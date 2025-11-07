BursaDEX+
Harga live PARMA Fan Token hari ini adalah 0.00306 USD. Lacak informasi harga aktual PARMA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PARMA dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo PARMA Fan Token

Harga PARMA Fan Token(PARMA)

Harga Live 1 PARMA ke USD:

$0.00306
-0.32%1D
USD
Grafik Harga Live PARMA Fan Token (PARMA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:18:00 (UTC+8)

Informasi Harga PARMA Fan Token (PARMA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00302
Low 24 Jam
$ 0.00323
High 24 Jam

$ 0.00302
$ 0.00323
$ 1.8319793099791744
$ 0.001399028640257023
0.00%

-0.32%

-17.30%

-17.30%

Harga aktual PARMA Fan Token (PARMA) adalah $ 0.00306. Selama 24 jam terakhir, PARMA diperdagangkan antara low $ 0.00302 dan high $ 0.00323, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPARMA adalah $ 1.8319793099791744, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.001399028640257023.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PARMA telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -0.32% selama 24 jam, dan -17.30% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar PARMA Fan Token (PARMA)

No.7269

$ 0.00
$ 3.63K
$ 61.20K
0.00
20,000,000
20,000,000
0.00%

BSC

Kapitalisasi Pasar PARMA Fan Token saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 3.63K. Suplai beredar PARMA adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 20000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 61.20K.

Riwayat Harga PARMA Fan Token (PARMA) USD

Pantau perubahan harga PARMA Fan Token untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000098-0.32%
30 Days$ -0.00182-37.30%
60 Hari$ -0.00213-41.05%
90 Hari$ -0.00001-0.33%
Perubahan Harga PARMA Fan Token Hari Ini

Hari ini, PARMA tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0000098 (-0.32%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga PARMA Fan Token 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00182 (-37.30%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga PARMA Fan Token 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, PARMA terlihat mengalami perubahan $ -0.00213 (-41.05%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga PARMA Fan Token 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00001 (-0.33%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari PARMA Fan Token (PARMA)?

Lihat halaman Riwayat Harga PARMA Fan Token sekarang.

Apa yang dimaksud dengan PARMA Fan Token (PARMA)

$PARMA is the Fan token of the legendary Parma Calcio 1913, a football team with a great history. $PARMA Fan token is a cryptocurrency with the aim of revolutionizing fan engagement through innovative and exclusive experiences. Holders will also be able to participate in surveys, win match tickets and make important choices about their team.

PARMA Fan Token tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi PARMA Fan Token Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa PARMA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang PARMA Fan Token di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli PARMA Fan Token dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga PARMA Fan Token (USD)

Berapa nilai PARMA Fan Token (PARMA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda PARMA Fan Token (PARMA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk PARMA Fan Token.

Cek prediksi harga PARMA Fan Token sekarang!

Tokenomi PARMA Fan Token (PARMA)

Memahami tokenomi PARMA Fan Token (PARMA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PARMA sekarang!

Cara membeli PARMA Fan Token (PARMA)

Ingin mengetahui cara membeli PARMA Fan Token? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli PARMA Fan Token di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PARMA ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya PARMA Fan Token

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai PARMA Fan Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi PARMA Fan Token
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang PARMA Fan Token

Berapa nilai PARMA Fan Token (PARMA) hari ini?
Harga live PARMA dalam USD adalah 0.00306 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PARMA ke USD saat ini?
Harga PARMA ke USD saat ini adalah $ 0.00306. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar PARMA Fan Token?
Kapitalisasi pasar PARMA adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PARMA?
Suplai beredar PARMA adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PARMA?
PARMA mencapai harga ATH sebesar 1.8319793099791744 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PARMA?
PARMA mencapai harga ATL 0.001399028640257023 USD.
Berapa volume perdagangan PARMA?
Volume perdagangan 24 jam live PARMA adalah $ 3.63K USD.
Akankah harga PARMA naik lebih tinggi tahun ini?
PARMA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PARMA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting PARMA Fan Token (PARMA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

