Analisis Teknis Orderly Network (ORDER) Hari Ini Halaman Analisis Orderly Network menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ORDER. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Orderly Network di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Orderly Network (ORDER) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.0305 -- -3.79% -12.86% -45.05%

Indikator Teknikal Orderly Network

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Orderly Network di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 12 Netral 8 Beli 6 Moving Averages : Netral Jual 7 Netral 2 Beli 5 Indikator Teknis : Netral Jual 5 Netral 6 Beli 1 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.03038 0.03037 R2 0.03037 0.03037 R1 0.03037 0.03037 PP 0.03036 0.03036 S1 0.03036 0.03036 S2 0.03035 0.03036 S3 0.03035 0.03035

Sinyal Pasar Orderly Network Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.23M $3.12 M $3.35 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.03 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.02 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.23 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.23 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Orderly Network Aliran Masuk Bersih Harga ORDERUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.03 2026-07-27 $0.02 M 0.03 2026-07-26 $0.04 M 0.03 2026-07-25 $0.04 M 0.03 2026-07-24 $0.05 M 0.04 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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