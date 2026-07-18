Analisis Teknis Open Loot (OL) Hari Ini Halaman Analisis Open Loot menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari OL. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Open Loot di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Open Loot (OL) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.005184 -- +2.75% +0.52% -45.36%

Indikator Teknikal Open Loot

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Open Loot di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 14 Netral 4 Beli 8 Moving Averages : Strong Sell Jual 11 Netral 2 Beli 1 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 2 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.005178 0.005175 R2 0.005175 0.005173 R1 0.005173 0.005172 PP 0.00517 0.00517 S1 0.005168 0.005168 S2 0.005165 0.005167 S3 0.005163 0.005165

Sinyal Pasar Open Loot Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.34M $7.49 M $7.83 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.01 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.01 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.22 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.22 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Open Loot Aliran Masuk Bersih Harga OLUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.01 2026-07-27 $0.03 M 0.01 2026-07-26 -$0.01 M 0.01 2026-07-25 $0.01 M 0.01 2026-07-24 -$0.01 M 0.01 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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