Harga live NURA dalam USD adalah 0.00004657 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NURA ke USD saat ini?
Harga NURA ke USD saat ini adalah $ 0.00004657. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Nura Labs?
Kapitalisasi pasar NURA adalah $ 465.70K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NURA?
Suplai beredar NURA adalah 10.00B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NURA?
NURA mencapai harga ATH sebesar 0.002280932236681356 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NURA?
NURA mencapai harga ATL 0.000038492494953609 USD.
Berapa volume perdagangan NURA?
Volume perdagangan 24 jam live NURA adalah $ 54.60K USD.
Akankah harga NURA naik lebih tinggi tahun ini?
NURA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NURA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:47:10 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Nura Labs (NURA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator NURA ke USD

Jumlah

NURA
NURA
USD
USD

1 NURA = 0.00004657 USD

Perdagangkan NURA

NURA/USDT
$0.0000465
$0.0000465$0.0000465
-0.15%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,312.10
$101,312.10$101,312.10

-0.68%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,308.64
$3,308.64$3,308.64

+0.26%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.90
$154.90$154.90

-0.65%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0565
$1.0565$1.0565

+23.13%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,312.10
$101,312.10$101,312.10

-0.68%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,308.64
$3,308.64$3,308.64

+0.26%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.90
$154.90$154.90

-0.65%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2110
$2.2110$2.2110

-1.05%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0097
$1.0097$1.0097

-0.62%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.60
$30.60$30.60

+104.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0641
$0.0641$0.0641

+28.20%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004022
$0.0004022$0.0004022

+168.13%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.011496
$0.011496$0.011496

+1,049.60%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.276
$4.276$4.276

+327.60%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007857
$0.007857$0.007857

+268.18%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001817
$0.001817$0.001817

+67.00%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002424
$0.0000002424$0.0000002424

+61.60%