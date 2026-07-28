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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Particle Network, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Particle Network, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Particle Network (PARTI) Hari Ini

Analisis Teknis Particle Network (PARTI) Hari Ini

Halaman Analisis Particle Network menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari PARTI. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Particle Network di bawah ini.

Perubahan Harga Particle Network (PARTI)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.02594---11.77%-47.97%-36.05%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Particle Network

Indikator Teknikal Particle Network

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Particle Network di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 14
Netral 2
Beli 10
Moving Averages:NetralJual 6Netral 0Beli 8
Indikator Teknis:JualJual 8Netral 2Beli 2
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.02588
0.02587
R2
0.02587
0.02586
R1
0.02585
0.02585
PP
0.02584
0.02584
S1
0.02582
0.02583
S2
0.02581
0.02582
S3
0.02579
0.02581

Sinyal Pasar Particle Network

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.56M
$4.70 M
$5.26 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.30 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.29 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.47 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.47 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Particle Network

Aliran Masuk BersihHarga PARTIUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.03
2026-07-27$0.15 M0.03
2026-07-26$0.11 M0.03
2026-07-25-$0.23 M0.03
2026-07-24-$0.05 M0.03

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Particle Network Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Particle Network (PARTI) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Particle Network secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
PARTI/USDT
$0.02596
$0.02596$0.02596
0.00%
0.00% (USDT)
PARTI/USDC
$0.0259
$0.0259$0.0259
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 PARTI = 0.02594 USD

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