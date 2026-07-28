Analisis Teknis Particle Network (PARTI) Hari Ini Halaman Analisis Particle Network menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari PARTI. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Particle Network di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Particle Network (PARTI) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.02594 -- -11.77% -47.97% -36.05%

Indikator Teknikal Particle Network

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Particle Network di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 14 Netral 2 Beli 10 Moving Averages : Netral Jual 6 Netral 0 Beli 8 Indikator Teknis : Jual Jual 8 Netral 2 Beli 2 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.02588 0.02587 R2 0.02587 0.02586 R1 0.02585 0.02585 PP 0.02584 0.02584 S1 0.02582 0.02583 S2 0.02581 0.02582 S3 0.02579 0.02581

Sinyal Pasar Particle Network Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.56M $4.70 M $5.26 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.30 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.29 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.47 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.47 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Particle Network Aliran Masuk Bersih Harga PARTIUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.03 2026-07-27 $0.15 M 0.03 2026-07-26 $0.11 M 0.03 2026-07-25 -$0.23 M 0.03 2026-07-24 -$0.05 M 0.03 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar Particle Network (PARTI) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Particle Network secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam PARTI / USDT $0.02596 $0.02596 $0.02596 0.00% 0.00% (USDT) Trade PARTI / USDC $0.0259 $0.0259 $0.0259 0.00% 0.00% (USDT) Trade