Analisis Teknis NEXPACE (NXPC) Hari Ini Halaman Analisis NEXPACE menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari NXPC. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis NEXPACE di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga NEXPACE (NXPC) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.27 -- +13.06% +0.22% -9.58%

Indikator Teknikal NEXPACE

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari NEXPACE di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 7 Netral 6 Beli 13 Moving Averages : Strong Buy Jual 1 Netral 2 Beli 11 Indikator Teknis : Jual Jual 6 Netral 4 Beli 2 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.2695 0.2695 R2 0.2695 0.2694 R1 0.2694 0.2694 PP 0.2694 0.2694 S1 0.2693 0.2693 S2 0.2693 0.2693 S3 0.2692 0.2693

Sinyal Pasar NEXPACE Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.76M $7.00 M $7.77 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.02 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.01 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.06 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.06 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal NEXPACE Aliran Masuk Bersih Harga NXPCUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.01 M 0.27 2026-07-27 $0.07 M 0.26 2026-07-26 $0.06 M 0.26 2026-07-25 $0.02 M 0.26 2026-07-24 $0.05 M 0.26 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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