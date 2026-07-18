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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Open Loot, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Open Loot, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Open Loot (OL) Hari Ini

Analisis Teknis Open Loot (OL) Hari Ini

Halaman Analisis Open Loot menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari OL. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Open Loot di bawah ini.

Perubahan Harga Open Loot (OL)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.005184--+2.75%+0.52%-45.36%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Open Loot

Indikator Teknikal Open Loot

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Open Loot di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 14
Netral 4
Beli 8
Moving Averages:Strong SellJual 11Netral 2Beli 1
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 2Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.005178
0.005175
R2
0.005175
0.005173
R1
0.005173
0.005172
PP
0.00517
0.00517
S1
0.005168
0.005168
S2
0.005165
0.005167
S3
0.005163
0.005165

Sinyal Pasar Open Loot

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.34M
$7.49 M
$7.83 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.01 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.01 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.22 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.22 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Open Loot

Aliran Masuk BersihHarga OLUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.01
2026-07-27$0.03 M0.01
2026-07-26-$0.01 M0.01
2026-07-25$0.01 M0.01
2026-07-24-$0.01 M0.01

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Open Loot Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Open Loot (OL) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Open Loot secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
OL/USDT
$0.005184
$0.005184$0.005184
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 OL = 0.005184 USD

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