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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Peaq network, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Peaq network, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis peaq network (PEAQ) Hari Ini

Analisis Teknis peaq network (PEAQ) Hari Ini

Halaman Analisis peaq network menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari PEAQ. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis peaq network di bawah ini.

Perubahan Harga peaq network (PEAQ)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.01877--+6.34%-13.39%+10.15%
Ketahui selengkapnya tentang Harga peaq network

Indikator Teknikal Peaq network

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Peaq network di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 4
Netral 17
Beli 5
Moving Averages:NetralJual 2Netral 8Beli 4
Indikator Teknis:NetralJual 2Netral 9Beli 1
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.01868
0.01867
R2
0.01867
0.01866
R1
0.01866
0.01866
PP
0.01865
0.01865
S1
0.01864
0.01864
S2
0.01863
0.01864
S3
0.01862
0.01863

Sinyal Pasar Peaq network

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.35M
$1.88 M
$2.22 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.04 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.04 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.08 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.08 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Peaq network

Aliran Masuk BersihHarga PEAQUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.02
2026-07-27$0.00 M0.02
2026-07-26$0.00 M0.02
2026-07-25$0.00 M0.02
2026-07-24$0.00 M0.02

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi peaq network Selengkapnya

Perdagangkan Pasar peaq network (PEAQ) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume peaq network secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
PEAQ/USDT
$0.01877
$0.01877$0.01877
0.00%
0.00% (USDT)
PEAQ/USDC
$0.0187
$0.0187$0.0187
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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PEAQ
USD
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1 PEAQ = 0.01876 USD

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