Beli KriptoPasarSpotFutures OILCXMTTabunganPusat AcaraHub Hadiah
Lainnya
Daftar
Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Orderly Network, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Orderly Network, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

Selengkapnya Tentang ORDER

Info Harga ORDER

Penjelasan ORDER

Whitepaper ORDER

Situs Web Resmi ORDER

Tokenomi ORDER

Prakiraan Harga ORDER

Riwayat ORDER

Panduan Membeli ORDER

Konverter ORDER ke Mata Uang Fiat

Spot ORDER

Futures USDT-M ORDER

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Analisis Teknis Orderly Network (ORDER) Hari Ini

Analisis Teknis Orderly Network (ORDER) Hari Ini

Halaman Analisis Orderly Network menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ORDER. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Orderly Network di bawah ini.

Perubahan Harga Orderly Network (ORDER)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.0305---3.79%-12.86%-45.05%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Orderly Network

Indikator Teknikal Orderly Network

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Orderly Network di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 12
Netral 8
Beli 6
Moving Averages:NetralJual 7Netral 2Beli 5
Indikator Teknis:NetralJual 5Netral 6Beli 1
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.03038
0.03037
R2
0.03037
0.03037
R1
0.03037
0.03037
PP
0.03036
0.03036
S1
0.03036
0.03036
S2
0.03035
0.03036
S3
0.03035
0.03035

Sinyal Pasar Orderly Network

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.23M
$3.12 M
$3.35 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.03 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.02 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.23 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.23 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Orderly Network

Aliran Masuk BersihHarga ORDERUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.03
2026-07-27$0.02 M0.03
2026-07-26$0.04 M0.03
2026-07-25$0.04 M0.03
2026-07-24$0.05 M0.04

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Orderly Network Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Orderly Network (ORDER) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Orderly Network secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
ORDER/USDT
$0.0305
$0.0305$0.0305
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Kalkulator ORDER ke USD

Jumlah

ORDER
ORDER
USD
USD

1 ORDER = 0.0305 USD

Analisis Teknis Kripto Lainnya

Telusuri analisis harga mata uang kripto lainnya yang sedang tren.