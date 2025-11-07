Apa yang dimaksud dengan Nura Labs (NURA)

Nura Labs is a Web3 innovation studio dedicated to building intelligent, secure, and scalable infrastructure for the decentralized economy. As the creator of Nura Wallet, they combine blockchain engineering, AI automation, and seamless user experience to create tools that drive real-world utility and mass adoption. Nura Labs is a Web3 innovation studio dedicated to building intelligent, secure, and scalable infrastructure for the decentralized economy. As the creator of Nura Wallet, they combine blockchain engineering, AI automation, and seamless user experience to create tools that drive real-world utility and mass adoption.

Nura Labs tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Nura Labs Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa NURA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Nura Labs di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Nura Labs dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Nura Labs (USD)

Berapa nilai Nura Labs (NURA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Nura Labs (NURA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Nura Labs.

Cek prediksi harga Nura Labs sekarang!

Tokenomi Nura Labs (NURA)

Memahami tokenomi Nura Labs (NURA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NURA sekarang!

Cara membeli Nura Labs (NURA)

Ingin mengetahui cara membeli Nura Labs? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Nura Labs di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

NURA ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Nura Labs

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Nura Labs, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Nura Labs Berapa nilai Nura Labs (NURA) hari ini? Harga live NURA dalam USD adalah 0.00004657 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga NURA ke USD saat ini? $ 0.00004657 . Cobalah Harga NURA ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Nura Labs? Kapitalisasi pasar NURA adalah $ 465.70K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar NURA? Suplai beredar NURA adalah 10.00B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) NURA? NURA mencapai harga ATH sebesar 0.002280932236681356 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) NURA? NURA mencapai harga ATL 0.000038492494953609 USD . Berapa volume perdagangan NURA? Volume perdagangan 24 jam live NURA adalah $ 54.60K USD . Akankah harga NURA naik lebih tinggi tahun ini? NURA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NURA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Nura Labs (NURA)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi