Analisis Teknis peaq network (PEAQ) Hari Ini Halaman Analisis peaq network menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari PEAQ. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis peaq network di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga peaq network (PEAQ) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.01877 -- +6.34% -13.39% +10.15%

Indikator Teknikal Peaq network

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Peaq network di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 4 Netral 17 Beli 5 Moving Averages : Netral Jual 2 Netral 8 Beli 4 Indikator Teknis : Netral Jual 2 Netral 9 Beli 1 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.01868 0.01867 R2 0.01867 0.01866 R1 0.01866 0.01866 PP 0.01865 0.01865 S1 0.01864 0.01864 S2 0.01863 0.01864 S3 0.01862 0.01863

Sinyal Pasar Peaq network Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.35M $1.88 M $2.22 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.04 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.04 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.08 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.08 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Peaq network Aliran Masuk Bersih Harga PEAQUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.02 2026-07-27 $0.00 M 0.02 2026-07-26 $0.00 M 0.02 2026-07-25 $0.00 M 0.02 2026-07-24 $0.00 M 0.02 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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